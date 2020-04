L’épidémie de coronavirus soulève des inquiétudes sur les ouragans et les tornades

Aux USA USA combat les coronavirus, les responsables ont déclaré qu’ils devaient se préparer aux ouragans et aux tornades “Les gens doivent savoir que ce ne sera pas une saison normale”, a déclaré un spécialiste d’AccuWeather. Les tornades sont des phénomènes qui peuvent survenir à tout moment, mais sont généralement plus actifs en avril, Mai et juin

Les experts préviennent que le moment est venu pour les Américains de se préparer à la saison des ouragans et des tornades alors que le pays traverse la crise de la pandémie de coronavirus, a rapporté Newsweek.

“Il y a beaucoup d’incertitude en ce moment, et je pense que nous verrons beaucoup de bonnes histoires, mais aussi de grands défis”, a déclaré Becky DePodwin, météorologue et spécialiste de la gestion des urgences chez AccuWeather. “Je pense que les gens doivent reconnaître que ce ne sera pas une saison facile ou normale”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont aux prises avec la plus grande épidémie de coronavirus au monde, où plus de 338 000 personnes ont été testées positives lundi.

Selon les projections, l’épidémie commencera à diminuer en août si les mesures de distanciation sociale sont maintenues jusqu’en mai, ce qui pourrait compliquer les plans d’évacuation des personnes qui doivent fuir une catastrophe naturelle.

Les virus peuvent se propager rapidement parmi de grands groupes de personnes, de sorte que les mesures d’atténuation se sont concentrées sur la réduction du nombre de personnes dans un espace.

C’est pourquoi les abris publics utilisés en cas de tornade ou d’ouragan ne seraient pas l’option la plus viable car un grand nombre de personnes seraient à l’intérieur.

Plusieurs États, dont le Tennessee, l’Iowa et l’Arkansas, ont déjà été touchés. À Jonesboro, en Arkansas, une tornade a ravagé des bâtiments et fait 22 morts le 28 mars.

DePodwin a noté qu’avoir moins de personnes sur les routes lorsqu’une tornade se produit est bénéfique pour prévenir les blessures et la mort.

Les gens connaissent également mieux les endroits sûrs où s’abriter chez eux, alors leur dire de rester à la maison en raison de l’épidémie de coronavirus pourrait entraîner moins de blessures et de décès dus à des phénomènes naturels.

Mais des problèmes surviennent lorsque les gens, y compris ceux dans les maisons mobiles, ne sont pas en sécurité dans leurs maisons.

Certains États, comme le Kansas et l’Alabama, conseillent aux résidents de se protéger en priorité contre une tornade contre le virus, mais ont noté que les abris peuvent ne pas être ouverts, car cette décision appartient aux autorités locales.

Les résidents de Newcastle, en Oklahoma, où un ordre de refuge sur place est en place, ne pourront s’abriter dans le refuge communautaire que dans des “situations d’urgence très spécifiques” car cela les exposerait au risque d’être exposés à des personnes infectées.

Ruth McDermott-Levy, directrice du Centre pour la santé publique et mondiale de l’Université Villanova, a déclaré à Newsweek que les catastrophes naturelles qui compromettent les mesures de distanciation sociale sont une “réelle préoccupation”. Avant qu’une catastrophe ne commence, il doit être particulièrement important de séparer les personnes dans les abris.