L’éducation STEM a besoin d’une correction de cours

Par Ainissa Ramirez

Au cours des dernières années, j’ai vécu en tant qu’évangéliste des sciences, sillonnant le pays et prêchant l’évangile de l’importance d’obtenir une éducation STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Mon travail a commencé avec ma conférence TED en 2012, lorsque j’ai échangé la sécurité d’un banc de laboratoire contre un assortiment de podiums inconnus. Cependant, après avoir assisté à l’évolution de l’enseignement des STEM au cours des huit dernières années, j’en suis venu à croire qu’elle nécessite une correction de cap. Il doit se diriger vers sa mission principale, qui est maintenant différente de ce que la plupart des gens pensent.

Les STEM touchent tous les aspects de notre culture, c’est pourquoi de nombreux décideurs politiques diront que notre pays a besoin d’une main-d’œuvre technique qualifiée, comme le prétend le National Science Board dans son rapport de janvier 2020 The State of U.S. Science and Engineering. Mais la fonction d’une éducation STEM est bien plus que de former des gens à de bons emplois. En tant que chercheur et activiste W.E.B. DuBois a écrit: «le but de toute véritable éducation n’est pas de faire des hommes charpentiers, c’est de faire des hommes charpentiers». Tous les enfants ont besoin d’une forme de STEM – qu’ils choisissent ou non de faire carrière dans ce domaine – pour pouvoir être pilotes et pas seulement passagers dans cette ère technologique.

Une éducation de qualité dans ces domaines techniques très importants nourrit la pose de questions, qui préparera les futurs citoyens à naviguer les changements sociétaux causés par les technologies qui sont créées. Lorsque les élèves sont autorisés à poser des questions, ils peuvent être plus que de simples rouages ​​dans une machine. Pour cette raison, la formation technique aujourd’hui ne devrait pas uniquement viser à faire de meilleurs codeurs, mais à faire de meilleures personnes capables de cultiver l’avenir.

La pensée critique – qui est une vertu STEM utilisée par les inventeurs pour construire des technologies – devrait également être appliquée aux technologies qu’ils construisent. La technologie façonne la société et une telle analyse est impérative à toutes les étapes de la conception. En écrivant mon livre The Alchemy of Us, je suis tombé sur des façons surprenantes que la technologie nous a façonnées. J’ai découvert que des inventions ordinaires, comme l’ampoule, le télégraphe et l’ordinateur, altéraient notre santé, modifiaient la langue anglaise et transformaient notre façon de penser. Les scientifiques et les inventeurs ne réfléchissent généralement pas à ces résultats de leurs inventions. Ils utilisent les principes de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques pour créer des choses. Mais les scientifiques, ainsi que la société, doivent considérer que ce que nous faisons a des conséquences, voulues et non voulues. Ceux qui étudient les STEM ne sont pas formés avec les compétences nécessaires pour évaluer les impacts de leurs innovations, mais ils devraient l’être.

Ce n’est pas entièrement de leur faute. Les élèves font ce qu’on leur a appris à faire et suivent le mantra de la Silicon Valley pour demander le pardon, pas la permission. Cette intrépidité sera – et a déjà – été mordue, comme en témoigne Facebook, l’affiche enfant de l’ère de l’information, qui est devenue une plateforme de désinformation. Il y a des ramifications à ce que nous construisons. Et actuellement, la prise en compte de ces résultats est souvent sous-traitée aux sciences sociales, au droit et aux sciences humaines bien après l’ouverture de la boîte de Pandore. Ces considérations devraient se produire au stade de l’idéation. En tant que tel, nous devons fournir aux praticiens des STEM une formation sur la façon dont leurs créations touchent de nombreuses facettes de nos vies afin de développer une sensibilité aux rôles sociaux que jouent les technologies.

J’ai connu la limitation de la façon dont nous enseignons les STEM et les angles morts qu’elle crée. En voyage, je rencontre régulièrement une certaine salle de bain de l’aéroport de la côte Est où le robinet d’eau automatique ne fonctionnera pas pour moi. Lorsque je me tiens devant ce bec, je dois étendre ma main de façon anormale devant le capteur de lumière. De cette façon, le capteur détecte la lumière qui rebondit sur ma paume de couleur plus claire, ce qui laisse couler l’eau. Lorsque j’utilise le haut de ma main brune, qui absorbe plus de lumière, le capteur ne le détecte pas, donc l’eau ne sortira pas. Il y a un biais dans le robinet, probablement parce que les ingénieurs d’un groupe démographique particulier ont testé l’appareil sur eux-mêmes et quelques personnes similaires.

Certes, un robinet d’eau non opérationnel est une gêne, mais les traitements médicaux ne le sont pas. Un article récent de Science montre qu’il existe des biais raciaux dans les algorithmes utilisés dans les hôpitaux pour la façon dont ils choisissent les soins. Si vous étudiez les STEM, on ne vous dit pas de critiquer vos hypothèses sociales lorsque vous faites quelque chose, juste de considérer vos hypothèses d’ingénierie. Mais STEM n’est pas seulement une combinaison de lettres, il fait partie de la vie.

Avec des technologies telles que les voitures sans conducteur à l’horizon, les étudiants enlèveront le volant, mais les décisions éthiques dans leur code ne sont pas dans leur timonerie. Au plus profond des algorithmes des voitures sans conducteur, il sera décidé qui survivra à un accident et qui ne le fera pas. Les codeurs ne devraient pas prendre ces décisions sans conversations avec des philosophes et des éthiciens. STEM a été créé pour fusionner des domaines techniques isolés, mais sa prochaine étape n’est pas de se séparer du reste du monde.

Même les normes scientifiques de nouvelle génération (NGSS) bien intentionnées utilisées dans les salles de classe ne sont pas en mesure de surmonter la façon dont la plupart des gens vivent les STIM. La plupart des Américains donnent une éducation intermédiaire dans les classes de la maternelle à la 12e année, selon le Pew Research Center. Et, la moitié des adultes américains croient que davantage d’étudiants ne poursuivent pas un diplôme STEM au collège parce qu’ils perçoivent les matières du domaine comme trop difficiles. Les salles de classe ne sont qu’une partie du dilemme. En dehors de la salle de classe, des vidéos YouTube de whiz-bang, motivées pour acquérir des «j’aime» et des «suivis», se concentrent sur la présentation d’amusements et de bizarreries scientifiques. De plus, il y a l’énigme générale de la communication de la science: les scientifiques obtiennent souvent des diplômes avancés sans les outils pour expliquer la science au public. Et le public, à son tour, recherche le spectacle.

Il y a aussi ceux qui ont la capacité d’engager le public, mais parfois n’ont pas l’expertise scientifique pour illustrer la nuance des concepts qu’ils expliquent. Il y a un décalage entre l’apprentissage des STEM et le divertissement. En tant que tel, les étudiants ne repartent pas avec une compréhension plus approfondie des STEM ou ne prennent pas conscience de la responsabilité que leur pratique leur confère.

Nous devons intégrer les STEM dans un système plus vaste, ce qui nécessite une dose d’humanités. Nous avons besoin que les étudiants en STEM réfléchissent à l’impact des inventions. Les STEM doivent être inclusives; il devrait être axé sur la mission de faire de tous les étudiants des penseurs critiques; il devrait avoir une composante sociale et humaine; et enfin, ses produits finaux doivent être surveillés. Si ce n’est pas le cas, l’éducation STEM n’est rien de plus que de fabriquer plus d’engrenages pour une machine qui finira par dépasser l’humanité et manifester un avenir sans place pour chacun.