L’épouse de Zelaya s’est lancée à la recherche de la présidence du Honduras

Xiomara Castro, épouse de l’ancien président hondurien Manuel Zelaya, a été lancée ce samedi comme candidate aux élections présidentielles de 2021.

“J’accepte le défi et l’engagement (…) d’être candidat à la présidence”, a proclamé Castro lors d’une assemblée du parti de gauche Liberté et refondation (gratuit), devant quelque 2 000 personnes à San Pedro Sula, à 180 km au nord de Tegucigalpa. , dans un hôtel orné de couvertures avec le slogan “Allez les gens me prennent la main … ensemble nous sommes forts”

Dans son discours enflammé, souvent couvert par des cris de “Outside JOH (Juan Orlando Hernández)”, Castro a promis de devenir la première femme à accéder à la présidence du Honduras.

Il s’est également engagé à mettre fin aux caravanes de migrants fuyant le chômage et la violence vers les États-Unis mais qui sont rejetés par la répression policière au Mexique à la demande du président Donald Trump.

“Nous ne nous reposerons pas tant que le Honduras ne sera pas un pays décent pour que les migrants puissent retourner dans leurs familles”, a-t-il proclamé.

Pour y parvenir, il a proposé un plan gouvernemental de réduction de la pauvreté, qui touche six sur dix millions de Honduriens et une pauvreté extrême qui en fait quatre sur dix.

Il estime que les conditions de pauvreté au Honduras sont réduites en réorientant le budget vers la production, pour garantir la sécurité alimentaire de la population, et pour améliorer la santé et l’éducation afin de réduire les inégalités sociales, au lieu de l’allouer à l’achat d’armes. et les navires de guerre comme le fait le gouvernement Hernández.

L’un des participants à la réunion, l’économiste Julio Ordonez, a déclaré à l’. que la proposition de Castro ouvre l’espoir de réorienter “le budget accordé à l’armée parce que nous ne sommes pas en guerre”.

Le Honduras tiendra des élections primaires en mars 2021 et des élections générales en novembre de la même année. Les élections seront de choisir le successeur du président sortant Juan Orlando Hernández, en plus de 128 députés du Congrès et maires des 298 municipalités.

Castro a déjà comparu comme candidat à Libre aux élections de 2013, lorsqu’il a affirmé avoir perdu en raison d’une fraude devant Hernández. Libre, dans le cadre d’une alliance, a également allégué une fraude aux élections de 2017 lorsque Hernández a remporté la réélection contestée.

Par le Parti national officiel (PN, à droite), le président du Congrès, Mauricio Oliva, a été nommé candidat aux élections de 2021; le maire de Tegucigalpa, Nasry Afura; et l’actuel vice-président, Ricardo Alvarez.