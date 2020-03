L’épidémie d’un navire de croisière permet de déterminer à quel point le nouveau coronavirus est mortel

La gravité de la mort du COVID-19 reste dans l’air. Des tests limités et des cas non détectés – des personnes sans symptômes ou si bénignes qu’elles ne consultent pas un médecin – rendent difficile de déterminer le nombre de personnes infectées. Et ce nombre est crucial pour calculer le ratio de personnes susceptibles de mourir du COVID-19.

Entrez dans le bateau de croisière Diamond Princess. Mis en quarantaine au large du Japon après qu’un passager a été testé positif au SARS-CoV-2, le navire est devenu un laboratoire de données naturelles où presque tout le monde a été testé et peu de cas d’infection ont été manqués.

Les infections et les décès à bord suggèrent que le véritable taux de mortalité de la maladie en Chine est d’environ 0,5%, bien que ce nombre puisse varier d’un endroit à l’autre, rapportent les chercheurs le 9 mars dans un article publié sur MedRxiv.org.

Ce 0,5 pour cent est bien moins que les 3,4 pour cent des cas confirmés qui se terminent par un décès cités par l’Organisation mondiale de la santé, mais troublant néanmoins. Le nombre de l’OMS a été critiqué car le nombre réel de personnes infectées par le virus dans le monde n’est pas connu.

“Comment devrions-nous être inquiets?” dit Timothy Russell, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui fait la modélisation mathématique des épidémies. “Eh bien, c’est plus grave que la grippe.” La grippe – qui tue chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde – a un taux de mortalité estimé à 0,1%.

Au 20 février, les tests de la plupart des 3 711 personnes à bord du Diamond Princess ont confirmé que 634, soit 17%, étaient porteurs du virus; 328 d’entre eux ne présentaient aucun symptôme au moment du diagnostic. Parmi ceux qui présentent des symptômes, le taux de mortalité était de 1,9%, calculent Russell et ses collègues. De tous les infectés, ce ratio était de 0,91%. Les 70 ans et plus étaient les plus vulnérables, avec un taux de mortalité global d’environ 7,3%.

En extrapolant ces chiffres à la Chine, l’équipe estime que 1,1% des cas symptomatiques y sont devenus mortels. Étant donné que les cas asymptomatiques chutent à environ 0,5% en Chine, l’équipe calcule.

Ces ratios dépendent des soins de santé disponibles et des mesures de santé publique, prévient Russell. Et il y a encore des incertitudes dans les données, note-t-il. Par exemple, certains patients initialement considérés comme asymptomatiques peuvent développer ultérieurement des symptômes, voire mourir. Le véritable taux de mortalité peut donc être un peu plus élevé, «0,6 ou 0,7 [percent], mais c’est toujours un bon ratio. ”

