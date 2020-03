L’économie du Pérou enregistrerait cette année le premier taux négatif depuis 1998 pour le coronavirus

(Pour voir le graphique, cliquez sur: https://reut.rs/2QLkbms)

LIMA, 25 mars (.) – L’économie du Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre, devrait enregistrer sa première baisse cette année après plus de deux décennies de croissance consécutive doublée par le coronavirus.

Les restrictions imposées par le gouvernement pour freiner la propagation de la maladie ont pratiquement paralysé l’économie de 220 milliards de dollars, qui avait dépassé la moyenne de 6% au mieux au cours des années précédentes.

Le pays andin compte 416 cas confirmés de coronavirus et, mercredi, neuf personnes étaient mortes de la maladie.

Le président Martín Vizcarra a décrété l’état d’urgence et un couvre-feu nocturne de 15 jours qui culminera fin mars, les premières mesures les plus drastiques prises par les pays d’Amérique latine qui luttent contre le virus.

Mais l’urgence pourrait s’aggraver, selon la propre évaluation du gouvernement, et envoyer l’économie locale aux soins intensifs avec des pertes d’emplois et une forte baisse des investissements privés.

Le cabinet de conseil local Macroconsult a déclaré que si la quarantaine était prolongée à 30 jours, l’économie pourrait chuter de 3,5% cette année.

“Un mois entier d’économie arrêtée entre mars et avril est un coup dur”, a déclaré à . Eduardo Jiménez, analyste de Macroconsult. “Le fait d’être dans nos maisons sans pouvoir produire, sans pouvoir consommer est énorme”, a-t-il déclaré.

Et le coup vient de tous les côtés.

Le prix du cuivre, responsable de 30% de la valeur totale des exportations péruviennes, a baissé d’environ 20% au cours des deux derniers mois. Et un volume d’exportation plus faible est attendu en raison d’une réduction de la demande mondiale, principalement de la Chine, le plus grand consommateur mondial de métaux et où le virus a éclaté.

Les sociétés minières du Pérou, dont beaucoup sont de classe mondiale, ont été contraintes de ralentir ou de suspendre leurs opérations.

Le tourisme, qui représente 3,6% du produit intérieur brut local, s’arrêterait en raison de la baisse du flux de voyageurs; tandis que l’industrie agro-exportatrice, en pleine croissance, échouerait dans ses efforts pour réduire la dépendance aux minéraux.

Les seuls secteurs qui fonctionnent modérément sont ceux liés à l’alimentation, aux services publics et aux banques.

Ce n’est qu’au premier trimestre de l’année que l’économie péruvienne pourrait chuter de 4,5%, selon un rapport de Phase Consultores. Et alors que de meilleures performances sont attendues au second semestre, le recul pour l’ensemble de l’année serait d’environ 2,5%, a-t-il noté.

La prévision de croissance officielle pour cette année – 4% calculée à la fin de l’année dernière – était dépassée et le gouvernement a annoncé qu’il publierait de nouvelles estimations fin mars.

Mais le gouvernement de Vizcarra, dont la popularité a bondi à 87% – contre 52% auparavant – en raison de mesures rapides contre le coronavirus selon une enquête, a annoncé cette semaine un paquet de 16 000 millions de soles (environ 4,55 milliards de dollars) à contenir maladie et relancer l’économie locale.

Le paquet comprend la livraison de 106 $ à quelque 3,2 millions de ménages les plus pauvres du pays, le report du paiement de certaines taxes et une aide financière aux petites et moyennes entreprises, un important générateur d’emplois dans le pays.

Le Pérou, avec 30% de son PIB en réserves et une dette publique plus faible parmi les plus grandes économies de la région, a une stabilité budgétaire solide et une faible inflation. Et la volatilité de la monnaie locale a été l’une des plus faibles d’Amérique latine.

Le plan vise “à fournir un soutien économique aux familles et aux entreprises (…) sans compromettre la viabilité des finances publiques et la stabilité macroéconomique”, a déclaré mardi la ministre de l’Economie María Antonieta Alva sur Twitter.

Pendant ce temps, la Banque centrale, après une session d’urgence la semaine dernière, a abaissé le taux d’intérêt à 1,25%, son plus bas niveau il y a dix ans, pour en atténuer les effets.

“Nous pensons qu’il pourrait y avoir des coupes supplémentaires dans les prochains mois”, a indiqué un rapport de Credicorp Capital.

Les analystes estiment que le gouvernement de Vizcarra devrait mettre en œuvre de nouvelles mesures pour faire revivre la vie lorsque les restrictions seront levées, considérant que la reprise de l’économie mondiale pourrait prendre du temps.

“Au moment où nous allons récupérer, le facteur externe sera important et tout paquet fiscal sera certainement insuffisant”, a déclaré Jiménez.

(Avec un rapport supplémentaire de María Cervantes, édité par Juana Casas)