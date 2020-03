L’enquête contre Ronaldinho au Paraguay comprend un plan de blanchiment d’argent: le procureur

ASUNCIÓN, 16 mars (.) – L’enquête fiscale concernant la star mondiale du football Ronaldinho Gaúcho, arrêté pendant 10 jours au Paraguay, comprend un plan de blanchiment d’argent avec sa silhouette en façade et les procédures qui seront menées par ce La semaine sera cruciale pour déterminer dans quelle mesure l’ancien attaquant brésilien était au courant de ces plans.

La femme d’affaires qui a amené Ronaldinho au Paraguay et a géré les documents qui l’ont conduit en prison est un acteur clé dans un processus qui pourrait avoir un revirement avec l’expertise de lundi des téléphones portables de l’idole de Barcelone et de son frère.

Ronaldo et Roberto de Assis Moreira ont utilisé de faux passeports paraguayens pour entrer dans le pays. Sa visite faisait partie des activités de la Dalia López Angelic Fraternity Foundation, une femme d’affaires liée à des politiciens locaux et brésiliens.

López était à côté de l’ancien footballeur lorsqu’il a quitté la zone réglementée de l’aéroport Silvio Pettirossi le 4 mars, où il a été accueilli par une foule portant des chemises jaunes avec sa photo. Vendredi, la même image a été imprimée sur le passeport falsifié et des dizaines de ballons de football ont été saisis dans la propriété d’une femme d’affaires.

“Elle pourrait être impliquée dans un stratagème de blanchiment et cela signifie que nous devons enquêter sur toutes les autres personnes liées à ce type de criminel, y compris Ronaldinho. C’est pourquoi nous sommes résolus à maintenir la détention préventive”, Le procureur Osmar Legal, qui dirige l’affaire, a déclaré à ..

“Notre principale hypothèse est que de faux documents de contenu ont été produits, ces documents ont été utilisés (pour entrer au Paraguay) et que finalement ces documents devaient servir à des fins commerciales ou à des investissements en dehors du cadre juridique (…) ce que nous avons est le fondation de Mme Dalia où il (Ronaldinho) devait apparaître comme une figure “, a-t-il ajouté.

La même nuit de son arrivée, la police a fait une descente dans la chambre d’hôtel où résidait Ronaldinho et a gardé les passeports. Deux jours plus tard, il a été détenu dans un poste de police qui abrite des prisonniers de renom à la périphérie d’Asunción.

López est en liberté et avec un mandat d’arrêt.

Le champion de la Coupe du monde 2002 avec le Brésil a reçu les passeports un mois avant son voyage au Paraguay à Rio de Janeiro, selon Legal. Ils leur ont été remis par un Brésilien du nom de Wilmondes Sousa Lira, qui est également emprisonné à Asunción.

Comme les frères De Assis, Wilmondes avait de faux documents de contenu et sa femme a présenté les messages WhatsApp qu’il a échangés avec Dalia López à l’accusation.

“Maintenant, il ne manque que Roberto (…) Je dois continuer d’attendre”, explique l’une des captures qui apparaît dans le dossier fiscal qui montre des images d’un passeport et d’une carte d’identité paraguayenne avec la photographie et les données de Ronaldinho. . Le passeport indique qu’il est “naturalisé paraguayen”.

Vendredi, deux hommes ont déclaré avoir payé 18 000 $ pour les “trois packs” – passeport et carte d’identité de Ronaldinho, Roberto et Wilmondes -, suivant les instructions de López, qui aurait versé cet argent, a indiqué le procureur.

L’enquête se poursuivra cette semaine avec l’extraction des données des téléphones portables et le résultat de l’expertise sera la clé de l’avenir du crack. Un lien plus fort avec la femme d’affaires et ses plans présumés pourraient compliquer davantage les choses, mais si les experts ne trouvent rien, la défense insisterait sur la liberté ambulatoire ou l’assignation à résidence, ce qu’ils ont déjà rejeté la semaine dernière.

La question qui est restée en suspens depuis le déclenchement du scandale est la suivante: pourquoi Ronaldinho et son frère voulaient-ils avoir un passeport paraguayen et pourquoi l’ont-ils utilisé pour entrer dans le pays après avoir en leur possession des documents juridiques en vigueur délivrés au Brésil?

“Ils ne savaient pas comment répondre. Ils ont dit que c’était un cadeau, mais ils ont reçu ces passeports bien à l’avance”, a expliqué Legal. . a contacté les avocats des frères pour obtenir des commentaires mais n’a pas répondu aux appels.

“Ses avocats se sont dits surpris de leur bonne foi. Mais si l’on pense à la bonne foi du peuple, personne ne sera emprisonné”, a ajouté le procureur.

(Rapport de Daniela Desantis, édité par Gabriela Donoso)