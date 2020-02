L’économie japonaise s’est contractée de 6,3% en glissement annuel au dernier trimestre de 2019 en raison de la baisse de la consommation intérieure, ce qui signifie sa plus forte baisse en six ans et survient au milieu des préoccupations concernant l’impact du coronavirus.

Entre les derniers mois d’octobre et décembre, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a baissé de 1,6% par rapport au troisième trimestre 2019, selon l’estimation préliminaire publiée lundi par le Cabinet Office.