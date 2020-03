L’Egypte met la croisière de quarantaine sur le Nil dans le coronavirus

LUXOR, Égypte (AP) – Une croisière sur le Nil avec plus de 150 touristes et membres d’équipage locaux à bord était en quarantaine samedi dans la ville de Louxor, dans le sud de l’Égypte, après que 12 personnes ont été testées positives pour une nouvelle coronavirus

Une touriste américano-taïwanaise qui était dans le même bateau a été testée positive pour son retour à Taiwan. L’Organisation mondiale de la santé a informé les autorités égyptiennes qu’elles avaient effectué des tests pour détecter tous ceux qui étaient à bord du virus.

Les preuves ont montré qu’une douzaine de travailleurs égyptiens avaient contracté le virus, mais ne présentaient aucun symptôme de la maladie qu’il provoque, COVID-19, ont annoncé vendredi les autorités égyptiennes dans un communiqué. Avec ces derniers, l’Égypte compte au total 15 cas confirmés.

Les douze seront placés en isolement dans un hôpital de la côte nord du pays, a ajouté la note. Les passagers – parmi lesquels il y a des Américains et des Français, entre autres nationalités – et l’équipage resteront en quarantaine sur le navire en attendant plus de résultats.

En Iran, où la plupart des cas sont concentrés au Moyen-Orient, le ministère de la Santé a signalé samedi 21 nouveaux décès dus au virus, ce qui a porté le nombre de décès à 145. Les autorités ont également confirmé plus de 1 000 infections supplémentaires, pour une total de 5 823 dans tout le pays.

Selon le porte-parole du ministère, Kianoush Jahanpour, 16 000 personnes sont hospitalisées dans tout le pays, certaines pour passer des examens et d’autres qui sont surveillées pour détecter s’ils ont contracté le coronavirus. La capitale de la République islamique, Téhéran, est le lieu le plus infecté, avec plus de 1500 habitants, suivie par la ville sainte chiite de Qom, avec 668, et la province de Mazandaran, au nord, avec 606.

L’une des personnes tuées à cause du coronavirus était un législateur de 55 ans, a rapporté samedi l’agence de presse d’Etat IRNA. Fatemeh Rahabar venait d’être élue pour représenter Téhéran au Parlement qui entamera ses sessions en mai. Plus tôt cette semaine, un autre législateur, Abdolreza Mesri, a déclaré à la télévision publique que 23 membres du Parlement actuel étaient atteints de la maladie et a exhorté tous les membres du Congrès à éviter tout contact avec le public.

Le coronavirus a infecté plus de 100 000 personnes dans le monde. Plus de 5 000 cas ont été localisés au Moyen-Orient, la plupart en Iran.

En revanche, les Émirats arabes unis ont notifié samedi 15 autres cas pour un total de 45 infectés dans le pays. Treize des personnes nouvellement infectées ont récemment voyagé à l’étranger et parmi elles, trois émiratis, deux saoudiens, deux éthiopiens et deux iraniens, ainsi qu’un citoyen de la Thaïlande, de la Chine, du Maroc et de l’Inde, a indiqué le ministère de la Santé.

Les autorités n’ont pas fourni plus de détails sur les lieux d’où venaient les patients, ni quand et comment ils sont entrés aux Émirats.

Les deux autres cas – un émirati et un égyptien – ont été diagnostiqués alors qu’ils étaient sous surveillance pour leur relation avec une course cycliste dans le pays, qui a été suspendue la semaine dernière après que deux Italiens ont été testés positifs pour COVID-19, la maladie qui a causé pour le coronavirus.

Emirates est une destination touristique importante et la plupart de ses résidents sont des étrangers. L’émirat de Dubaï abrite également l’aéroport au trafic le plus international du monde.

Pour arrêter la propagation du virus, le pays a fermé des écoles, des jardins d’enfants et des universités pendant un mois. En outre, il a suspendu ses vols avec l’Iran, l’un des pays les plus touchés par l’épidémie, et a limité ses connexions avec la Chine, le lieu où la pathologie a été découverte en décembre.

Les autorités ont demandé aux résidents et aux citoyens de ne pas faire de voyages inutiles à l’étranger et ont averti qu’à leur retour, ils pourraient subir des examens et d’éventuelles quarantaines. Comme de nombreux autres pays, Emirates a également annulé une foire d’art, des événements sportifs et des événements commerciaux.

L’Arabie saoudite, quant à elle, a annoncé qu’à compter de samedi, les compétitions et les jeux n’auront pas de spectateurs pour tenter de limiter la contagion. Le royaume compte cinq cas confirmés, mais a adopté des mesures sans précédent telles que la suspension de tous les pèlerinages à La Mecque, l’endroit le plus saint de l’Islam.

Samedi également, l’autorité responsable des mosquées de Téhéran a interdit les prières collectives et les cérémonies religieuses dans les mosquées de la capitale, qui resteront ouvertes aux prières individuelles.

Les journalistes d’Associated Press Nasser Karimi à Téhéran, en Iran, et Aya Batrawy, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de son contenu.