L’énergie solaire et éolienne pourrait déclencher un retour de l’énergie hydrogène

L’hydrogène circule dans les tuyaux sous les rues de Cappelle-la-Grande, contribuant à dynamiser 100 maisons dans ce village du nord de la France. Sur une petite route latérale adjacente au centre-ville, une nouvelle machine d’électrolyse à l’intérieur d’un petit hangar métallique zappe l’eau avec l’électricité des parcs éoliens et solaires pour créer de l’hydrogène «renouvelable» qui alimente le flux de gaz naturel qui coule déjà dans les tuyaux. En déplaçant une partie de ce combustible fossile, l’hydrogène réduit les émissions de carbone des fours, chauffe-eau et plaques de cuisson de la communauté jusqu’à 7%.

Le système de Cappelle-la-Grande est un laboratoire vivant créé par la firme énergétique parisienne Engie. La société prévoit une augmentation à grande échelle de l’énergie hydrogène alors que le coût des électrolyseurs, ainsi que de l’électricité renouvelable, continue de baisser. Si Engie a raison, le mélange d’hydrogène dans les réseaux de gaz locaux pourrait accélérer la transition de l’énergie fossile à l’énergie propre.

L’entreprise n’est pas seule. L’hydrogène renouvelable est au cœur de la vision de la Commission européenne visant à atteindre des émissions de carbone nulles à l’horizon 2050. C’est également une préoccupation croissante pour les géants industriels du continent. À partir de l’année prochaine, toutes les nouvelles turbines de centrales électriques fabriquées dans l’Union européenne sont censées être livrées prêtes à brûler un mélange d’hydrogène et de gaz naturel, et les fabricants de l’UE affirment que les turbines seront certifiées à 100% d’hydrogène d’ici 2030. Les sidérurgistes, quant à eux, expérimentent l’hydrogène renouvelable comme combustible de remplacement du charbon dans leurs fours.

Si alimenter les économies avec de l’hydrogène renouvelable vous semble familier, c’est le cas. Il y a près d’un siècle, le célèbre généticien et mathématicien britannique J.B.S. Haldane a prédit une ère post-combustibles fossiles tirée par les «grandes centrales électriques» pompant l’hydrogène. La vision est devenue une fascination à l’aube de ce siècle. En 2002, le livre du futuriste Jeremy Rifkin, The Hydrogen Economy, a prophétisé que le gaz allait catalyser une nouvelle révolution industrielle. L’énergie solaire et éolienne diviserait une ressource illimitée – l’eau – pour créer de l’hydrogène pour l’électricité, le chauffage et l’énergie industrielle, avec de l’oxygène bénin comme sous-produit.

Le président George W. Bush, dans son discours sur l’état de l’Union en 2003, a lancé un mastodonte de recherche de 1,2 milliard de dollars pour rendre les véhicules à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène comme monnaie courante en l’espace d’une génération. Les piles à combustible dans les garages pourraient également être utilisées comme sources de secours pour alimenter les maisons. Quelques mois plus tard, le magazine Wired a publié un article intitulé «Comment l’hydrogène peut sauver l’Amérique» en brisant la dépendance au pétrole importé sale.

Les progrès immédiats n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique. Des véhicules à batterie moins chers et à amélioration rapide ont volé la vedette aux «voitures vertes». En 2009, l’administration Obama a mis le travail sur l’hydrogène en veilleuse. Le premier secrétaire à l’énergie d’Obama, physicien et lauréat du prix Nobel Steven Chu, a expliqué que la technologie de l’hydrogène n’était tout simplement pas prête et que les piles à combustible et les électrolyseurs pourraient ne jamais être rentables.

La recherche ne s’est pas arrêtée, cependant, et même Chu reconnaît maintenant que certains obstacles sont progressivement levés. La démonstration de Cappelle-la-Grande est un petit projet, mais des dizaines d’installations de plus en plus grandes et ambitieuses démarrent dans le monde, notamment en Europe. Comme l’Agence internationale de l’énergie l’a noté dans un récent rapport, «l’hydrogène jouit actuellement d’une dynamique politique et commerciale sans précédent, le nombre de politiques et de projets dans le monde augmentant rapidement».

