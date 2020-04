L’émeute brutale dans la prison de Florencio Varela où un prisonnier a été tué a été déclenchée par un faux audio WhatsApp

L’émeute la plus chaotique et violente de l’histoire récente dans les prisons de la province de Buenos Aires a été déclenchée par un faux audio WhatsApp, une nouvelle mensongère, un fausses nouvelles. C’était hier matin, l’audio avait atteint les téléphones d’un groupe de prisonniers dans le pavillon à sécurité maximale du Unité 23 de Florencio Varela: était la voix d’un homme, un supposé médecin qui prétendait appartenir au service pénitentiaire de Buenos Aires, qui disait que si le virus entrait dans une prison, tout le monde mourrait. Les données proviennent de témoignages de détenus recueillis par Sandra Raggio, directrice générale de la Commission provinciale de la mémoire, qui l’a confirmé avant la consultation du Infobae.

Alors, après avoir entendu le message d’une mort certaine de la pandémie sur leurs téléphones, les prisonniers du pavillon à sécurité maximale, agités, tapageurs, gagnés par l’anxiété, ils ont quitté leurs cellules et ont gagné les toits, d’abord un, puis un autre. Ensuite, le personnel du service pénitentiaire de Buenos Aires est arrivé pour répondre.

Ainsi, la violence a roulé. Les prisonniers ont prétendu être en train de jouer. “Soit nous mourons de la couronne, soit d’une grève de la faim, soit des coups de feu”assuré, provocant, confus.

Le soir tout a commencé avec un homme mort, Federico Rey, 30 ans, un jeune de la région reconnu coupable de vol qualifié, décédé sur les toits. Mais le cadavre n’a pas suffi à arrêter le chaos, qui a duré près de 12 heures, un après-midi entier de poteaux en caoutchouc qui s’est terminé avec 20 détenus blessés.

Les prisonniers eux-mêmes ont filmé l’émeute: ils l’ont viralisée, Scènes dantesques arrivées sur WhatsApp aux proches des détenus, des avocats, des juges, des journalistes, les vidéos montraient des blessures et du sang, des prisonniers protégés par des couvertures comme s’ils étaient des toreros qui se lançaient de front contre des pénitenciers avec des fusils de chasse et des casques anti-émeute dans les couloirs qui relient les pavillons. Les pavillons ont été ajoutés au combat violent un par un, jusqu’à ce que les prisonniers évangéliques, les soi-disant petits frères en jargon, ils ont décidé de quitter leurs cellules pour jeter des pierres et trembler.

En fin d’après-midi, les prisonniers remontèrent sur les toits. Ses avocats et ses proches ont quitté la quarantaine alertés par WhatsApp, est arrivé aux portes de la prison. Sandra Raggio et Roberto Cipriano – les plus hautes autorités de la Commission provinciale de la mémoire, l’organe qui supervise les situations et les conditions de violence institutionnelle dans les prisons et les commissariats de police de la province de Buenos Aires – sont venus dans la chaleur de l’émeute pour être témoins, prendre des témoignages et médiation dans la situation. Ils ont intégré lune table de liaison qu’il a fallu pour briser l’émeute et la manifestation, composée des autorités du SPB, des organisations des droits de l’homme et de la Justice. “Il y avait une audience avec des référents des pavillons, il fallait garantir qu’il n’y aurait plus de répression, il fallait construire un scénario de confiance”, dit Raggio.

Les revendications étaient mélangées: certains ont même exigé qu’ils soient séparés de ceux reconnus coupables de viol et d’abus sexuels, menacés de “frapper les violons” si leurs demandes n’étaient pas acceptées. La peur du coronavirus était constante; Julián Arakaki, le seul détenu infecté du pays, se trouvait dans cette prison. Ils ont également exigé des sorties, des libérations, que les juges résolvent les demandes de départ.

“Les protections du conflit étaient sous-humaines. Nous avons vu à travers les barreaux. Dans les cellules de deux personnes il y en a 7, elles dorment dans la salle de bain, il y a des souris. Dans un pavillon évangélique, des personnes de 65 ans ou plus ont demandé à nous parler. Il existe des niveaux très intenses d’anxiété, de stress et d’inconfort. Cela devient encore plus complexe avec les demandes de retenue retardées, les juges ne donnent pas de réponses. L’accès des détenus à la justice est très faible. La situation est très sensible“Dit le directeur du CPM.

Ainsi, au cours de la journée, Raggio et Cipriano ont écouté les prisonniers. La version SPB indiquait que l’émeute avait éclaté après une confrontation entre prisonniers. “Aucun des témoignages que nous entendons n’indique cela”, explique Raggio.En revanche, il salue les efforts du ministère de la Justice de Buenos Aires dont dépend le SPB pour contenir la situation. La version, selon des sources, provenait des pénitenciers qui ont agi sur place.

À la table de liaison qui a calmé l’émeute était également le juge des garanties Marcelo Villagra, avec le procureur Roxana Giménez et l’assistant fiscal Cristian Granados de l’UFI n ° 9 de Florencio Varela. Tous les trois étaient là pour une raison particulière: enquêter sur la mort du prisonnier King. Hier après 21 heures, le corps du détenu a été transféré par une ambulance à la morgue judiciaire de Lomas de Zamora, avec une chaîne de garde à vue chargée du personnel officiel qui n’était ni policier ni pénitentiaire afin qu’il n’interfère pas avec le corps.

Hier soir, sources de la cause assurées Infobae que l’analyse à première vue du corps, réalisée par un médecin, Il n’a pas révélé de blessures faciales, comme le prétendaient les prisons, mais il a montré plusieurs marques de poteaux en caoutchouc.