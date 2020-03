L’EPA va faciliter l’application de la loi sur la pollution, ce qui pourrait aggraver les maladies pulmonaires

La décision prise par l’EPA la semaine dernière de faciliter le contrôle de la pollution lors de la nouvelle pandémie de coronavirus met en danger les personnes susceptibles de propager la maladie en exacerbant les maladies respiratoires, selon des experts en santé publique.

Les points chauds de virus comme la ville de New York ont ​​été historiquement exposés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique par les usines, les voitures et d’autres sources de particules. Ils ont également des taux plus élevés de maladies respiratoires par rapport à d’autres régions du pays, a déclaré Kathy Fallon Lambert du T.H. École Chan de santé publique de l’Université Harvard.

“La décision de l’EPA d’affaiblir l’application de la législation en matière de pollution pourrait aggraver une mauvaise situation à un moment où la demande de soins médicaux est déjà soulignée”, a-t-elle déclaré. «C’est un triple coup dur inadmissible qui pourrait entraîner une demande accrue de soins médicaux, une augmentation des maladies respiratoires dues à la pollution de l’air et une augmentation des cas de COVID-19.»

L’EPA a annoncé jeudi qu’elle utiliserait le «pouvoir discrétionnaire d’application» lorsque les installations ne répondraient pas aux exigences de l’agence en matière de tests environnementaux, de rapports et de contrôle de la pollution en raison de la pandémie.

Une note de l’administrateur adjoint Susan Bodine a déclaré que les lignes directrices en matière de distanciation sociale recommandées par les Centers for Disease Control and Prevention pourraient limiter le personnel dans l’exercice de ses fonctions et entraver la capacité des entreprises à se conformer aux règles de l’agence et aux décrets de consentement. Celles-ci incluent le respect des «limitations exécutoires des émissions atmosphériques».

L’action, qui a commencé rétroactivement le 13 mars, permettrait à l’EPA de suspendre les amendes et autres sanctions pour non-conformité. Il utilise le mot «temporaire» mais n’a pas de date de fin.

Les écologistes et les défenseurs de la santé publique ont critiqué cette décision en faisant valoir que les exigences de pollution laxiste pour les usines pétrochimiques, les centrales électriques et autres émetteurs intensifs lors d’une crise de santé respiratoire pourraient compromettre la sécurité publique.

«Excuser la libération potentielle d’excès de polluants atmosphériques toxiques et d’autres pollutions qui aggravent l’asthme, les difficultés respiratoires et les problèmes cardiovasculaires au milieu d’une pandémie pouvant provoquer une insuffisance respiratoire est irresponsable de la part de la santé publique. [perspective]», Déclare une lettre du Environmental Integrity Project et signée par Cynthia Giles, qui occupait le poste de Bodine à l’EPA sous le président Obama.

Le smog et la suie provenant des processus industriels contribuent à la pollution atmosphérique particulaire, qui provoque des maladies cardiovasculaires.

«La pollution de l’air est fortement associée au risque de contracter une pneumonie et d’autres infections respiratoires et de tomber malade lorsqu’elles contractent une pneumonie», a déclaré Aaron Bernstein, directeur par intérim du Center for Climate, Health and the Global Environment à Harvard, dans une interview. diffusé par l’école.

Une étude sur le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, une pandémie de 2003 étroitement liée au COVID-19, a révélé que les personnes qui respiraient un air plus sale étaient environ deux fois plus susceptibles de mourir de l’infection, a-t-il déclaré.

«Tout le monde est menacé par la pollution de l’air, mais les personnes qui ont le plus d’impact sont celles qui ont déjà une capacité réduite», a déclaré George Thurston, directeur du programme d’évaluation de l’exposition et des effets sur la santé à la New York University School of Medicine. .

Les points chauds des coronavirus comme New York, la Nouvelle-Orléans, Chicago, Détroit et Los Angeles se préparent à une augmentation des cas qui menacent de submerger les hôpitaux.

Une augmentation progressive de la pollution pourrait exacerber les symptômes d’autres maladies respiratoires, obligeant davantage de personnes à consulter un médecin à un moment où le système de santé publique américain est à un point de rupture.

“La dernière chose que vous voulez faire est de conduire plus de personnes à l’hôpital avec des crises d’asthme, des crises cardiaques et autres”, a déclaré Thurston.

La pollution de l’air aux États-Unis et dans d’autres pays a diminué ces dernières semaines en raison du ralentissement de l’activité économique liée à la pandémie. Mais alors que les émissions sont désormais plus faibles, une augmentation de la pollution pourrait multiplier les maladies, a déclaré Thurston.

“Il n’y a pas de seuil connu en dessous duquel la pollution de l’air n’a aucun effet”, a-t-il déclaré.

Lorsque l’économie se redresse après le pire de la pandémie, la pollution accrue promet d’avoir un impact cumulatif sur la santé publique, surtout si l’EPA étend sa politique de non-application, a-t-il déclaré.

Le journaliste Corbin Hiar y a contribué.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.