L’économie péruvienne croît de 2,98% en janvier grâce aux investissements publics: gouvernement

LIMA, 16 mars (.) – L’économie péruvienne a progressé de 2,98% en janvier, plus que prévu par le marché, soutenue par une augmentation des investissements publics, a annoncé lundi le gouvernement, sans l’impact du coronavirus. ce qui se refléterait après février selon les analystes.

Le chiffre se compare à la croissance de 1,12% en décembre et à l’expansion de 1,74% en janvier de l’année dernière. Les analystes avaient estimé la croissance de 2,4% au premier mois de l’année, selon un sondage ..

L’Institut national de statistique et d’informatique (INEI), géré par l’État, a déclaré dans un communiqué que l’économie locale avait progressé de 2,26% au cours des douze derniers mois jusqu’en janvier.

Parallèlement, à un niveau désaisonnalisé, l’économie péruvienne a affiché une augmentation de 0,09% en janvier par rapport à décembre.

En janvier, le secteur de la construction a progressé de 5,21% sur un an, en raison d’une plus grande avance physique dans les travaux publics qui a augmenté de 86,30%, a indiqué l’agence. Parallèlement, l’exploitation minière et les hydrocarbures ont augmenté de 3,53% en glissement annuel en raison d’une production plus élevée de zinc, de fer, d’argent, de molybdène, de plomb et d’étain, a-t-il expliqué.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre et de zinc et le sixième producteur d’or. L’exploitation minière est responsable de 60% des exportations totales du pays sud-américain.

L’économie du Pérou a progressé de 2,16% en 2019, sa pire performance annuelle depuis une décennie, affectée par une forte baisse de l’industrie de la pêche et une baisse de la production minière.

Jeudi, la banque centrale du Pérou a maintenu son taux d’intérêt à 2,25% et a déclaré qu’elle attendait de nouvelles informations sur l’inflation et ses déterminants pour étendre la relance monétaire “le cas échéant”.

(Rapport de Marco Aquino)