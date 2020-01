L’épidémie de coronavirus peut-elle être contenue?

Puisque

une nouvelle épidémie de coronavirus a commencé en décembre, les autorités chinoises ont placé

des millions de personnes en quarantaine, et les aéroports internationaux filtrent

voyageurs pour une maladie semblable à une pneumonie afin de contrôler sa propagation. Mais comme

les scientifiques en apprennent davantage sur le nouveau virus, on ignore l’efficacité de ces

les stratégies viseront à stopper l’épidémie.

Les cas de virus, pour l’instant appelés roman coronavirus 2019, ou 2019-nCoV, ont rapidement augmenté depuis l’annonce de l’épidémie. Il y avait 4 587 cas confirmés de la maladie dans 16 pays, dont 16 agents de santé, au 28 janvier. Au moins 106 personnes, toutes en Chine, sont décédées.

NOUS.

les fonctionnaires surveillent 110 personnes dans 26 États pour des signes d’infection,

comme la fièvre, la toux et l’essoufflement, les Centers for Disease Control

et Prévention annoncé le 27 janvier lors d’une conférence de presse. Ceux surveillés

inclure des personnes qui se sont récemment rendues à Wuhan – la ville au centre de l’épidémie

– et d’autres avec lesquels ils ont été en contact direct. Jusqu’à présent, cinq personnes aux États-Unis

Les États ont été testés positifs pour le nouveau virus; 32 ont été testés négatifs.

Dans

En réponse au nombre croissant de cas, plus de 50 millions de personnes en Chine sont

actuellement en lock-out, probablement la plus grande quarantaine de l’histoire moderne.

Bien que la quarantaine et l’isolement aient été des stratégies efficaces pour mettre fin à 2003

syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, épidémie, il n’est pas clair si

des méthodes similaires seront aussi efficaces pour le nouveau virus.

Les chercheurs se démènent maintenant pour répondre à des questions inconnues sur 2019-nCoV qui pourraient aider à contrôler les efforts, tels que déterminer quand les gens sont contagieux et à quel point le virus évolue en passant d’une personne à l’autre.

Les personnes sans symptômes peuvent-elles propager la maladie?

Il est possible que des personnes qui ne présentent pas de symptômes puissent transmettre le 2019-nCoV à d’autres, ont annoncé des responsables chinois le 26 janvier. rapport le 24 janvier dans le Lancet.

Asymptomatique

les gens rendent les épidémies difficiles à contrôler car elles peuvent propager la maladie sans

des signes indiquant qu’ils sont eux-mêmes malades, en faisant des efforts tels que des contrôles aux aéroports

moins utile. Le SRAS, par exemple, compte peu de cas de ce type, ce qui facilite la

identifier et isoler les patients, ainsi que mettre en quarantaine leurs contacts.

Bien que

la transmission de personnes asymptomatiques est courante pour les virus contagieux tels que

la grippe ou la rougeole, ce serait nouveau pour les types de coronavirus qui causent

épidémies, dit Stanley Perlman, virologue à l’Université de l’Iowa dans l’Iowa

Ville.

Les coronavirus responsables d’épidémies précédentes, y compris le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, infectent les poumons d’un patient. Parce que ces virus infectent les parties les plus profondes des voies respiratoires par rapport aux coronavirus moins graves qui infectent la partie supérieure et provoquent des rhumes, ils sont plus difficiles à transmettre à d’autres personnes à moins que le patient ne présente des symptômes comme une toux, dit Perlman.

2019-nCoV provoque des symptômes similaires au SRAS, mais sans symptômes intestinaux ni écoulement nasal, rapportent les chercheurs le 24 janvier dans le Lancet (SN: 1/24/20). Lors d’épidémies précédentes, «si quelqu’un allait être infecté par [an] personne infectée, le virus a dû remonter dans les voies respiratoires supérieures pour qu’il puisse se propager », explique Perlman, ce qui n’arriverait que lorsque le patient serait suffisamment malade pour commencer à tousser.

Scientifiques

je ne sais pas encore comment le nouveau virus pourrait se propager chez les personnes asymptomatiques.

La vitesse de propagation du nouveau virus est également incertaine. Les chercheurs calculent toujours combien de personnes en moyenne une personne nouvellement infectée pourrait transmettre le virus – un nombre appelé R0. L’Organisation mondiale de la santé estime que le R0 de 2019-nCoV se situe entre 1,4 et 2,5, tandis qu’une étude publiée le 27 janvier sur les rapports SSRN pourrait atteindre 6,5. Une rafale d’articles supplémentaires estime le nombre entre 1,4 et 3,8 (SN: 1/24/20).

