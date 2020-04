L’ELN annonce qu’elle ne prolongera pas le cessez-le-feu unilatéral et qu’elle reprendra ses opérations en Colombie en mai

“Il ne voit aucune volonté” de la part du gouvernement de relancer le processus de paix et demande le retour de sa délégation

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Armée de libération nationale (ELN), principale guérilla active en Colombie, a annoncé lundi qu’elle mettrait fin au cessez-le-feu unilatéral le 30 avril en raison de la position “belliqueuse” du gouvernement et a souligné qu’elle reprendrait ses opérations à partir de de cette date.

“L’Armée de libération nationale rapporte que le cessez-le-feu unilatéral en vigueur, en signe de geste pour le pays, se termine le 30 avril à 24 heures”, ont indiqué les guérilleros dans un communiqué.

De même, il a souligné que “les institutions impartiales qui ont suivi la cessation, signalent que l’ELN a respecté ses engagements”, tout en critiquant le fait que l’exécutif n’a pas suivi leurs traces et a déclaré un cessez-le-feu “face à la tragédie humanitaire le peuple colombien souffre. “

“Il est regrettable que le gouvernement (du président, Iván) Duque n’ait pas répondu réciproquement ou écouté les propositions que nous avions faites pour avancer dans la recherche de la paix”, a-t-il dit.

Dans ce sens, il a indiqué qu’il “ne voit pas la volonté” de l’exécutif de reprendre le processus de paix à Cuba et a défendu que sa délégation “retourne dans les camps avec toutes les garanties et conditions de sécurité convenues avec l’État colombien, avec la présence des pays garants, comme le sait le secrétaire général de l’ONU. “

Les guérilleros ont critiqué le fait que le gouvernement était “intéressé” à “profiter de la cessation unilatérale” et ont dénoncé “le maintien et la réalisation d’opérations conjointes avec les paramilitaires pour gagner un plus grand contrôle territorial et poursuivi son plan d’assassinat de dirigeants sociaux”.

“Il n’y a aucun doute sur la manière dont la pandémie utilise pour établir un état de siège permanent, niant les droits et toutes les garanties politiques et sociales des Colombiens”, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, il a souligné que “le gouvernement ne fournit pas de soins de santé contre la pandémie” et “qu’il a contraint la population à rester incarcérée dans leurs maisons, mais ne garantit pas les ressources de base pour sa subsistance”.

Le commandement central de l’ELN a soutenu que “le gouvernement” uribista “a davantage endetté le pays” pendant la pandémie “, favorisant les grands hommes d’affaires, tandis que la population réagit avec plus de répression”.

“Notre reconnaissance à tous ceux qui ont apprécié notre geste et déployé d’énormes efforts pour que la Colombie puisse parvenir à la paix avec la justice sociale”, a-t-il déclaré.

LA DÉCLARATION DU GRAND FEU

L’ELN a déclaré un cessez-le-feu unilatéral depuis le 1er avril en réponse à un appel du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à faciliter la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Cependant, le 7 avril, le haut-commissaire colombien pour la paix, Miguel Ceballos, a accusé l’ELN d’avoir violé la trêve unilatérale à la suite d’affrontements enregistrés dans le département du Chocó avec l’organisation criminelle du clan du Golfe.

Ceballos a ensuite réitéré que, face à une reprise des pourparlers de paix, la guérilla doit respecter les conditions fixées par le gouvernement: “cesser définitivement ses activités illégales, remettre tous les kidnappés et désactiver les mines antipersonnel”.

L’ELN a également exprimé à la mi-avril son rejet de la nomination des ex-guérilleros «Francisco Galán» et «Felipe Torres» en tant que «promoteurs de la paix», considérant qu’ils sont désormais «officiels» du gouvernement Duque.

Le dernier dialogue de paix avec l’ELN, qui a commencé en février 2017 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, a éclaté deux ans plus tard, avec Duque à la présidence, après l’attaque de guérilla contre une école de cadets à Bogotá. , qui a fait 22 morts et environ 90 blessés.