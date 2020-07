Leçons pour COVID-19 des premiers jours du SIDA

Il y a trente-six ans, nous étions, comme aujourd’hui, au milieu d’une nouvelle pandémie mondiale encore quelque peu mystérieuse. Aux États-Unis seulement, plus d’un million de personnes étaient infectées par le VIH et 12000 étaient déjà décédées du sida. À l’époque, nous commencions à peine à comprendre comment fonctionnait le virus. Mais cela n’a pas empêché certains dirigeants de faire des déclarations extrêmement optimistes quant à la livraison d’un vaccin contre le sida dans les deux ans.

Maintenant, avec COVID-19, nous sommes dans une situation remarquablement similaire: 2,7 millions de personnes ont été infectées à travers les États-Unis et 128 000 sont décédées de la maladie. Malgré notre compréhension limitée du fonctionnement du nouveau coronavirus et de ses effets sur le corps humain, nombreux sont ceux qui accordent une confiance disproportionnée à la possibilité d’un vaccin COVID-19 d’ici 2021. Mes sentiments aujourd’hui font écho à mes sentiments un tiers il y a un siècle: oui, un vaccin peut être possible, mais ce n’est en aucun cas une certitude.

Chaque virus mortel raconte une histoire. Au fur et à mesure que chaque chapitre se déroule, nous en apprenons davantage sur la possibilité de développer un vaccin. Le poliovirus, par exemple, nous a dit très tôt qu’un vaccin serait possible. Lorsque ce virus pénètre dans l’organisme, il réagit en fabriquant des anticorps capables d’éliminer entièrement l’agent pathogène. C’est un délit de fuite: le virus vous frappe fort, puis s’enfuit pour de bon. Une fois que vous avez les anticorps, cela ne peut plus vous faire de mal.

Avec le VIH, le virus nous a dit que la route vers un vaccin serait longue et difficile. Alors que l’épidémie se déroulait, nous avons commencé à suivre les niveaux d’anticorps et le nombre de lymphocytes T des personnes infectées. Les niveaux élevés des deux ont montré que les patients montaient des réponses immunitaires incroyablement actives, plus énergiques que tout ce que nous avions vu pour toute autre maladie. Mais même en travaillant à sa capacité la plus élevée, le système immunitaire du corps n’a jamais été suffisamment fort pour éliminer le virus. Contrairement à un délit de fuite comme la polio, le VIH était un virus «attrape-le et garde-le» – une fois infecté, l’agent pathogène est resté jusqu’à ce que votre corps l’ait détruit. Bien que cette situation ne signifie pas qu’un vaccin serait impossible, cela signifiait certainement que le développement d’un vaccin ne serait pas facile.

Le SRAS-CoV-2 a des échos à la fois du VIH et de la polio. Nous savons, depuis près de 60 ans d’observation des coronavirus, que le système immunitaire d’un corps peut éliminer le virus. Mais un coronavirus est une chose délicate. Le virus déforme le système immunitaire de sorte que même après l’avoir éliminé, l’agent pathogène peut réintégrer votre système et provoquer à nouveau des maladies. Ce n’est pas un délit de fuite ou un «catch and keep» mais un virus «obtenez-le et oubliez-le» qui est capable d’infecter la même personne plusieurs fois.

Pour ceux qui écoutent, le SRAS-CoV-2 nous dit que le chemin vers un vaccin va être rempli d’obstacles. Bien que certaines personnes atteintes de COVID-19 fabriquent des anticorps neutralisants qui peuvent éliminer le virus, tout le monde ne le fait pas. On ignore donc si un vaccin stimulera les anticorps neutralisants chez tout le monde. On ne sait pas non plus combien de temps ces anticorps peuvent protéger quelqu’un contre l’infection.

Un autre défi concerne l’une des façons dont le SRAS-CoV-2 pénètre dans l’organisme: à travers la muqueuse nasale. Aucun vaccin COVID-19 actuellement en développement n’a démontré sa capacité à prévenir l’infection par le nez. Chez les primates non humains, certains vaccins peuvent empêcher la maladie de se propager aux poumons. Mais ces études ne nous apprennent pas grand-chose sur le fonctionnement des mêmes médicaments chez l’homme, car la maladie de notre espèce est très différente de ce qu’elle est chez les singes, qui ne deviennent pas visiblement malades.

