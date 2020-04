L’édition de gènes CRISPR peut aider à augmenter les tests de coronavirus

Les tests sont l’un des obstacles les plus redoutables à surmonter avant que des milliers de personnes ne puissent à nouveau emballer les plages et les stades de baseball. La technologie d’édition de gènes très appréciée CRISPR fait maintenant une offre pour aider à combler les trous dans les schémas de test. La semaine dernière, les chercheurs ont publié une étude dans Nature Biotechnology décrivant un nouveau test pour le nouveau coronavirus qui provoque COVID-19 qui utilise la technique pour fournir des résultats en environ 40 minutes. Le travail a commencé lorsque le co-auteur de l’étude, Charles Chiu, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, effectuait des recherches sur un test de la maladie de Lyme basé sur CRISPR au début de cette année. Ensuite, SARS-CoV-2 a commencé son voyage fatidique autour du globe, et il a rapidement changé la recherche dans son laboratoire.

Pour développer la sonde, Chiu et ses collègues de l’U.C.S.F. a collaboré avec des chercheurs de Mammoth Biosciences, cofondée par la biochimiste et co-découvreuse CRISPR Jennifer Doudna. Le test utilise des réactifs différents de ceux du SARS-CoV-2 basés sur la PCR actuellement utilisés, offrant une alternative potentielle en cas de pénurie de produits chimiques nécessaires pour effectuer ces derniers tests. Un inconvénient, cependant, est que la sensibilité de la nouvelle approche, ou sa capacité à fournir correctement des résultats positifs, est légèrement inférieure à celle des tests existants. Chiu dit qu’il faudra environ deux semaines pour développer le test CRISPR pour une utilisation en laboratoire clinique – et qu’une version au point de service pourrait être prête en aussi peu que deux à trois mois. Scientific American lui a parlé de la technique.

Comment fonctionne le test?

CRISPR est une technologie qui vous permet de cibler un gène particulier, et vous pouvez le considérer presque comme un ciseau moléculaire. Il peut identifier très rapidement et très précisément un gène, ou fondamentalement une portion de séquence d’ADN, correspondant à un virus. C’est pourquoi il est généralement considéré comme un outil d’édition de gènes. Mais la même technologie qui nous permet d’éditer des gènes vous permet également de les détecter. Dans ce cas, nous ciblons les gènes du SARS-CoV-2. Nous utilisons une protéine appelée CRISPR-Cas12. S’il trouve la bonne cible, il coupe cette cible. Et ce faisant, il libère un signal.

Le test détecte les gènes E (enveloppe) et N (nucléoprotéine) sur SARS-CoV-2. Pourquoi avez-vous choisi de les cibler?

Il y a plusieurs raisons. En particulier, le gène N est le gène le plus exprimé dans les infections virales. En d’autres termes, c’est le plus courant, c’est donc le plus facile à détecter. La deuxième raison est que le gène N est effectivement la même cible que les cibles des tests PCR du Centers for Disease Control and Prevention. Et ce fut le premier test autorisé par la Food and Drug Administration pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), nous tirons simplement parti du fait qu’il existe déjà un test ciblant ce gène, qui se trouve être fortement exprimé. Nous avons sélectionné le gène E parce qu’il est l’une des cibles utilisées par l’Organisation mondiale de la santé. Notre objectif n’était pas de réinventer la roue, mais plutôt d’utiliser les mêmes cibles qui se sont déjà révélées efficaces pour détecter le SRAS-CoV-2.

Où ce test s’intègre-t-il dans le paysage actuel des tests de coronavirus – et des tests basés sur la PCR en particulier?

Nous ne sommes pas du tout à l’échelle des tests dont nous avons vraiment besoin pour être sûrs de pouvoir réapparaître et reprendre le travail. Bien qu’il existe de nombreux tests PCR différents, il est toujours nécessaire d’augmenter considérablement l’échelle et la vitesse des tests. Et chaque test basé sur la PCR utilise un ensemble commun de réactifs et, par conséquent, est soumis à des pénuries dans leur disponibilité. Notre test utilise des enzymes et des réactifs différents de presque tous les autres tests, c’est donc une alternative qui pourrait vraiment accélérer les tests. Nous avons également besoin d’une technologie qui nous permette de faire des tests dans les centres de soins: aux urgences, au cabinet du médecin ou même à domicile. La technologie CRISPR fournit une voie par laquelle nous pourrions éventuellement le faire. Il ne nécessite pas d’instrumentation volumineuse. Et les réactifs eux-mêmes sont assez bon marché.

Pensez-vous que les tests basés sur CRISPR remplaceront les tests PCR?

