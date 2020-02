L’Équateur évacuera cinq étudiants en vol organisé par l’Ukraine de Wuhan

QUITO, 17 février (.) – L’Équateur évacuera cinq de ses citoyens à bord d’un vol d’assistance humanitaire organisé par le gouvernement ukrainien, de la ville d’origine du nouveau coronavirus, à la demande de leurs familles et après avoir exploré plusieurs options, Le président Lénine Moreno a déclaré lundi.

Les étudiants étudiaient des programmes académiques dans la ville chinoise de Wuhan et ont demandé au gouvernement équatorien leur aide pour quitter la ville depuis qu’ils ont appris la flambée du coronavirus.

“Nous avons obtenu l’aide du président ukrainien, avec qui je me suis lié l’année dernière à l’Assemblée des Nations Unies, M. Volodymyr Zelenskiy. Un avion ukrainien va évacuer cinq de nos étudiants, les autres ont décidé de rester sur place et souhaitent la bienvenue au protocoles que la Chine a “, a déclaré Moreno, sans donner plus de détails.

“Cet avion ira en Ukraine, où ils mettront en quarantaine, établiront les protocoles déterminés par ce pays et ensuite ces jeunes pourront venir dans le pays”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le gouvernement du pays andin s’attend à ce que l’avion retire les Équatoriens de Wuhan le 19 février.

L’épidémie de coronavirus serait originaire d’un marché alimentaire de la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, et a jusqu’à présent tué 1 770 personnes et infecté plus de 70 000 en Chine continentale.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence mondiale pour le virus pseudo-grippal, tandis que les experts disent que beaucoup de choses sont encore inconnues, y compris son taux de mortalité et ses voies de transmission.

Le gouvernement de l’Équateur s’est déclaré prêt à faire face à la maladie et maintient les protocoles de santé actifs.

(Rapport de José Llangarí. Écrit par Alexandra Valencia, Édité par Juana Casas)