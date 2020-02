L’édition VI de “Canned Talents” arrive par Frinsa | Communiqués

La gamme Natural Protein de Frinsa sera le protagoniste de ce nouveau volet du concours pour les étudiants en cuisine. «Talentos en Conserva» de Frinsa, le concours dans lequel les étudiants en hôtellerie, cuisine et restauration de toute l’Espagne seront en mesure de démontrer leur créativité et leur ingéniosité pour à travers ses propositions gastronomiques faites avec des conserves comme ingrédient clé.

Conformément à la dernière édition, le thème de l’édition VI de “Talents en conserve” est “Saveurs saines”, afin de démontrer que les conserves sont une excellente option gastronomique et saine. Comme grande nouveauté, toutes les recettes proposées par les participants doivent être faites avec la nouvelle gamme Frinsa Natural Protein, car ces conserves sont issues des meilleurs morceaux entiers d’ingrédients 100% naturels et sont conditionnées dans un processus exclusif de mise en conserve crue Il conserve ses propriétés nutritionnelles et le plus haut niveau de protéines.

La date limite de présentation des recettes sera ouverte jusqu’au 16 mars, date à laquelle les participants devront télécharger leurs propositions sur le site www.talentosenconserva.com, où l’un des quatre finalistes sera choisi par vote populaire. Les trois autres finalistes seront sélectionnés par un jury composé de représentants du monde de la gastronomie et d’une équipe de Frinsa.

Les quatre finalistes sélectionnés prépareront leurs propositions devant un jury composé du chef étoilé Michelin Pepe Solla et Alejandra Ansón, Gastronón et co-fondateur d’Anson et Bonet, lors d’un grand événement dans le cadre de la Salle des Gourmets 2020, mardi prochain 31 Mars à IFEMA (Madrid).

Le lauréat bénéficiera d’une étape d’un mois au restaurant Casa Solla à Pepe Solla, récompensée par 1 étoile Michelin et 3 soleils Repsol et un prix économique de 500 €. De son côté, en reconnaissance de son travail fondamental, l’école avec la plus grande participation recevra une masterclass spécialisée en conserves pour les élèves du centre. De plus, les votes des utilisateurs ont également un prix: 5 lots de produits Frinsa seront tirés au sort parmi tous les électeurs.

