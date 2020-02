LEGO, nous avons un problème

Aujourd’hui, le 11 février, est la Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences, créée par les Nations Unies comme un moyen de faire progresser l’égalité des sexes pour les femmes et les filles dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Quel meilleur jour pour moi pour choisir un combat avec LEGO?

Je sais, je sais: tout le monde aime les LEGO! Pourquoi voudrais-je affronter cette entreprise de jouets légendaire? Mais s’il vous plaît, lisez la suite. Mon histoire montre que, même avec de bonnes intentions, les entreprises, les enseignants et les parents peuvent détourner les filles des domaines STEM.

Récemment, une amie m’a offert un coffret Women of NASA LEGO en cadeau car elle sait que je suis une championne des filles et des femmes en science. J’ai décidé que ce serait une activité amusante à faire avec ma nièce de six ans. L’emballage précisait que le jouet était destiné aux enfants de «10 ans et plus» mais – et je suis partisan ici – je pensais que ma nièce pouvait le supporter.

Alors que nous ouvrions le paquet et commençions à assembler les pièces, j’ai réalisé que l’ensemble se composait simplement de trois plates-formes et de quatre femmes scientifiques. Apparemment, tout ce que nous étions censés faire était de construire une plate-forme liée à la réalisation la plus remarquable de chaque scientifique, puis d’attacher chaque scientifique à sa plate-forme. C’était ça. Il n’y avait pas de jeu, pas de créativité, rien de scientifique et certainement pas de plaisir impliqué dans l’exercice.

Ne vous méprenez pas: chaque fois que nous pouvons célébrer et enseigner aux filles (et aux garçons) des femmes importantes dans les STEM comme Nancy Grace Roman, Margaret Hamilton, Sally Ride et Mae Jemison, qui ont toutes été présentées en miniature en plastique dans l’ensemble LEGO , Je suis tout excité. Chacune de ces femmes a eu un impact énorme sur les STIM et a motivé de nombreux étudiants, filles et garçons, à poursuivre une carrière en physique, en informatique, en ingénierie et dans d’autres domaines des STEM.

J’applaudis les efforts de LEGO pour faire connaître ces modèles et personnages historiques aux enfants. Cependant, je crains que le format utilisé ne puisse par inadvertance promouvoir les stéréotypes mêmes qui découragent les femmes de poursuivre ces domaines.

Les femmes représentent à peine 15% de la main-d’œuvre en ingénierie et moins de 30% en physique, mathématiques et informatique. Il y a plusieurs raisons à cela, l’une étant la façon dont l’échec est conçu dans notre culture, en particulier pour les filles. Quiconque a persévéré dans une tâche, une carrière ou un diplôme sait que l’échec fait partie du processus d’apprentissage. Mais les filles, dès l’école primaire, apprennent implicitement que la «fille idéale» est une preneurs de notes méticuleuse et organisée qui ne parle que lorsqu’elle est sollicitée. Et lorsqu’elle est invitée, elle connaît la bonne réponse. Elle colore entre les lignes et n’échoue pas, car elle ne prend pas de risques.

Mais les scientifiques qui réussissent sont des preneurs de risques. Ils doivent risquer d’échouer, encore et encore, pour apprendre. Mais les filles qui prennent des risques, peut-être hésitant dans le processus, ne sont ni soutenues ni récompensées, contrairement à leurs pairs masculins. (Les filles et les garçons de couleur sont encore moins soutenus lorsqu’ils prennent des risques et sont en fait souvent disciplinés pour cela, mais c’est pour un autre article.) Des études ont montré que même dans les laboratoires scolaires, les garçons sont plus susceptibles de jouer et de bricoler les matériaux, tandis que les filles sont plus susceptibles d’être le preneur de notes pour le groupe.

La science est en désordre et, par définition, pleine d’échecs. Pourtant, des jouets comme l’ensemble Women of NASA LEGO créent une expérience terne et scénarisée totalement en contradiction avec la façon dont ces femmes ont persévéré à travers le désordre de la science. Dans le kit LEGO, les filles suivent simplement des instructions étape par étape (indiquant qu’il n’y a qu’une seule façon de le faire, une mentalité très peu scientifique) pour créer une figure qui se tient juste sur son piédestal et sourit, comme une reine de beauté. Ce sont des caricatures statiques et inconvenantes qui n’ont rien à voir avec les femmes dynamiques, énergiques et brillantes qu’elles représentent. Ces figures statiques sont ensuite placées sur une étagère comme un «accomplissement» pour les filles qui les ont assemblées.

Mais dans la vraie vie, dans la vraie science, l’accomplissement ne suit pas les instructions et ne crée pas de trophée; il devient un preneur de risques, un penseur critique, peut-être même un scientifique. Nous devons cesser d’enseigner aux filles que les erreurs sont mauvaises et cesser de renforcer les comportements différemment dans nos foyers et nos salles de classe en fonction du sexe, de la race et de l’origine ethnique.

Mon point de vue n’est pas seulement celui d’une tante qui veut responsabiliser sa nièce, mais en tant que chercheur qui étudie la diversité et l’inclusion dans les domaines STEM. Au cours des douze dernières années, j’ai travaillé avec un camp d’été STEM pour filles appelé SciGirls, géré par le National High Magnetic Field Laboratory à Tallahassee, en Floride, en partenariat avec notre station PBS locale, WFSU. Lancé à l’origine par Twin Cities Public Television en tant que série et site Web PBS populaires, il s’est développé pour inclure des programmes éducatifs basés sur la recherche qui améliorent l’identité des filles dans les STEM.

Mes recherches sur ces programmes, ainsi que les contributions d’autres chercheurs extraordinaires, démontrent que les filles sont plus disposées à persister dans des tâches difficiles lorsqu’elles ressentent un sentiment de réussite et de valeur liées à la tâche. Ainsi, les modèles, les enseignants et les parents jouent un rôle important en aidant les filles et les garçons à réaliser que certaines tâches nécessitent des efforts, physiques ou mentaux. La croissance et l’apprentissage ne peuvent se produire que lorsque nous nous poussons en dehors de nos zones de confort. Nos camps SciGirls et des centaines de programmes partageant les mêmes idées à travers le monde encouragent les filles à prendre des risques et à commettre des erreurs dans un environnement favorable qui les aide à voir qu’elles non seulement appartiennent à STEM, mais peuvent y prospérer.

Nous devons enseigner à tous nos jeunes que la créativité, le désordre et les erreurs font naturellement partie de l’apprentissage sur la voie de devenir de futures stars comme Nancy Grace Roman, Margaret Hamilton, Sally Ride et Mae Jemison. Nous devons les encourager à briser le moule, à être en désordre, à être en désordre. Plutôt que de suivre des instructions, ils doivent parfois suivre leur curiosité et leur cœur. C’est le genre de pratique dont ils ont besoin pour créer un jour les prochains ordinateurs quantiques, supraconducteurs, vaisseaux spatiaux et télescopes qui nous mèneront tous vers un avenir meilleur.

Avec cela, je jette les directions LEGO pour faire un point contre la perfection. La prochaine fois que ma nièce viendra, nous jouerons à nouveau, cette fois en faisant des “erreurs” amusantes, créatives et désordonnées.