R0 est un

nombre difficile à cerner, comme le reflètent les différentes estimations. Cela peut aussi changer

que des mesures de contrôle sont mises en place, ce qui suggère que plus de cas émergent,

ces estimations continueront probablement de changer.

Le nouveau coronavirus 2019, ou 2019-nCoV, est vu en gros plan (à gauche) sur une micrographie électronique à transmission, et des particules virales (rondes, des flèches pointent vers certains groupes du virus) infectant les cellules des voies respiratoires humaines. Zhu et al / NEJM 2020

Le verrouillage de la Chine va-t-il contenir l’épidémie?

La Chine a pris des mesures sans précédent pour essayer de contenir le virus,

fermeture des transports dans et hors de nombreuses villes, fermeture de grands

des attractions comme Disneyland à Shanghai, et le report de la rentrée scolaire,

entre autres précautions.

Bien que ces mesures puissent aider à isoler les individus infectés et

empêcher le virus de se propager, de nombreux experts avertissent que la quarantaine,

en particulier à de si grandes échelles, est un moyen largement inefficace et souvent contre-productif,

outil de santé publique. Avant la mise en œuvre des restrictions de voyage, au moins 5

millions de résidents de Wuhan ont quitté la ville, selon le maire de Wuhan. Les quarantaines

peut également entraîner des pénuries de vivres et de fournitures médicales, ainsi que d’autres problèmes

qui peut augmenter la discorde sociale.

“C’est une situation sans précédent, personne ne sait quel droit

chose à faire est », explique Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à Mount

Hôpital Sinai de Toronto, qui a elle-même contracté le SRAS en 2003. McGeer dit

maîtriser cette épidémie revient à limiter la R0 du virus de sorte que

moyenne, toute personne infectée n’infecte pas plus d’une autre personne. Si ce

arrive, le virus a de bonnes chances de se dissiper.

Les fonctionnaires peuvent réduire la R0 d’un virus en

identifier et isoler les personnes infectées, annuler les grands rassemblements de personnes

ou limiter la propagation du virus à d’autres villes afin que les autorités puissent

concentrer leur attention et leurs efforts sur un domaine spécifique, dit McGeer. “Chine

essayé de faire ces choses, mais nous ne savons tout simplement pas si elles fonctionneront. ”

Des actions personnelles, comme le port de masques, pourraient aider à contenir

propagation du virus, bien que les experts disent que les preuves ne sont pas concluantes. “Si

vous êtes infecté et vous portez un masque, vous répandrez moins de virus dans l’air

vous », dit McGeer, et potentiellement réduire le risque que d’autres soient infectés.

Pour les personnes non infectées, les effets d’un masque sont moins clairs, car ils

ne sont pas scellés étroitement autour du nez et de la bouche.

McGeer dit que cela pourrait prendre quelques jours avant que les scientifiques

être en mesure de voir si les mesures de verrouillage mises en œuvre le 23 janvier ont un

effet. Parce qu’il faut du temps pour que le virus incube et devienne détectable,

elle dit que le récent pic de cas reflète probablement des infections qui

arrivé avant la quarantaine de masse.

Même si les verrouillages apportent certains avantages en Chine, il se peut

suffisamment pour empêcher une nouvelle propagation mondiale. «Nous devrons peut-être apprendre à vivre avec

ce nouveau virus, tout comme nous vivons avec des vagues de grippe hivernales »,

dit.

Alors que le 2019-nCoV a tué au moins 106 personnes et infecté

des milliers d’autres, son impact ultime dépend de la gravité globale de la maladie

causée par le virus. «Nous ne savons toujours pas vraiment cela», déclare McGeer.

La plupart des cas signalés à ce jour ont été légers,

avec environ 20 pour cent des personnes infectées souffrant d’une maladie grave, l’OMS

rapports le 28 janvier. Jusqu’à présent, seuls quelques autres pays ont signalé des

propager. McGeer ajoute que des pays comme le

Les États-Unis ont eu le temps de mettre en place les procédures de filtrage appropriées,

leur donne une longueur d’avance pour empêcher le virus de se propager.

Combien le virus change-t-il?

Tout

les virus changent à mesure qu’ils se propagent, y compris le nCoV 2019, ce qui pourrait

versions plus ou moins virulentes, affectant les efforts pour contrôler sa propagation.

