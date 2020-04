L’empreinte démographique sera beaucoup plus petite que la cicatrice sociale | Couverture

Une augmentation de la mortalité qui pourrait être comprise entre 10 et 20%, un taux de natalité en chute libre et une réduction drastique de l’arrivée des migrants se traduiront cette année par une croissance négative, mais, selon les experts, ils auront peu d’effet. sur la pyramide des âges, face à l’empreinte sociale et économique que la pandémie laissera.

En décembre, nous connaîtrons les chiffres de l’Institut national de la statistique (INE) sur les naissances et les décès au cours du premier semestre 2020, même si nous devrons attendre juin 2021 pour avoir le décompte mondial d’une année marquée par la pandémie.

Les données de la pyramide des âges sont beaucoup plus récentes: l’avancée des Statistiques du Registre Continu publiées cette semaine par l’INE révèle un record – 47,4 millions d’habitants au 1er janvier – grâce à l’augmentation des étrangers enregistrés, 5,4 millions.

Les progrès du Padrón montrent que 19,4% des habitants ont plus de 65 ans; 29,2% a entre 45 et 64 ans; 36% ont entre 16 et 44 ans et 15,4% ont moins de 16 ans.

Concernant la répartition par sexe, 51% sont des femmes (24,1 millions), contre 49% des hommes (23,2 millions).

Concernant l’équilibre végétatif (différence entre les naissances et les décès), les dernières Statistiques du Mouvement Naturel de la Population, correspondant au premier semestre 2019, reflétaient un équilibre végétatif négatif de plus de 45000 personnes, une tendance amorcée il y a quatre ans.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA MORT

En attendant les statistiques de l’INE pour collecter la mortalité causée par le coronavirus, les chiffres que nous connaissons quotidiennement par le ministère de la Santé continuent d’augmenter, avec plus de 21 000 décès à ce jour.

Albert Esteve, directeur du Centre d’études démographiques (CED) de l’Université autonome de Barcelone, une partie des données de la seconde moitié de mars (8 189 décès entre 14 et 31 de ce mois) pour faire une première approximation.

“Là, vous pouvez voir l’ampleur de la tragédie. Deux fois plus de personnes sont mortes que si la pandémie n’avait pas existé », explique ce démographe, tout en soulignant que ces chiffres terribles seront« presque imperceptibles »dans la pyramide des âges.

Alejandro Macarrón, directeur de la Demographic Renaissance Foundation, une entité dédiée à l’étude des conséquences des faibles taux de natalité et du vieillissement, est d’accord avec lui.

“En Espagne, il y a plus de 47 millions d’habitants et chaque année, environ 430 000 personnes meurent. Disons que, comme cela est prévu, le nombre de décès par coronavirus augmente à 50 000, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport au nombre de décès. C’est une énorme et dramatique anomalie, mais 50 000 personnes de moins sur près de 50 millions représentent un pour mille et cela ne serait guère perceptible dans la pyramide. “

Cet analyste souligne le fait qu’en démographie, une année isolée est très rarement significative, à moins que la situation ne se maintienne dans le temps et ait un effet cumulatif.

Les experts estiment également que le fait qu’un pourcentage élevé de personnes décédées soient des personnes âgées rend difficile l’anticipation du calcul annuel, car le solde réel des décès doit être réparti tout au long de l’année.

«Beaucoup de personnes décédées sont des personnes âgées qui avaient déjà une très mauvaise santé. Ce sera en décembre où un équilibre pourra être établi entre le nombre de décès par COVID que nous attendons de ceux qui se seraient produits tout au long de l’année en raison de l’âge et d’autres pathologies », explique le directeur du CED.

Ce que la crise sanitaire va faire, prévoit Albert Esteve, est d’aggraver le changement de la structure de la population, la tendance consolidée ces dernières années à la mort de beaucoup plus de personnes qu’à la naissance.

MOINS D’ENFANTS SERONT NÉS

Le faible taux de natalité est une autre variable consolidée et se reflète expressément dans les statistiques de l’INE: entre janvier et juin 2019, 170 074 enfants sont nés, le chiffre le plus bas depuis 1941, date à laquelle les données ont commencé à être collectées.

