L’entente García Luna: comment s’est tissé le réseau de corruption entre la police et les trafiquants de drogue

Le pouvoir et l’impunité dont jouit Genaro García Luna étant l’homme le plus proche de l’ancien président Felipe Calderón, il l’a conduit non seulement à protéger le cartel de Sinaloa et Joaquín “El Chapo” Guzmán en échange de millions de dollars, mais pour se diriger à côté de son cercle le plus proche dans la police, un «cartel» qui trafiquait lui-même des drogues, qui a commis des crimes à fort impact.

Selon la journaliste Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla, alias “Le Vicentillo” (fils d’Ismaël “El Mayo” Zambada, considéré comme le chef actuel du cartel de Sinaloa), Il a révélé le fonctionnement de la police fédérale, qui dépendait du ministère de la Sécurité publique, dont le propriétaire était García Luna.

Comme l’a dit “El Vicentillo” et qui a été incarné dans le livre “The Traitor”, Genaro García Luna a transformé de nombreux policiers fédéraux en hommes armés au service de “El Mayo” et “El Chapo”. Mais ils ont également commencé à lui acheter de la drogue, de sorte que l’uniforme est devenu trafiquant et même kidnappeur.

Les accusations ont montré l’équipe la plus proche de la soi-disant «Super Police»: Luis Cárdenas Palomino, qui était chef de la sécurité régionale de la police fédérale (PF); Facundo Rosas ancien commissaire de la PF; Armando Espinosa de Benito, ancien chef de la division des enquêtes de la police fédérale; ainsi que Ramón Pequeno García, ancien chef du renseignement de la même société.

En novembre 2018, presque en même temps que le procès contre Joaquín Archivaldo Guzmán Loera «El Chapo» devant un tribunal de New York, une autre procédure judiciaire a été engagée, mais devant le North District Court de Chicago, Illinois.

Là-bas, l’ancien commandant de la police fédérale, Iván Reyes Arzate, a été arrêté par les autorités américaines en avril 2017, accusé de collaboration avec le cartel de Sinaloa et le Beltrán Leyva; lorsqu’un témoin clé est apparu: Sergio Villarreal Barragán alias «El Grande», lieutenant du cartel des frères Beltrán Leyva.

Selon Anabel Hernández, qui a eu accès aux déclarations de “El Grande”, le trafiquant de drogue a révélé que Genaro García Luna et son «compadre» Luis Cárdenas Palomino avaient collaboré pour le cartel de Sinaloa et le Beltrán Leyva alors qu’ils étaient tous deux au Secrétariat fédéral de la sécurité publique pendant le mandat de six ans de Felipe Calderón.

Il a décrit les rencontres entre Luis Cárdenas Palomino et Arturo Beltrán Leyva, Cárdenas Palomino était coordinateur de la division de la sécurité régionale du SSP et García Luna était secrétaire.

Cárdenas Palomino appartenait au cercle le plus proche de García Luna depuis 2001 lorsque ce dernier a été nommé par le président Vicente Fox à la tête de l’Agence fédérale de la recherche. Une fois le mandat de six ans de Felipe Calderón terminé, Cárdenas Palomino est allé travailler avec l’homme d’affaires Ricardo Salinas Pliego, du Grupo Salinas.

Sergio Villarreal a expliqué qu’à la première réunion, Arturo Beltrán Leyva avait demandé à Cárdenas Palomino des informations sur les saisies fréquentes que la DEA effectuait, dans les eaux internationales, des navires transportant des drogues de la Fédération (composé d’Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán Loera , Ignacio Coronel Villarreal, du Cartel de Sinaloa, et les frères Arturo, Alfredo et Héctor Beltrán Leyva, entre autres).

Selon Anabel Hernández, Cárdenas Palomino a déclaré qu’il enquêterait par le biais d’un contact qu’il a eu à l’ambassade du Mexique en Colombie pour savoir ce qui se passait.

Genaro García Luna avait envoyé Francisco Javier Garza Palacios comme attaché de la police fédérale à l’ambassade du Mexique en Colombie. Il était un autre de ses hommes les plus proches depuis l’Agence fédérale d’enquête (AFI), dont García Luna était propriétaire.

Déjà en tant que secrétaire à la sécurité publique, Genaro l’a nommé coordinateur régional de la sécurité, mais il a dû le licencier en mai 2007 car, après le massacre de policiers à Cananea, Sonora et l’envoyer en Colombie.