Comme

les virus se répliquent, des erreurs sont parfois incorporées dans leurs gènes. Coronavirus

sont des virus à ARN, qui ont des mécanismes de réplication notoirement sujets aux erreurs, dit

Perlman, le virologue de l’Université de l’Iowa. Ces virus peuvent également facilement

échanger des pièces avec d’autres virus. «Ils peuvent beaucoup changer», dit-il.

Mais

les coronavirus ont des enzymes de relecture qui les rendent plus stables que les autres

Les virus à ARN, déclare Mark Denison, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et

coronavirologue à l’Université Vanderbilt de Nashville. «Ils sont certainement

capable de changer », dit-il. “Mais en général, une fois qu’ils ont établi un virus

cela fonctionne bien, ils stabilisent cela. “Des changements supplémentaires sont plus susceptibles de

n’ont aucun effet ou nuisent au succès du virus.

Les chercheurs ont publié la composition génétique de plus de deux douzaines d’échantillons du nouveau coronavirus dans la base de données GISAID. La comparaison de la composition ou du génome de l’ARN des virus peut aider les chercheurs à retracer leur origine et à suivre les changements qui pourraient la rendre plus ou moins virulente à l’avenir, explique Perlman.

Là

n’est pas une indication que ce virus devient plus dangereux, ou change beaucoup

du tout.

Donc

loin, les coronavirus isolés de patients en Chine, en Thaïlande et aux États-Unis

Les États ne sont pas très différents les uns des autres. Seulement cinq ou moins des plus

de 29 000 lettres génétiques du génome du virus diffèrent de

patient à patient, explique Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred

Hutchinson Cancer Research Center et l’Université de Washington à Seattle.

Sur les 27 virus examinés, huit n’avaient aucun changement par rapport à l’original. Le petit

nombre de changements indique que le virus n’a pas eu le temps de changer grand-chose.

«Ce manque de diversité génétique correspond à une origine dans la population humaine à la mi-novembre», explique Bedford. Les données suggèrent également que le virus n’a fait le saut des animaux aux humains qu’une seule fois et qu’il est passé de personne à personne depuis. Les séquences virales ne suggèrent pas de multiples retombées des animaux aux personnes associées à un marché de fruits de mer comme on le pensait à l’origine, dit-il. Si le virus passait des animaux aux humains à plusieurs reprises, les chercheurs s’attendraient à un plus grand nombre de mutations. Bedford et ses collègues ont publié leurs conclusions et données à l’appui le 25 janvier sur nextstrain.org.

Le virus apparaît le plus étroitement lié à un coronavirus de type SRAS trouvé chez les chauves-souris, Na Zhu des Centres chinois de contrôle et de prévention des maladies et ses collègues rapportent le 24 janvier dans le New England Journal of Medicine. Cela ne signifie pas que les chauves-souris ont transmis le virus directement aux humains, dit Bedford. Un autre animal pourrait être un hôte intermédiaire. “Ce ne sont pas des serpents, cependant”, a-t-il dit, faisant référence à une étude suggérant que les serpents pourraient être un réservoir pour le virus (SN: 1/24/20).

Chauves-souris

portent probablement un virus similaire depuis des années. C’est un mystère pourquoi le

Le virus a soudainement fait le saut chez l’homme en 2019, dit Perlman. Les chercheurs

continuer à collecter des génomes de virus pour surveiller l’évolution du virus au fil du temps,

il prédit.

SRAS

développé des mutations qui l’ont aidé à s’accrocher plus facilement aux cellules humaines, il

dit, mais finalement cela n’a pas aidé le virus à survivre. Le dernier cas humain de

Le SRAS a été enregistré en 2004. Même si 2019-nCoV développe des mutations, les

pense sont dangereux, seul le temps nous dira si de tels changements font vraiment le virus

plus contagieux ou mortel. Le succès du virus n’est pas non plus nécessairement

point de vue. «Le but d’un virus n’est pas de tuer des gens; c’est pour faire plus

virus », dit Perlman.

“Nous

pourrait voir un changement aujourd’hui et nous pourrions penser «Aha! Il s’adapte mieux à

humains “, mais en deux semaines, tout est parti”, explique Perlman. Quelque chose de similaire

arrivé avec MERS. Les chercheurs ont détecté des mutations dans le virus qui pourraient

il est plus apte à infecter les humains, mais les virus porteurs de ces mutations

finalement ne pouvait pas rivaliser avec des variétés qui n’avaient pas ces changements.