Les experts excluent, en principe, que l’accouchement peut contribuer à un nouveau “baby-boom”.

C’est l’avis du directeur du Centre d’études démographiques, qui en 2018 a promu avec l’INE une étude sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas d’enfants.

Selon Efe, les enquêtes ont montré qu’il y a quatre raisons principales: être trop jeune, ne pas avoir de partenaire, ne pas avoir les bonnes conditions matérielles et, enfin, lorsque vous avez un partenaire, une maison, un travail et que vous voulez avoir des enfants, l’âge rend difficile grossesse

“Je ne vois pas que l’un de ces quatre facteurs soit fixé par la crise sanitaire”, explique Esteve, qui prédit que les naissances se poursuivront “en chute libre”, une tendance attendue pour les trois prochaines décennies.

Alejandro Macarrón est plus éclectique: «Si la peur de l’avenir prévaut, plus d’enfants que la normale ne naîtront, mais moins. D’un autre côté, si un retour à un esprit de plus grande appréciation de la vie que les enfants représentent prévaut, il pourrait y avoir un certain «baby-boom», bien que ce soit quelque chose d’autre qui dure. »

Du domaine de la sociologie, le professeur de l’Université de La Corogne (UDC) Antonio Izquierdo partage le premier argument: «Je pense que le taux de natalité va s’effondrer, car au milieu de l’incertitude, il n’y a pas d’enfants. Le principal facteur qui garantit une fécondité durable est la sécurité économique, et il n’y en aura pas “, estime-t-il.

IMMIGRATION, EN RETOUR

Izquierdo, fondateur de l’Équipe de recherche en sociologie des migrations internationales et représentant de l’Espagne auprès de l’OCDE jusqu’en 2008, met l’accent sur une autre variable démographique qui sera affectée par la pandémie: l’arrivée des migrants.

Les 5,4 millions d’étrangers enregistrés en Espagne au 1er janvier, que le Registre enregistre, représentent une augmentation de plus de 7%. Au début de l’année, la population étrangère représentait 11,4% de tous les résidents en Espagne.

Mais ce sociologue prévoit que la courbe ascendante va ralentir, non seulement parce que les frontières sont désormais “étanches” mais à cause de la précarité de l’emploi: “Avec la destruction brutale de l’emploi, il y aura plus de concurrence entre natifs et étrangers; “nous d’abord” va fonctionner “, dit-il.

Mais en plus, il prévoit que les «chaînes migratoires» s’arrêteront: les étrangers vivant en Espagne n’amèneront pas leurs proches avant la situation d’emploi prévue.

“D’une part, moins de migrants sans liens arriveront ici et d’autre part, moins de personnes seront attirées par ceux qui sont déjà en Espagne, de sorte que le solde migratoire va être très négatif ou nul, mais jamais positif comme l’année dernière “Il met en garde.

Le démographe Albert Esteve convient que le mouvement migratoire va ralentir pour ces deux raisons, essentiellement économiques.

«Maintenant, nous ne sommes pas un pays attrayant; il est impossible pour les migrants de venir au cours de cette année, il est même possible que certains de ceux qui sont ici rentrent dans leur pays », affirme également le directeur de la Demographic Renaissance Foundation, convaincu que l’immigration nette sera nulle voire négative en 2020.

LES ESPÉRANCES DE VIE ARRÊTENT VOTRE TENDANCE À LA HAUSSE

L’année du COVID-19 sera donc une année de croissance végétative négative – plus de décès que de naissances – encore plus remarquable que les précédentes, mais les experts soulignent que ce changement, à peine perceptible dans la pyramide des âges, ne sera pas la principale conséquence de la pandémie.

“L’empreinte démographique ne sera pas aussi importante que l’empreinte sociale et économique. Hormis l’épisode temporaire de l’enfermement, ce qui peut suivre est très pertinent, une dernière impulsion pour que la fécondité n’augmente pas et pour que la logique de l’immigration soit altérée », se souvient le directeur du CED.