Cette fois-ci, c’est la pression pour décarboniser le réseau électrique et l’industrie lourde – et non le transport – qui suscite l’intérêt pour l’hydrogène. “Tous les membres de la communauté de la modélisation énergétique réfléchissent très sérieusement à la décarbonisation profonde”, déclare Tom Brown, qui dirige un groupe de modélisation des systèmes énergétiques à l’Institut allemand de technologie de Karlsruhe. Les villes, les États et les nations tracent des voies pour atteindre des émissions de carbone presque nettes d’ici 2050 ou plus tôt, en grande partie en adoptant une énergie éolienne et solaire à faible émission de carbone.

Mais il y a deux problèmes, souvent tacites, avec cette stratégie. Premièrement, les réseaux électriques existants n’ont pas une capacité suffisante pour gérer les grandes quantités d’énergie renouvelable nécessaires pour mettre hors service les centrales électriques à combustibles fossiles. Deuxièmement, des centrales électriques de secours seraient toujours nécessaires pour de longues périodes de temps sombre ou sans vent. Aujourd’hui, cette sauvegarde provient du gaz naturel, du charbon et des centrales nucléaires que les gestionnaires de réseau peuvent facilement monter et descendre pour équilibrer l’affaissement et la hausse de l’approvisionnement renouvelable.

L’hydrogène peut jouer le même rôle, disent ses promoteurs. Lorsque le vent et l’énergie solaire sont abondants, les électrolyseurs peuvent utiliser une partie de cette énergie pour créer de l’hydrogène, qui est stocké pour le jour de pluie littéral. Les piles à combustible ou les turbines reconvertiraient alors l’hydrogène stocké en électricité pour renforcer le réseau.

Réduire le carbone en profondeur signifie également trouver des carburants de remplacement pour des segments de l’économie qui ne peuvent pas simplement se brancher sur une grande prise électrique, comme le transport lourd, ainsi que des matières premières de remplacement pour les produits chimiques et les matériaux qui sont désormais basés sur le pétrole, le charbon et le gaz naturel. «Beaucoup trop de gens ont été induits en erreur en leur faisant croire que l’électrification [carbon] », explique Jack Brouwer, expert en énergie à l’Université de Californie à Irvine, qui conçoit des solutions pour l’air sale de sa région depuis plus de deux décennies. «Et bon nombre de nos agences d’État et législateurs ont adhéré», sans réfléchir à la manière de résoudre le stockage de l’énergie ou d’alimenter l’industrie, dit-il.

L’hydrogène renouvelable peut-il rendre un réseau d’énergie propre viable? Et pourrait-il être une option viable pour l’industrie? Des paris intéressants sont en cours, même sans savoir si l’hydrogène peut se développer rapidement et à un prix abordable.

DES ÉLECTRODES à l’intérieur d’un électrolyseur divisent les molécules d’eau en oxygène (gauche) et hydrogène (droite). Les électrodes mesurent un centimètre de haut. Crédit: Durk Gardenier Alamy

Pot au Noir

Les quelques nations qui ont misé sur le remplacement du charbon et du gaz naturel par l’énergie solaire et éolienne montrent déjà des signes de tension. Les énergies renouvelables ont fourni environ 40% de l’électricité de l’Allemagne en 2018, mais avec d’énormes fluctuations. Pendant certains jours, l’énergie éolienne et solaire a généré plus de 75% de l’électricité du pays; les autres jours, la part est tombée à 15%. Les opérateurs de réseaux gèrent ces pics et vallées en ajustant la production des centrales à combustibles fossiles et nucléaires, des réservoirs hydroélectriques et des grosses batteries. Le vent et l’énergie solaire dépassent également de plus en plus ce que les lignes de transport congestionnées d’Allemagne peuvent supporter, obligeant les opérateurs de réseaux à fermer certains générateurs renouvelables, perdant ainsi 1,4 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars) d’énergie rien qu’en 2017.

Le plus gros problème à l’avenir est de savoir comment les nations s’en sortiront après l’élimination prévue des centrales électriques à combustibles fossiles (et, en Allemagne, également de leurs centrales nucléaires). Comment les opérateurs de réseau garderont-ils les lumières allumées pendant les périodes sombres et sans vent? Les modélisateurs d’énergie en Allemagne ont inventé un terme pour ces sécheresses liées aux énergies renouvelables: dunkelflauten, ou «marasme sombre». Des études météorologiques indiquent que les réseaux électriques aux États-Unis et en Allemagne devraient compenser le dunkelflauten qui pourrait durer jusqu’à deux semaines.