Je ne. Il est légèrement moins sensible que les tests PCR qui sont maintenant couramment disponibles. La technologie CRISPR a encore un long chemin à parcourir avant que nous puissions atteindre une sensibilité comparable – bien qu’en principe, il n’y a aucune raison théorique que nous ne pouvons pas. Mais je pense que le moment venu, et qu’il est plus largement adopté et optimisé, c’est certainement possible, car les tests basés sur CRISPR sont plus rapides et potentiellement moins chers. Et dans ce test particulier, nous pourrions être en mesure de contourner l’étape d’extraction de la conversion d’un échantillon en ARN ou ADN. Il est donc possible qu’il puisse remplacer les tests conventionnels. Mais c’est toujours une nouvelle technologie, et je ne pense pas que cela arrivera de si tôt. Dans l’immédiat, il s’agit d’un outil complémentaire.

Votre approche a un taux de sensibilité de 95%. Est-ce suffisant pour les tests de masse?

Je pense que c’est. Les patients infectés par le SRAS-CoV-2 ont généralement la charge virale la plus élevée lorsqu’ils développent initialement des symptômes. Et en fait, il peut même arriver avant l’apparition des symptômes qu’ils aient une charge virale très élevée. Chez les patients hospitalisés, les charges virales fluctuent dans le temps, mais en général, elles diminuent. Donc, lorsque les patients sont peu symptomatiques, c’est lorsqu’ils sont incroyablement infectieux, et nous devons trouver un moyen de briser la chaîne de transmission. La promesse de CRISPR est qu’il peut fournir un moyen d’avoir des tests décentralisés bon marché pour une grande partie de la population. À l’heure actuelle, le besoin n’est pas de détecter toutes les infections de bas niveau, mais de faire implémenter les tests à grande échelle.

Certains tests basés sur la PCR peuvent fournir des résultats en moins de 15 minutes. Ce test dure environ 40 minutes. Pouvez-vous le rendre plus rapide?

Dans le but de diffuser le test et de maximiser sa sensibilité, nous avons choisi de le rendre plus robuste. Les étapes sont donc en réalité plus longues qu’elles ne devraient l’être. Accélérer le test impliquerait de contourner l’étape d’extraction, ainsi que de réduire les temps de réaction. Nous avons pu réduire le temps de détection à 10 minutes, donc c’est vraiment faisable. La question est: pouvez-vous faire cela tout en conservant la même sensibilité?

Est-ce un test peu coûteux?

Dans l’ensemble, le test est assez peu coûteux, car les réactifs et les enzymes peuvent être fabriqués en vrac. Le coût en ce moment sera en termes d’essayer de fabriquer la bonne plate-forme. Si nous pouvons emballer le test dans une cartouche jetable bon marché, il pourrait potentiellement être très bon marché. Le coût des réactifs n’est que de quelques dollars par test. Pour le test CRISPR en laboratoire clinique, nous visons moins de 1 $ par test, et le coût d’un test à domicile est inférieur à 5 $. La clé, cependant, est de savoir si [we] peut fabriquer [it] à un volume élevé et une capacité élevée et à le garder bon marché – tout en étant en mesure d’exécuter le test dans différents environnements en dehors du laboratoire.

Quels sont les problèmes techniques associés à l’extension des tests?

La disponibilité des réactifs en est un. Un autre implique simplement la nécessité de tests centralisés. En règle générale, vous avez besoin d’un laboratoire moléculaire pour exécuter ces instruments, les tests sont donc limités par le nombre d’instruments que vous pouvez déployer. L’ID Abbott MAINTENANT [assay], par exemple, est l’un des rares instruments de point de service. Mais il exécute un seul échantillon à la fois. Nous devons pouvoir exécuter des centaines de tests à la fois. Et CRISPR, en plus de vous permettre de faire des soins car la réaction est très rapide et simple, [might let you] exécuter potentiellement des milliers d’échantillons à la fois dans un laboratoire clinique – et le faire plus rapidement que la PCR. Vous pouvez également potentiellement le distribuer pour un usage domestique. Le multiplexage du test CRISPR dans un point de service ou à domicile est possible si le test consiste en une cartouche jetable contenant tous les réactifs dont vous avez besoin.

Y a-t-il d’autres endroits qui utilisent CRISPR pour le dépistage des maladies infectieuses?

Oui, il y a un groupe au Broad Institute [of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University] développer des enzymes CRISPR-Cas13 pour les tests SARS-CoV-2. Et parce qu’il est utile pour le diagnostic, ainsi que pour l’édition de gènes, nous envisageons de développer CRISPR pour être à la fois un outil de diagnostic et une thérapie qui pourraient non seulement détecter le virus mais aussi le détruire.

Quelles applications potentielles existe-t-il à l’avenir pour utiliser ce test sur les virus émergents?

Ce qui est génial avec cette technique, c’est que ces sondes peuvent être conçues à la volée, ce qui signifie que nous pouvons rapidement changer notre cible. En fait, je collaborais avec Mammoth Biosciences sur ce test pour développer un test de la maladie de Lyme transmise par les tiques. Une fois la séquence du génome du SRAS-CoV-2 disponible, nous sommes passés de la séquence à un test fonctionnel en deux ou trois semaines. Finalement, nous envisageons un test au point de service qui serait programmable pour n’importe quelle cible que vous souhaitez.