Esteve estime pertinent de se demander si l’espérance de vie en souffrira, qui s’élevait en moyenne à 83 ans en 2019, avec une tendance à augmenter de deux mois chaque année.

En raison de la pandémie, il est peu probable que ce gain sur deux mois se produise, voire diminue, chez les personnes âgées: «Comme les taux de mortalité des personnes âgées se sont aggravés, ce sont les personnes âgées qui paieront une facture. plus haut », anticipe ce démographe.

Le directeur de la Demographic Renaissance Foundation va plus loin et estime que l’espérance de vie pourrait chuter de deux ans, même s’il pense que ce sera une situation circonstancielle et qu’à l’avenir, elle augmentera encore plus que prévu, car le la crise sanitaire “engendrera à long terme de nouvelles thérapies, un meilleur contrôle des infections et une plus grande sensibilisation à l’hygiène sociale”.

LE VIEILLISSEMENT, UN SUCCÈS SOCIAL

Le sociologue Antonio Izquierdo apporte une réflexion de plus: la chute des naissances et le frein au mouvement migratoire entraîneront un vieillissement de la population: «Bien qu’au sommet de la pyramide il y aura moins de longue durée, ayant un équilibre végétatif négatif et un solde migratoire nul, l’âge moyen vieillira plus que prévu, peut-être six mois ».

Le registre permanent de l’INE confirme cette tendance: au 1er janvier, l’âge moyen des résidents en Espagne est de 43,6 ans, contre 43,4 ans l’année dernière.

Mais, pour Izquierdo, le vieillissement de la population est un succès de l’Etat providence, le “destin” de tous les pays développés et l’aspiration des non-développés.

“Tous les pays veulent une pyramide de plus en plus vieillissante car, si vous vieillissez, cela signifie que vous avez vécu plus longtemps et que vous avez été en meilleure santé”, soutient-il, tout en rappelant le grand nombre d’entreprises, de banques ou d’entreprises dirigées par des personnes âgées. 75 ans et le nombre de métiers, de l’enseignement universitaire à l’écriture, à la philosophie ou au cinéma, qui comptent encore des personnes ayant dépassé l’âge de la retraite.

Cependant, il souligne que c’est dans le domaine des personnes âgées que les défaillances du système sont devenues évidentes: «Nous ne pouvons assister à ce spectacle d’infections massives et il ne peut pas y avoir une mortalité aussi élevée, car cela reflète que nos personnes âgées sont mal soignées dans résidences avec excès de personnes, avec du personnel de bonne volonté, mais qui n’ont même pas pu effectuer les tests pour savoir s’ils avaient le virus ».

Il appelle à repenser le modèle de soins de santé qui inclut la réglementation des secteurs public et privé, car «le vieillissement continuera; C’est un point nodal que la pandémie nous a appris. »

Ces experts convergent dans leurs analyses sur des questions liées à la démographie, mais demandent à aller plus loin: ils soutiennent qu’une société mondialement exposée à la mort doit tirer ses propres leçons.

“Je suis sûr qu’à court terme, il y aura une reconnaissance de valeurs telles que l’appréciation de la vie, l’attachement familial ou le respect d’autrui, mais il faudra voir si ces finalités sont maintenues dans le temps”, explique le directeur de la Fondation de la Renaissance démographique, Alejandro Macarrón.

Le professeur de sociologie Antonio Izquierdo suggère d’oublier la peur que la pandémie a engendrée, car une société effrayante est “moins libre et moins sûre”.

La peur, prévient-il, “fausse la réalité” et empêche de penser, conduisant à des réactions aussi inappropriées que d’exprimer de manière anonyme dans les communautés voisines le rejet de ceux qui travaillent pour que tout fonctionne, des toilettes et des forces de sécurité aux employés des supermarchés .

“C’est une pure irrationalité; la peur est un très mauvais conseiller », affirme ce sociologue, qui demande de la remplacer par la rationalité, les valeurs et, surtout, la science et la connaissance.

Par Susana Rodríguez