Des grilles de transmission plus robustes pourraient aider à lutter contre les dunkelflauten en déplaçant l’électricité à travers de grandes régions ou même des continents, en envoyant des quantités d’énergie à partir de zones avec des vents forts ou un soleil éclatant un jour donné vers des endroits éloignés qui sont calmes ou nuageux. Mais l’expansion du réseau est un slog. Partout en Allemagne, l’ajout de lignes électriques est en retard de plusieurs années, en proie à des protestations communautaires. Aux États-Unis, une opposition similaire empêche de nouvelles lignes d’obtenir l’approbation.

Par conséquent, pour certains experts, les dunkelflauten rendent l’énergie éolienne et solaire risquée. Par exemple, les simulations de grille effectuées en 2018 par des modélisateurs d’énergie au Massachusetts Institute of Technology projettent une augmentation exponentielle des coûts alors que les grilles s’orientent vers 100% d’énergie renouvelable. En effet, ils supposaient que de grosses batteries coûteuses devaient être installées et maintenues chargées en tout temps, même si elles ne pouvaient être utilisées que quelques jours ou même quelques heures par an.

Une équipe d’universitaires basée en Californie est parvenue à une conclusion similaire en 2018, constatant que même avec de grandes lignes de transmission et des batteries, l’énergie solaire et éolienne ne pouvait fournir qu’environ 80% des besoins en électricité des États-Unis. D’autres sources d’énergie seront certainement nécessaires, a déclaré le membre de l’équipe Ken Caldeira, climatologue à la Carnegie Institution for Science, lors de la publication de l’étude.

Certains experts européens disent que le M.I.T. et les études californiennes sont trop myopes. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs européens se sont éloignés du réseau électrique pour une vue plus large, considérant le spectre complet d’énergie utilisé dans la société moderne. Lancées par le physicien de l’Université de Roskilde, Bent Sørensen et plusieurs protégés danois, ces études sur les «systèmes énergétiques intégrés» combinent des simulations pour les réseaux électriques, les réseaux de distribution de gaz naturel et d’hydrogène, les systèmes de transport, les industries lourdes et l’approvisionnement en chauffage central.

Les modèles montrent que le couplage de ces secteurs offre une flexibilité opérationnelle, et l’hydrogène est un moyen puissant de le faire. Dans cette optique, un réseau électrique 100% renouvelable pourrait réussir si l’hydrogène est utilisé pour stocker de l’énergie pour couvrir le dunkelflauten et sans la hausse des prix observée dans les projections du M.I.T.

Certaines études américaines sur le réseau ont exclu le stockage de l’hydrogène, car il coûte cher aujourd’hui. Mais d’autres modélisateurs disent que la pensée est défectueuse. Par exemple, de nombreuses études sur les réseaux publiées il y a environ une décennie ont minimisé l’énergie solaire parce qu’elle était coûteuse à l’époque – c’était une hypothèse erronée, étant donné les baisses spectaculaires des coûts de l’énergie solaire depuis. Les simulations européennes telles que celle de Brown tiennent compte des réductions de coûts prévues lorsqu’elles calculent les moyens les moins chers d’éliminer les émissions de carbone. Ce qui émerge est une accumulation d’électrolyseurs qui réduit le coût de l’hydrogène renouvelable.

Dans les modèles, les électrolyseurs évoluent d’abord pour remplacer l’hydrogène fabriqué à partir de gaz naturel, utilisé par les usines chimiques et les raffineries de pétrole à diverses étapes de traitement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la fabrication d’hydrogène «gris» (comme l’appellent les experts en énergie) libère plus de 800 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an dans le monde – autant que les émissions totales du Royaume-Uni et de l’Indonésie. Le remplacement de l’hydrogène gris par de l’hydrogène renouvelable réduit l’empreinte carbone de l’hydrogène utilisé par l’industrie. De l’hydrogène pourrait également remplacer le gaz naturel et le carburant diesel consommés par les camions lourds, les autobus et les trains. Bien que les piles à combustible aient du mal à rivaliser avec les batteries des voitures, elles peuvent être plus pratiques pour les véhicules plus lourds; Le développeur de camions Nikola Motor Company affirme que les plates-formes de semi-remorques qu’il commercialise parcourront environ 800 à 1 200 kilomètres (500 à 750 miles) avec une pile à combustible pleine, en fonction des divers équipements et facteurs de transport.

