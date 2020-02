L’écoute de bulles de savon révèle la physique derrière les éclats

Le chant du cygne d’une bulle de savon est un

“Pfttt.”

Mettez votre oreille à côté d’une bulle de savon, et

vous pourriez entendre un son aigu lors de son éclatement. Maintenant, les scientifiques ont caractérisé

ce son à l’aide d’une gamme de microphones et analysé la physique derrière le bruit des bulles qui éclatent, rapportent des scientifiques dans les lettres de révision physique du 28 février.

L’éclatement d’une bulle commence par une rupture

dans son film savonneux (SN: 1/12/17). La rupture augmente à mesure que

le film se rétracte, modifiant les forces du film poussant sur l’air dans le

bulle, rapportent le physicien Adrien Bussonnière et ses collègues. Les forces changeantes

provoquer des changements de pression – son – que les microphones peuvent capter. De plus, comme

le film recule, les molécules de savon se rassemblent près du bord du film,

changer la tension superficielle dans la zone, ce qui modifie également les forces sur l’air

et affecte le son.

Pour étudier les événements de clignement des yeux et vous manquerez comme les éclats de bulles, les scientifiques se tournent généralement vers la vidéo à haute vitesse. Mais la nouvelle technique illustre comment l’acoustique peut révéler les forces changeantes qui produisent certains sons, y compris potentiellement le grondement de l’intérieur d’un volcan ou le bourdonnement d’une abeille, explique Bussonnière, de l’Université de Rennes 1 en France. “Les images ne peuvent pas raconter toute l’histoire.”