Un obstacle plus grave est l’innocuité potentielle d’un vaccin. De nombreux vaccins contiennent des adjuvants puissants qui sont censés enflammer le système immunitaire du corps, ce qui rend le vaccin lui-même plus efficace. Les adjuvants de certains vaccins actuellement testés ont entraîné de graves effets secondaires chez les patients jeunes et en bonne santé, dont au moins un qui a atterri en soins d’urgence en raison d’un évanouissement de fièvre extrêmement élevé également. Si c’est ce qu’un vaccin fait aux jeunes, imaginez alors les effets secondaires pour les personnes âgées et infirmes, qui sont celles qui ont le plus besoin d’un médicament viable.

Ce sont des défis importants pour tout développeur de vaccin et devraient nous donner une pause avant de croire trop facilement en un vaccin sûr et efficace d’ici 2021. La bonne nouvelle, cependant, est que même sans vaccin, nous ne sommes pas sans espoir. D’autres solutions médicales peuvent s’avérer tout aussi efficaces pour briser les chaînes de transmission. Les coronavirus se trouvent être un environnement riche en cibles pour d’autres types de médicaments qui peuvent empêcher la multiplication des virus. Pour d’autres maladies virales, telles que le VIH / sida, l’hépatite C et les virus de l’herpès simplex de types 1 et 2, les médicaments antiviraux peuvent à la fois traiter les patients malades et empêcher les autres d’être infectés. Grâce à ces antiviraux, les nouvelles infections à VIH aux États-Unis sont depuis longtemps en baisse constante et un diagnostic positif de VIH n’est plus une condamnation à mort.

Les antiviraux ont deux cibles communes: les polymérases, les enzymes dont un virus a besoin pour copier son génome, et les protéases, celles nécessaires pour couper des protéines plus grandes en fragments plus petits et fonctionnels. SARS-CoV-2 nécessite une protéase active pour se copier. Il y a quelques mois, un groupe de scientifiques a annoncé sa découverte d’un nouveau médicament candidat qui inhibe cette protéase. Dans des expériences en éprouvette, ils ont découvert que le produit chimique pouvait se lier à la protéase et empêcher sa réplication. Et les premiers résultats chez les chiens et les souris suggèrent que le médicament est à la fois efficace et non toxique.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir prouver l’innocuité et l’efficacité chez l’homme, la beauté des antiviraux est que l’efficacité peut être déterminée beaucoup plus facilement qu’avec un vaccin. En quelques jours, vous connaissez votre réponse: soit les médicaments réduisent la charge virale chez un patient, soit ils ne le font pas. Et vous n’avez pas besoin de beaucoup de gens pour le prouver. Notre premier traitement efficace contre le VIH a été initialement prouvé dans un groupe de seulement 36 patients: 18 personnes qui ont reçu le médicament et 18 témoins.

Bien que j’avoue ne pas avoir confiance en notre capacité à délivrer un vaccin COVID-19 d’ici 2021, je suis convaincu que nous aurons des médicaments antiviraux pour prévenir et traiter l’infection par le SRAS-CoV-2 d’ici l’année prochaine, sinon plus tôt. Et peut-être pas seulement des antiviraux. Dans le numéro du 12 juin de Science, les chercheurs ont publié des progrès importants sur une autre approche pour traiter et prévenir les infections par le SRAS-CoV-2. Cette approche a utilisé des anticorps monoclonaux qui collent à la protéine de pointe du SRAS et l’empêchent de se lier aux récepteurs ACE2 de notre corps. Ici aussi, le succès peut être évalué beaucoup plus rapidement qu’avec un vaccin.

Ma faim de vaccin est aussi forte que celle de la personne suivante. Mon expérience, cependant, me dit que l’espoir d’un vaccin rapide COVID-19 peut s’avérer aussi déplacé que notre espoir d’un vaccin rapide contre le VIH il y a 36 ans. Je ne doute pas que ce soit possible. Mais en attendant une percée scientifique, il ne faut pas perdre de vue les solutions qui sont plus facilement à notre portée.