L’Équateur nomme l’expert pétrolier René Ortiz au poste de ministre de l’Énergie

QUITO, 10 mars (.) – Le président équatorien, Lenin Moreno, a nommé un expert de l’industrie pétrolière en tant que nouveau ministre de l’énergie à un moment où le pays est confronté à des problèmes de liquidité en raison de la variation des prix du pétrole brut sur le marché international .

La nomination de René Ortiz, analyste et consultant pétrolier, a été faite par un décret présidentiel publié lundi soir et remplace José Agusto, qui a démissionné la veille avant de plaider pour des problèmes de santé.

Ortiz a déjà occupé le poste de ministre du Pétrole dans le gouvernement de l’ancien président Jamil Mahuad et a également été secrétaire de l’OPEP. Il a également occupé des postes dans le secteur pétrolier privé au cours de sa longue carrière.

L’Équateur est confronté à des problèmes budgétaires et à un endettement extérieur élevé, il cherche donc à augmenter ses revenus pétroliers, l’une de ses principales sources de financement permanent.

Cependant, l’effondrement des prix du pétrole lundi a bouleversé les plans du gouvernement équatorien, qui a annoncé qu’il prendrait des mesures qui seraient annoncées mardi.

Le défi d’Ortiz avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles non renouvelables sera d’augmenter la production de pétrole dans le pays andin et de stimuler le développement de l’exploitation minière à grande échelle qui a fait face à l’opposition des secteurs autochtones et environnementaux.

L’Équateur s’est retiré de l’OPEP au début de l’année afin d’augmenter sa production de pétrole. Le pays produit environ 540 000 barils de pétrole par jour (b / j).

(Rapport d’Alexandra Valencia, édité par Gabriela Donoso)