Lors de son témoignage, “El Grande” a déclaré qu’il y avait eu une deuxième rencontre entre Arturo Beltrán et Cárdenas Palomino et à laquelle il était présent.

Là-bas, l’homme considéré comme l’un des hommes les plus proches de García Luna, a déclaré à Beltrán Leyva qu’un informateur colombien de la DEA travaillait avec le cartel de Beltrán Leyva »et lui a fourni le surnom et même une photographie.

«El Grande» a déclaré que Beltrán Leyva était très en colère contre ce qu’il avait ordonné d’enlever, de torturer et de tuer l’informateur de la DEA.

Dans le procès contre Iván Reyes Arzate, Sergio Villarreal Barragán a déclaré qu’il connaissait également Ramón Pequeno García, qui faisait également partie de l’équipe García Luna la plus proche de l’Agence fédérale d’enquête pendant l’administration Vicente Fox. Cependant, Anabel Hernández n’a pas divulgué plus d’informations à ce sujet. Selon des versions journalistiques, “El Grande” a été libéré il y a quelques jours après avoir été un témoin protégé.

Ramón Pequeno a été chef de la division de la sécurité régionale de la police fédérale de 2008 à 2009. Puis, de 2009 à 2013, il a dirigé la division anti-drogue PF, puis, de 2013 à 2015, il a été chef de la division du renseignement de la Pf. Cependant, après l’évasion de Joaquín «El Chapo» Guzmán del Cefereso 1, à Almoloya, État de Mexico en 2015, a été licenciée.

Selon l’ancien commissaire du PF, Javier Herrera Valles, il a déclaré à Aristegui Noticias, que Little Garcia est un conseiller d’Alfonso Durazo, actuel secrétaire à la Sécurité et à la Protection des citoyens du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador.

Après avoir terminé son mandat de commissaire de la police fédérale, Facundo Rosas Rosas, un autre des hommes les plus proches de García Luna, est devenu le secrétaire à la Sécurité publique de l’ancien gouverneur de Puebla, feu PAN, Rafael Moreno Valle.

Maribel Cervantes Guerrero, actuelle secrétaire à la Sécurité publique de l’État du Mexique, faisait également partie de l’équipe la plus proche de García Luna.

Après la capture de Genaro García Luna le 9 décembre au Texas, aux États-Unis, le nom de Omar García Harfuch, actuel chef de la police de Mexico et qui aurait travaillé au ministère de la Sécurité publique de la soi-disant «super police».

Ce lundi 16 décembre, la chef du gouvernement de la capitale du pays, Claudia Sheinbaum, a défendu Harfuch en s’assurant que lorsqu’elle est entrée dans le SSP, elle l’a fait en tant que «troupe», elle a donc refusé d’être enquêtée par le gouvernement. fédéral

«Il est entré dans la police fédérale en tant que troupe à cette époque, il a 38 ans, si je ne me trompe pas, alors nous parlons il y a 12 ans, puis il est entré dans la police fédérale à l’époque en tant que policier, comme tout autre police Le poste le plus important qu’il a obtenu était le directeur de secteur et pour prendre la décision qu’il occupait le poste de secrétaire à la sécurité publique, nous avons fait un examen très important, nous avons même consulté le secrétaire à la Marine, le ministère de la Défense, nous avons vu plusieurs opinions, nous avons vu son programme et d’autres, et il fait maintenant un très bon travail au Secrétariat de la sécurité des citoyens »(sic), a déclaré Sheinbaum.

Ce mardi, lors de sa comparution devant un tribunal fédéral du Texas, Genaro García Luna a renoncé à son droit à une audience, il a donc été décidé qu’il serait transféré à New York dans les prochaines 48 heures.

Le gouvernement américain l’accuse formellement de quatre crimes: trois pour complot en vue de faire passer des stupéfiants aux États-Unis et un pour avoir menti sous serment au sujet de sa relation avec le narco.

Lors du procès contre Joaquín «El Chapo» Guzmán, Jesús «El Rey» Zambada, frère d’Ishmael «El Mayo» Zambada, a déclaré qu’il avait livré deux valises de trois et cinq millions de dollars à García Luna. Le paiement devait garantir que dès son arrivée à son poste de secrétaire du gouvernement du président Felipe Calderón, il aurait nommé un chef de la police à Culiacán, allié du cartel de Sinaloa.

En outre, Jesús Zambada a révélé que García Luna se serait retrouvé avec au moins 50 millions de dollars d’autres groupes de trafiquants de drogue pour garantir sa sécurité.