Crédit: 5W Infographics

Si l’industrie et le transport lourd adoptent l’hydrogène renouvelable, des réseaux régionaux d’hydrogène pourraient émerger pour le distribuer, et ils pourraient également fournir le gaz décarboné aux centrales électriques qui sauvegardent les réseaux électriques. C’est ce qui se passe dans les simulations énergétiques intégrées: à mesure que de l’hydrogène renouvelable est créé et consommé, des réseaux de distribution de masse se développent qui stockent des mois de gaz dans de grands réservoirs ou des cavernes souterraines, tout comme le gaz naturel est stocké aujourd’hui, à un coût qui est moins cher que de stocker l’électricité dans des batteries. “Une fois que vous reconnaissez que l’hydrogène est important pour les autres secteurs, vous obtenez le stockage à long terme pour le secteur de l’énergie comme une sorte de sous-produit”, explique Brown.

Cette perspective prend vie dans les simulations de Christian Breyer de l’université finlandaise LUT. Dans les derniers scénarios à 100% d’énergies renouvelables de son équipe, publiés en 2019 avec Energy Watch Group, un groupe international de scientifiques et de parlementaires, les centrales électriques qui brûlent de l’hydrogène stocké remplissent le vide du réseau pendant le dunkelflauten le plus profond. “Ils sont un dernier recours”, explique Breyer. «Sans ces grosses turbines, nous n’aurions pas de système énergétique stable pendant certaines heures de l’année.»

Dans le modèle de Breyer, moins de la moitié de l’énergie éolienne et solaire requise pour fabriquer et stocker de l’hydrogène est reconvertie en électricité, une grosse perte, et les turbogénérateurs à hydrogène restent inactifs pendant toutes les semaines sauf quelques semaines. Mais la faible efficacité de la conversion de l’hydrogène en électricité ne casse pas la banque, car cette voie est rarement utilisée. Breyer dit que le système est la solution la plus économique pour le système énergétique dans son ensemble, et ce n’est pas si différent du nombre de réseaux qui utilisent des centrales au gaz naturel aujourd’hui. «Depuis des décennies, il y a des centrales électriques qui ne sont mises en marche qu’une fois toutes les quelques années», dit-il.

INGÉNIEUR vérifie les tuyaux qui distribuent de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables à Hambourg, en Allemagne. Crédit: Joerg Boethling Alamy

Pipelines réaffectés

Même si la production d’hydrogène renouvelable aujourd’hui est maigre, l’Europe compte sur l’hydrogène pour décarboniser ses systèmes énergétiques. La Commission européenne prévoit que les énergies renouvelables atteindront plus de 80% de l’approvisionnement électrique de l’Europe en 2050, soutenues par plus de 50 gigawatts d’électrolyseurs – la capacité d’environ 50 centrales nucléaires. Les États membres fixent également leurs propres objectifs. La France demande à ses industries consommatrices d’hydrogène de passer à 10% d’hydrogène renouvelable d’ici 2022 et de 20 à 40% d’ici 2027.

Ces objectifs seront difficiles à atteindre sans des politiques qui encouragent les entreprises entrepreneuriales à relancer la production de masse d’électrolyseurs. Le mélange d’hydrogène dans les gazoducs est un point de départ car il utilise l’infrastructure existante. Les ingénieurs pensaient depuis longtemps que l’hydrogène moléculaire – la plus petite molécule et la plus réactive – se dégraderait ou s’échapperait des tuyaux de gaz naturel existants. Mais des recherches récentes montrent qu’il est possible de mélanger jusqu’à 20 à 25 pour cent d’hydrogène sans s’infiltrer ou blesser ces tuyaux. Les pays européens autorisent le mélange, et des entreprises en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs injectent de l’hydrogène sur des dizaines de sites pour aider à alimenter les appareils de chauffage, les cuisinières et autres appareils des clients, qui n’ont pas besoin de modifications tant que la teneur en hydrogène reste inférieure à environ 25 pour cent.

Engie a mélangé à Cappelle-la-Grande depuis plus d’un an sans incident ni opposition, selon la chef de projet Hélène Pierre. Elle dit que l’acceptation du public est facilitée par une surveillance approfondie qui montre que les maisons utilisant le mélange ont un air plus pur; l’ajout d’hydrogène améliore la combustion du gaz dans les appareils, note-t-elle, réduisant les niveaux de polluants tels que le monoxyde de carbone qui sont créés lorsque le gaz naturel brûle de manière incomplète.

