L’Egypte rouvre sa plus ancienne pyramide après 14 ans de restauration

EL CAIRE, 5 mars (.) – L’Egypte a rouvert jeudi la pyramide à degrés de Zoser (ou Djoser), la première de l’histoire, après une restauration de 14 ans qui a coûté près de 6,6 millions de dollars.

La pyramide, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été construite il y a 4700 ans à l’époque du pharaon Zoser, l’un des rois de la IIIe dynastie égyptienne.

Après des décennies d’abandon et de risque d’effondrement, le gouvernement égyptien a lancé en 2006 un ambitieux projet de restauration et de restauration de sa splendeur.

“Aujourd’hui, nous célébrons l’achèvement du projet afin d’éviter tout danger et d’entretenir et de restaurer la première et la plus ancienne pyramide encore debout en Égypte”, a déclaré le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled al-Anani.

La structure a été conçue par Imhotep, décrite par certains comme le premier architecte au monde.

“Cela nous remplit d’admiration pour la façon dont il a pu créer cette structure, qui est restée debout pendant 4 700 ans”, a ajouté Anani.

Les travaux de restauration ont cessé en 2011 après le soulèvement populaire en Égypte qui a renversé le président Hosni Moubarak. Les travaux ont repris fin 2013.

La pyramide à degrés de Zoser, la première construction en pierre à grande échelle de l’histoire et le plus grand complexe funéraire pyramidal, est située sur le site archéologique de Saqqara, à l’ouest du Caire.

Le complexe de 60 mètres de haut se compose de six parties qui se chevauchent sur une tombe funéraire de 28 mètres de profondeur et sept mètres de largeur.

S’exprimant en dehors de la pyramide, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a déclaré que l’Égypte était engagée dans de nombreux projets à grande échelle et que la restauration de son patrimoine en faisait partie.

“Bien que, bien sûr, nous soyons très fiers qu’il s’agisse d’un héritage égyptien, nous savons également très bien que c’est un héritage mondial et mondial que nous sommes très intéressés à conserver”, a-t-il déclaré.

Le projet comprenait des efforts pour empêcher l’effondrement de la pyramide, ainsi que des travaux de restauration internes et externes, tels que les routes qui mènent à la pyramide et les couloirs internes qui mènent à la chambre funéraire.

Les experts ont également restauré le sarcophage du roi Zoser à l’intérieur de la pyramide et les murs du creux funéraire du tombeau.

(Rapport de Nadeen Ebrahim et Sameh El-Khatib, écrit par Mahmoud Mourad, édité en espagnol par Lucila Sigal)