L’économie du Nicaragua a subi une forte contraction en 2019 en raison de troubles sociaux: FMI

25 févr. (.) – Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit que l’économie nicaraguayenne avait enregistré une forte baisse en 2019 en raison des graves troubles sociaux contre le gouvernement du président Daniel Ortega commencés il y a près de deux ans, a déclaré l’organisme international. le mardi.

On estime que le PIB réel a subi une contraction de 5,7% l’an dernier, contre une baisse de 3,8% en 2018, en raison de la détérioration de la demande globale et des sanctions contre le gouvernement, a déclaré le FMI dans un communiqué. libérer

“Les troubles sociaux et leurs conséquences ont érodé la confiance et produit d’importantes sorties de capitaux et dépôts bancaires, ce qui a nui à l’activité économique du Nicaragua”, a-t-il ajouté, à la suite de la visite d’une délégation au pays d’Amérique centrale.

Le FMI a également prédit que l’inflation atteindrait 6,1% fin 2019, contre 3,9% en 2018, “en raison des mesures fiscales adoptées pour compenser partiellement l’effondrement des recettes fiscales et financières”.

Les États-Unis gardent un œil sur le gouvernement d’Ortega, qu’il a appelé à organiser des élections libres à la suite des violentes manifestations qui ont éclaté en avril 2018.

La nation d’Amérique centrale est depuis lors dans une crise politique et Washington a imposé des sanctions aux entreprises et aux personnes liées au président et à son entourage le plus proche.

(Rapport d’Ismael López; Écrit par Miguel Angel Gutiérrez; Édité par Diego Oré)