La prochaine vague de projets d’hydrogène renouvelable en Europe pourrait pousser la production à plus grande échelle. Des consortiums industriels en France et en Allemagne recherchent un financement et une autorisation pour des électrolyseurs de 100 mégawatts, 10 fois plus gros que le plus gros en fonctionnement. Deux énormes projets d’électrolyseurs se disputent le soutien du gouvernement pour stimuler une économie régionale de l’hydrogène autour de Lingen, une ville du nord-ouest de l’Allemagne qui abrite une paire de raffineries de pétrole. Un projet impliquant un grand service public appelé Enertrag et plusieurs des plus grandes entreprises allemandes d’énergie et d’ingénierie pourrait fournir un plan pour un réseau national d’hydrogène. Le projet tire parti des infrastructures gazières existantes, mais pas via le mélange. Au lieu de cela, l’idée est de réutiliser des gazoducs de rechange pour fournir de l’hydrogène renouvelable aux raffineries locales, ainsi qu’une centrale électrique et même une station de remplissage prévue pour les véhicules à pile à combustible. «Notre idée est de construire un réseau 100% hydrogène gazeux», explique Frank Heunemann, directeur général de Nowega, l’un des partenaires du projet et l’opérateur du réseau gazier de la région.

Nowega peut réutiliser certains tuyaux vides car la région dispose de deux réseaux de gaz naturel. On transporte du gaz naturel standard qui est presque tout le méthane. L’autre a été construit à l’origine pour fournir du gaz naturel local riche en sulfure d’hydrogène, et l’hydrogène peut fragiliser certains tuyaux en acier. Nowega élimine progressivement le gaz local, laissant des tuyaux en acier vides qui, selon Heunemann, devraient pouvoir supporter toute réactivité avec de l’hydrogène pur. Le fournisseur d’énergie européen RWE construira le principal électrolyseur du consortium et prévoit de brûler une partie de la production d’hydrogène de sa centrale de Lingen. Le géant de l’ingénierie Siemens a l’intention d’optimiser l’une des quatre turbines à gaz de la station pour traiter l’hydrogène pur.

Le consortium envisage également une expansion. Lingen est à environ 48 kilomètres des cavernes souterraines de sel créées pour stocker le gaz naturel. Stocker une partie de l’hydrogène de Lingen, à plus de 1 000 mètres de profondeur dans l’une des cavernes, pourrait être une prochaine étape logique, dit Heunemann. (L’hydrogène est déjà stocké en masse dans des cavernes au Texas et au Royaume-Uni.)

Nowega envisage également un réseau de pipelines de 3 200 kilomètres qui pourrait atteindre la plupart des aciéries, raffineries et producteurs de produits chimiques d’Allemagne. Le plan est axé sur la réutilisation des conduites de gaz naturel qui ont été construites à l’origine pour transporter du «gaz de ville» riche en hydrogène produit à partir du charbon, ce qui était courant en Europe jusqu’aux années 1960. Les pipelines qui ont historiquement géré 50 pour cent d’hydrogène devraient également convenir “à utiliser pour 100 pour cent d’hydrogène”, a déclaré Heunemann.

L’avenir est provisoire

L’intérêt croissant de l’Europe pour l’hydrogène renouvelable n’est pas unique. Le Japon prévoit de passer à une «société de l’hydrogène» pluridécennale inscrite dans la politique énergétique officielle depuis 2014. La réalisation de l’un des premiers objectifs du Japon – démontrer la technologie permettant d’importer efficacement l’hydrogène – devrait commencer en 2020 avec des expéditions par camion-citerne d’hydrogène gris Brunei, une petite nation riche en gaz nichée à Bornéo. Les partis politiques rivaux de l’Australie développent des plans concurrents pour exporter de l’hydrogène au Japon. En décembre 2019, les ministres de l’énergie des États et territoires australiens ont adopté une stratégie nationale sur l’hydrogène, et le gouvernement national a annoncé un programme de relance à l’hydrogène de 370 millions de dollars (australien; 252 millions de dollars américains).

Même aux États-Unis, il y a des signes d’un regain d’intérêt. Le gouvernement fédéral fixe à nouveau des objectifs pour les technologies de l’hydrogène, certaines entreprises énergétiques investissent et quelques États offrent un soutien. Los Angeles est peut-être un leader. Le «Green New Deal de LA», dévoilé par le maire Eric Garcetti en avril 2019, engage la ville à atteindre 80% d’électricité renouvelable d’ici 2030 et 100% d’ici 2050. Le maire avance des plans pour construire des fermes solaires et construit également une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel pour assurer à la ville une source d’électricité de secours. Cette usine pourrait être convertie pour brûler de l’hydrogène renouvelable; environ 125 kilomètres de pipelines poussent déjà l’hydrogène gris vers les raffineries de la région. Et les piles à combustible se disputent les batteries dans les plans visant à repousser les quelque 16 000 camions qui transportent du fret dans les ports de la région. Faire le plein d’hydrogène au lieu de diesel dans ces camions pourrait améliorer considérablement le ciel brumeux de L.A.

