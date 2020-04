L’économie est-elle toujours mieux placée que lorsque Obama a quitté ses fonctions?

L’affirmation: la pandémie de coronavirus a ramené l’économie américaine à son apogée sous Obama

Suite aux turbulences économiques induites par COVID-19, des dizaines de millions d’Américains ont déposé des demandes de prestations de chômage. Le taux de chômage a atteint 4,4% en mars, contre 3,5% en février, la plus forte augmentation d’un mois à l’autre depuis janvier 1975, selon le Bureau of Labor Statistics.

Ce chiffre devrait bondir de façon spectaculaire au cours des prochaines semaines.

Le virus a fait des ravages sur tous les aspects de l’économie. Un jour à la fin mars, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 4,5% et – avec d’autres baisses depuis fin février – a effacé tous les gains réalisés depuis l’arrivée au pouvoir de Trump en janvier 2017.

Il a récupéré à un degré depuis lors; le Dow Jones du 22 avril était d’environ 3700 points au-dessus de son niveau au début de la présidence de Trump, 23476 contre 19805.

Malgré les efforts de secours aux niveaux national et étatique, des millions d’Américains sont confrontés à des difficultés économiques alors que les entreprises ferment et que les revenus ralentissent ou s’arrêtent complètement.

Aussi tumultueuse que soit l’économie récemment, certains la comparent favorablement à celle des États-Unis à la fin de l’administration Obama.

Un post Instagram de Turning Point USA a cité l’animateur de talk-show conservateur Rush Limbaugh disant: “Il a fallu mettre en quarantaine. De nombreuses petites entreprises ont dû fermer. Il a fallu annuler pratiquement tout, pour ramener l’économie américaine à la barre d’Obama.”

Comparaison des chiffres économiques: l’administration Obama et le coronavirus

Avant le coronavirus, l’économie américaine se portait bien avec un taux de chômage de 2,1%, le plus bas depuis un demi-siècle. Maintenant, il y a 26 millions d’Américains au chômage, avec 4,4 millions de demandes d’assurance chômage la semaine dernière. La prochaine mise à jour du taux de chômage aura lieu le 1er mai.

Lorsque Barack Obama est devenu président, il a hérité de l’économie de la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Au cours de la dernière année de présidence de George W. Bush, 4 millions d’emplois ont été perdus et la première année d’Obama a vu la perte de 4 millions supplémentaires.

Le taux de chômage était de 7,8% lorsque Obama a pris ses fonctions; il a culminé à 10% en octobre 2009. Au moment où Obama a quitté ses fonctions, le taux de chômage était tombé à 4,8%, ce qui est inférieur à la norme historique de 5,6%.

En raison du coronarvirus, une estimation de la Réserve fédérale prévoit que les États-Unis pourraient finalement voir un taux de chômage de 32% au deuxième trimestre de cette année.

En plus d’une forte augmentation du chômage, la pandémie a également provoqué une chute du marché boursier.

Le 12 février, le Dow Jones a atteint un sommet historique à 29 551. Le marché a chuté à partir de là, et le 9 mars, le Dow Jones a connu sa pire baisse d’une journée de l’histoire, à cette époque, en baisse de plus de 2 000 points.

Au 20 mars, la chute du marché avait effacé tous les gains réalisés pendant la présidence de Trump, clôturant à 19173.

Lorsque Obama est devenu président, il a hérité d’un Dow de 7 949 points. À la fin de sa présidence, le Dow Jones était à 19 372, soit une augmentation de plus de 140%.

Alors que Trump était président, le DJIA avant le coronavirus a augmenté de 43% avant de plonger. Le marché s’est quelque peu redressé et, en avril, le marché est de 19,6% supérieur à ce qu’il était lorsque Trump a pris ses fonctions en 2017.

Notre note: partiellement faux

Bien que le coronavirus ait frappé l’économie américaine, son plein impact reste à voir et devrait être bien pire que le «record» économique de l’administration Obama.

En termes techniques en noir et blanc, le taux de chômage le plus bas sous Obama était de 4,8%, tandis que le coronavirus a jusqu’à présent fait chuter le chômage à 4,4%. Cependant, le chômage est un chiffre économique en retard et le taux réel est sans aucun doute beaucoup plus élevé. Cela se reflétera dans les semaines à venir. Ces données affirment que l’économie est toujours dans un meilleur endroit que pendant l’administration Obama.

La bourse a fait un tour de montagnes russes. Après avoir atteint un sommet historique, il a chuté le 20 mars en dessous de son niveau de fin de présidence d’Obama. Que Dow a récupéré une partie de ces pertes et est toujours supérieur à ce qu’il était au début de 2017. Il est donc vrai que le marché boursier est meilleur, au moment de la publication, qu’au jour de l’inauguration 2017.

Cependant, l’économie est dans un marché baissier, tandis que l’économie Obama en janvier 2017 était dans un marché haussier.

Il existe d’autres indicateurs qui parlent de la santé de l’économie, notamment les faillites, les saisies et les défauts de paiement. Les chiffres du chômage et des changements dans le marché boursier, bien que limités, sont les plus récents disponibles.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Fact check: la pandémie a-t-elle fait chuter l’économie au point culminant d’Obama?