L’économie sud-coréenne s’est contractée de 1,4% au premier trimestre

L’économie sud-coréenne a connu sa pire performance depuis plus d’une décennie au premier trimestre de cette année, avec une baisse de 1,4%, suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi la Banque centrale, bien que les autorités ont averti qu’un plus grand impact se profile toujours.

La douzième économie mondiale a subi l’une des pires épidémies initiales en dehors de la Chine, même si elle semble avoir contenu la situation en grande partie grâce à un vaste programme de “traçage, test et traitement”.

Le pays a lancé une vaste campagne de distanciation sociale en février, exhortant les gens à rester chez eux.

Le produit intérieur brut a baissé de 1,4% d’une année sur l’autre au cours de la période de janvier à mars, a annoncé la Banque de Corée, sa plus forte baisse depuis le quatrième trimestre de 2008, pendant la crise financière mondiale.

La consommation privée, quant à elle, a baissé de 6,4%, la plus forte baisse en plus de deux décennies, “alors que les dépenses en biens et services diminuent”, selon la Banque centrale.

Mais les autorités ont mis en garde contre un plus grand impact de la pandémie de coronavirus dans les prochains mois.

“Il est à craindre que les chocs sur l’économie réelle et l’emploi ne se développent en raison de la crise économique mondiale”, a déclaré le ministre des Finances Hong Nam-ki lors d’une réunion avec d’autres membres du cabinet.

Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit que l’économie mondiale devrait se contracter de 3% et s’attend à ce qu’elle “connaisse sa pire récession depuis la Grande Dépression” en raison d’une pandémie. Le FMI a prévu que l’économie sud-coréenne reculerait de 1,2% en 2020.