Brouwer dit que l’État tout entier doit réfléchir plus profondément à l’énergie alors qu’il cherche à éliminer les émissions de carbone. L’État pourrait gaspiller plus de huit térawattheures de potentiel d’énergie renouvelable chaque année d’ici 2025, selon les projections du Lawrence Berkeley National Laboratory – énergie que Brouwer dit que la Californie devrait plutôt être utilisée comme hydrogène pour nettoyer ses raffineries et répondre à l’envolée. demande d’électricité pendant les vagues de chaleur estivales.

D’autres experts conviennent que l’hydrogène peut relier ces points. Une étude récente de l’Energy Futures Initiative, un groupe de réflexion dirigé par l’ancien M.I.T. Le physicien nucléaire Ernest Moniz, qui était le deuxième secrétaire à l’énergie d’Obama, appelle la Californie à exploiter “l’énorme valeur” offerte par l’hydrogène renouvelable et d’autres combustibles à faible teneur en carbone. L’étude conclut que les objectifs de réduction des émissions de carbone de la Californie pourraient être impossibles à atteindre sans eux.

Une multitude de problèmes potentiels pourraient encore bloquer ou empêcher l’expansion des infrastructures d’hydrogène en Californie, en Europe et ailleurs. Un problème persistant est l’anxiété du public. L’hydrogène est extrêmement inflammable et des accidents se produisent. L’été dernier, une soupape défectueuse a provoqué une explosion d’hydrogène dans une station de remplissage norvégienne pour voitures à pile à combustible. Les murs anti-souffle en béton ont minimisé les blessures, mais les médias ont immédiatement remis en question la question de savoir si l’énergie hydrogène survivrait à l’incident. En novembre 2019, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a demandé à la commission des services publics de l’État d’accélérer la fermeture d’une installation souterraine de stockage de gaz, où une fuite de gaz naturel de quatre mois quatre ans plus tôt avait entraîné l’évacuation de milliers de familles.

Toutes les options énergétiques ont leurs risques, et l’opposition communautaire complique de nombreuses voies vers une énergie décarbonée. Dans de nombreux endroits, le public n’est pas amoureux de l’énergie nucléaire, des lignes de transmission ou des éoliennes. Cependant, le coût des électrolyseurs peut être le plus grand défi auquel est confronté l’avenir de l’hydrogène renouvelable. Pour commencer à remplacer l’hydrogène gris dans l’industrie, le coût de production d’hydrogène renouvelable doit passer d’environ 4 $ ou plus par kilogramme aujourd’hui à 2 $ ou moins. Plusieurs études indiquent que cela pourrait arriver d’ici 2030 si les coûts de l’électrolyseur continuent de baisser comme ils l’ont fait ces dernières années.

Les études suggèrent également que ce modèle ne peut pas émerger sans incitations gouvernementales. Dans un récent rapport, l’Agence internationale de l’énergie note que l’hydrogène a besoin du même type de soutien gouvernemental qui a favorisé les premiers déploiements d’énergie solaire et éolienne – des industries qui attirent désormais plus de 100 milliards de dollars d’investissements annuels dans le monde. Ces exemples, écrit l’agence, montrent que «l’innovation politique et technologique a le pouvoir de créer des industries mondiales de l’énergie propre».

Une technologie améliorée pourrait arriver. Une nouvelle classe d’électrolyseurs fait son apparition sur le marché: les électrolyseurs à oxyde solide qui produisent près de 30% d’hydrogène en plus que les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons leaders du marché qu’Engie utilise. L’ancien secrétaire à l’énergie et sceptique Chu, maintenant professeur à l’Université de Stanford, travaille sur un nouvel électrolyseur qui s’appuie sur un espacement plus étroit des composants et d’autres astuces pour produire de l’hydrogène plus rapidement avec moins d’énergie. Selon Chu, les changements pourraient faire «une énorme différence dans les coûts d’exploitation». C’est juste une raison de plus, dit Chu, pourquoi il se réchauffe à l’hydrogène.