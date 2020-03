L’Équateur affirme que l’exploitation de ses deux plus grandes mines est minimisée en raison de l’urgence du coronavirus

QUITO, 22 mars (.) – L’Équateur a déclaré dimanche que ses plus grandes mines d’or et de cuivre ont réduit leur exploitation au minimum et réduiront le nombre de travailleurs, le pays andin enregistrant une croissance rapide des infections dues au coronavirus et à la le nombre de morts a doublé en une journée.

La mine d’or Fruta del Norte, exploitée par Canadian Lundin Gold, et la mine de cuivre Mirador, entre les mains du consortium chinois CRCC-Tongguan, ont commencé à exporter du concentré de ses minéraux à la fin de l’année précédente, avec ce que l’Équateur projetait. un revenu important pour son économie faible.

“Ce qu’ils font fonctionne au strict minimum, ce qui signifie qu’aucun équipement ne s’arrête et tout ce qui nécessite une grande attention dans l’opération”, a déclaré le ministre adjoint des Mines, Fernando Benalcázar, lors d’un entretien téléphonique avec ..

Le responsable a déclaré qu’à la mine Fruta del Norte, une réduction prévue des travailleurs commencera lundi pour passer des 1 080 actuels au “critique essentiel” de 400 à 500 personnes travaillant.

“Mirador est dans une situation similaire. Ils sont avec 800 personnes sur les 2 400 qu’ils sont normalement”, a-t-il expliqué, notant que des cas possibles de contagion sont à l’étude chez des travailleurs de sociétés sous-traitantes dans les deux mines.

Le gouvernement a annoncé dimanche que 257 nouveaux cas de contagion avaient été enregistrés, portant le nombre total à 789 personnes et le nombre de décès dus au virus doublé à 14 en une journée.

L’Équateur a adopté des mesures sévères pour empêcher la propagation du virus, telles qu’un couvre-feu nocturne, une restriction de la circulation interne, la suspension des vols internationaux et la fermeture partielle de sa frontière terrestre.

Dans un communiqué, la société Lundin Gold a déclaré qu’en coordination avec les autorités équatoriennes, elle avait adopté des mesures au sein de la mine, telles que la suspension du transport de véhicules lourds avec du matériel d’approvisionnement et qu’elle était entrée dans une période de soins et d’entretien de ses installations.

“La période de soins et d’entretien de la FDN se poursuivra jusqu’à ce que le gouvernement de l’Équateur autorise la reprise des services de transport”, a-t-il expliqué dans le communiqué publié sur son compte Twitter.

Pendant ce temps, Ecuacorriente, une filiale du consortium chinois qui exploite Mirador, a signalé dans un communiqué la suspension temporaire du transport du concentré de cuivre de la mine vers les ports et des mesures de prévention pour les travailleurs.

Les autres projets en phase d’exploration avancée fonctionnent normalement dans leur partie opérationnelle, mais ceux avec “des plans d’exploration pour ces jours n’ont pas été exécutés”, a conclu le sous-ministre.

En Équateur se trouvent les projets Cascabel, concédés à l’Australien Solgold, l’un des plus importants au monde, selon les autorités, et le projet Llurimagua, qui sera exploité par les mineurs d’État équatoriens Enami et le Chili Codelco.

(Rapport d’Alexandra Valencia, édité par Juana Casas)