L’enfant pleure une maman morte qui crie après une étoile après sa mort

Petits mouvements de réseaux sociaux. Sa mère meurt et crie au ciel Il dit qu’une étoile brillante est sa mère

L’enfant pleure maman morte. “Il y a ma mère”, raconte un petit garçon en désignant une étoile dans le ciel sombre. La vidéo a déplacé tous les réseaux sociaux car, apparemment, la mère de l’enfant est décédée.

Le Tweety Show a publié la vidéo émotionnelle dans laquelle un enfant regarde le ciel et s’assure que sa mère est là, “me regarde”, ceci pendant qu’une femme l’enregistre.

La femme, qui n’apparaît pas dans la vidéo, demande à la petite, dont l’identité est jusqu’ici inconnue, “quelle est ta mère, mon amour?”, À laquelle l’enfant répond en regardant les étoiles: “La qui brille. ” Celui qui brille?, Demande la voix puis continue de l’adulte, “la plus jolie étoile qui soit là-haut”.

Le protagoniste de la vidéo regarde la caméra pendant un moment et dit: “Je vais parler à ma maman” puis crier “Maman!”; mais ensuite il regarde la caméra, tandis qu’une autre petite robe verte sort dans une boîte enveloppée de larmes et embrasse l’autre enfant.

“Parle-moi, mon amour”, lui dit la voix de la femme tandis que les sanglots du garçon vert se font entendre, qui revient embrasser le petit garçon qui appelle sa mère dans le ciel.

L’image en mouvement est accompagnée de la chanson ‘Tu vas me manquer’ de Tercer Cielo, un duo chrétien de musique latine.

VOIR LA VIDEO ICI.

La vidéo qui a été publiée sur Instagram par Piolin Show, a déjà été jouée plus de 13 mille fois et a captivé le cœur des utilisateurs.

“Mon Dieu, je ne pouvais pas m’empêcher de pleurer, comme c’est mignon”, “L’innocence dans toute sa splendeur et l’amour d’une mère sont dans cette créature”, “Cela m’a écrasé le cœur” Les yeux des larmes. Que Dieu bénisse ces enfants et ceux qui ont inculqué ces bonnes manières à ces mignons petits », sont certains des commentaires postés dans la vidéo.

De plus en plus de gens se sont joints à l’affliction des petits: “Quelle tristesse de voir cela, elle sera toujours à tes côtés belle enfant que Dieu prend soin de toi et de ta famille”, “Il est fort. Que Dieu bénisse ces enfants sans leur mère »,« Force et bénédictions pour ces deux enfants ».

Une autre jeune femme a publié: «Comment ne pas pleurer en regardant cette vidéo? Bénédictions pour ces enfants, que Dieu vous bénisse toujours. »

«Comment ça m’a fait pleurer ce moment de voir sa mère dans le ciel», «Omg, m’a fait pleurer. Que Dieu bénisse l’enfant »,« Bénédictions enfants, que votre petite maman du ciel prenne soin de vous… Ça m’a brisé l’âme »,« Oh mon Dieu… Maintenant je ne vois pas mettre ce texte… Bénédictions pour cet enfant… », étaient quelques publications de Les adeptes de The Tweety Show.

De nombreux utilisateurs ont avoué avoir pleuré en regardant la vidéo, car l’innocence du petit les a émus, surtout parce qu’ils savent que leur mère ne reviendra pas. «Wow, tu ne peux pas arrêter de pleurer, que Dieu bénisse ces enfants qui ont manqué de maman. Bénédictions. “