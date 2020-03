L’épouse de Larry Hernández Kenia Ontiveros apparaît dans une serviette enseigne le ventre

Kenya Ontiveros fait sensation sur Instagram avec une belle et sensuelle image en noir et blanc La femme de Larry Hernández apparaît dans une serviette et montre le ventre de sa grossesse La publication compte à ce jour plus de 70 000 likes

Il y a quelques heures, Kenia Ontiveros, l’épouse du chanteur Larry Hernández, a fait sensation sur Instagram en téléchargeant une belle et sensuelle photographie dans laquelle elle apparaît dans une serviette et montre le ventre de sa grossesse.

L’épouse de Larry Hernández est enceinte de 28 semaines. Il ne faut pas oublier que le Kenya et Larry seront parents pour la troisième fois. Il y a quelques semaines à peine, ils ont partagé qu’ils attendaient l’arrivée d’une fille qu’ils nommeront Daley.

Les réactions à cette photographie du Kenya Ontiveros ne tardèrent pas à venir, venant des premiers commentaires de son mari, Larry Hernández, qui a écrit “Beautiful”, ainsi que du chef d’orchestre et actrice Carolina Sandoval.

La publication a jusqu’à présent plus de 70 000 likes et des commentaires de tous les types d’utilisateurs, comme l’un d’entre eux qui a écrit: “No mam … another, stop it”, recevant comme réponse des adeptes du Kenya Ontiveros et Larry Hernández. “C’est très cu … comme vous le dites dans votre biographie, il vaut mieux laisser les gens tranquilles.”

Le procès entre ces deux utilisateurs s’est poursuivi: “Nous sommes déjà surpeuplés, nous ne sommes plus en forme et vous amenez plus d’enfants, regardez-le comme ça”, “Mais vous ne les gardez pas, laissez-les continuer, comme je l’ai dit, c’est très cu … ils savent où rester”, à terminer avec “Le cu … je le pic.”

Un autre utilisateur a réagi au commentaire de cet utilisateur: “Que tu vaux la peine … si tu veux du rouage … suivi et avoir une douzaine d’enfants, ils ont comment les garder.”

Un admirateur de Kenia Ontiveros, l’épouse de Larry Hernández, n’a pas voulu rester dans le doute et a posé une question: “Quand va-t-il naître, a-t-il l’air si beau avec votre ventre?”, A quoi ils ont répondu: “Maintenant tout le monde Les jours, enseignez le ventre. Le jour de sa naissance, elle ne sera pas enseignée »,« Elle doit naître en mai car elle a une semaine de plus que moi »,« Oui, c’est pour mai, elle et moi avons la même chose ».

Les compliments pour le Kenya Ontiveros ne pouvaient pas manquer: “Tu es belle enceinte, bénédictions pour vous deux”, “Belle”, “Divine”, “Que Dieu vous bénisse”, “Très beau Kenya et le bébé”, “Quelle beauté !!! Le plus bel état de la femme @keniaontiverosoficial »,« Magnifique, bénédictions pour votre bébé et toute votre famille ».

Un internaute n’a pas voulu laisser de côté un détail qu’elle a observé de la femme de Larry Hernández: “Très santurrona qui est donné en réalité et qui vient maintenant presque nu, hahaha, oh mon Dieu, ce qu’ils font pour le dressage”, à que plusieurs lui ont répondu. “Arrêtez de critiquer”, “Nu est de montrer à la cu … elle montre juste son ventre et si elle est sortie nue c’est son problème, pas le vôtre.”

Plusieurs autres choses confuses et dit: “Mamasota”, “J’adore ta salle de bain”, “Ils te gronderont fille”, “Ne lâche pas la cellule ou pour aller aux toilettes, qui s’en soucie?”, “Tu passes !!! Je ne sais pas comment votre mari accepte de publier des photos comme ça … vous ne trouvez pas un moyen d’attirer l’attention … vous avez juste besoin de publier nu … ou d’accoucher … avec les jambes ouvertes montrant tout … ce petit … naca !!! “.