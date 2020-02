Leçons pour les aspirants étudiants diplômés en STEM

Il y a dix ans, alors que j’étais lycéen, j’ai décidé de devenir scientifique. Maintenant, dans les dernières étapes de mon programme de doctorat, je veux révéler certains secrets (publics) à ceux qui envisagent d’entrer à l’école doctorale ou aux premiers stades.

C’est à propos de toi. L’école doctorale est un parcours personnel. Il est important de comprendre très tôt que le rôle principal de votre conseiller est de favoriser votre réussite professionnelle. Leur propre succès en dépend! Cela peut sembler étrange, mais vous ne travaillez pas «pour» votre conseiller; vous travaillez «avec» votre conseiller. Cela nécessite plus que des expériences et des articles; il implique avant tout votre croissance personnelle et professionnelle. Assurez-vous de garder cela à l’esprit tout au long, et n’hésitez pas à demander à votre conseiller plus / différents types de conseils.

Mentorat. L’appareil scientifique est pyramidal, et cela est particulièrement visible dans les grands groupes de recherche, avec des conséquences importantes pour le mentorat. Dans un grand groupe, les étudiants diplômés interagissent rarement avec leur conseiller. Au lieu de cela, ils travaillent sous la supervision de collègues seniors. Ce type d’environnement fonctionne bien si vous avez déjà une bonne expérience de la recherche, des objectifs de recherche clairs et les compétences / moyens / motivation personnelle pour les réaliser de manière indépendante. Le choix d’un mentor est plus important que le choix d’un sujet de recherche (les mentors sont des relations à vie, les sujets sont transitoires!). Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec le niveau d’indépendance et le style de mentorat avant de postuler / choisir un conseiller de thèse. Il est très utile de parler avec les membres actuels et précédents du groupe, en particulier dans les conversations informelles / informelles.

Luttes financières. Les études supérieures dans la plupart des établissements signifient que vous ne gagnerez pas beaucoup d’argent (après tout, nous sommes ici pour la science!). Bien que ce ne soit pas un secret, ce qui pourrait vous surprendre, c’est que les écoles annoncent souvent sur leurs sites Web et lors des entretiens une certaine allocation mensuelle / salaire, sans vraiment vous informer des frais que l’institution prend, des obligations fiscales locales / fédérales, des réglementations particulières pour bourses externes et autres coûts «cachés». Avant de rejoindre un programme, assurez-vous de bien comprendre vos finances; vous ne voulez pas faire face à des difficultés financières tout en poursuivant vos études.

Relations personnelles. De nombreux étudiants déménagent dans les villes lorsqu’ils entrent dans les études supérieures. Comme votre groupe d’amis / famille «local» n’est plus accessible, surtout si vous déménagez à l’étranger, il peut être difficile d’établir de nouvelles relations, encore plus lorsque vos tâches de recherche prennent la plupart de votre temps et de votre énergie. Il est important de vous donner l’opportunité d’explorer votre nouvel environnement et de faire connaissance avec les gens. Cela prendra du temps et des efforts, mais cela en vaudra la peine!

Santé mentale. Les étudiants des cycles supérieurs connaissent plus souvent des problèmes de dépression ou de santé mentale que la population générale. Malgré ce secret public, la plupart des institutions (et le milieu universitaire dans son ensemble) ne font pas grand-chose pour atténuer la situation. Cela signifie malheureusement que vous devez «prendre soin de vous», ce qui peut être particulièrement difficile lorsque vous subissez un stress émotionnel. Essayez de trouver de l’aide professionnelle (thérapie, counseling) à l’intérieur / à l’extérieur de votre établissement. Vérifiez avec vos pairs. Les problèmes de santé mentale sont toujours stigmatisés et certains de vos collègues pourraient donc cacher leurs difficultés.

La mise en réseau. Oui, il est important de réseauter, mais vous ne devriez pas vous sentir obligé de le faire. De nombreux scientifiques sont des introvertis et peuvent se sentir «maladroits» à approcher des «étrangers» lors de réunions. Une conférence à part entière peut durer plus d’une semaine, et donc assez «socialement épuisante». Il est normal (même recommandé!) De ne pas assister à toutes les sessions. Il vaut mieux être sélectif: quelles discussions sont pertinentes pour votre travail? À qui aimeriez-vous parler? Il y a de fortes chances que vous assistiez à plusieurs conférences pendant votre programme d’études supérieures, donc c’est bien si vous avez manqué «ce» discours à tout le monde.

Changer d’avis. Les scientifiques apprennent à tout remettre en question, même leurs propres décisions de vie. Il est très normal de douter de votre choix de rejoindre un programme d’études supérieures. Il est important de reconnaître si le fait d’être un étudiant diplômé rend votre vie misérable, auquel cas il est parfaitement normal de quitter votre programme. C’est votre propre croissance qui est importante, vous ne devez donc pas vous soucier de ce que les autres pourraient penser de votre décision. En fait, quitter le monde universitaire est normal à tout moment (même en tant que professeur) et peut conduire à une vie plus épanouissante. Le milieu universitaire n’est qu’une composante temporaire de votre vie; ce n’est pas ta vie.

Les études supérieures semblent être un test d’endurance, et cela est vrai à bien des égards. Mais cela peut aussi être extrêmement gratifiant, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi très personnel. Cependant, «le système» a été brisé pendant un certain temps (à ce sujet, tout le monde est d’accord). Il est de notre responsabilité de le réparer, peu importe notre stade de carrière et nos antécédents; après tout, la «communauté scientifique» concerne davantage les gens que la «science» dans l’abstrait.