L’Équateur remporte le Japon 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe Davis

L’Equateur s’impose 2-0 face au Japon lors du match de qualification à la Coupe Davis qui affrontera les deux équipes après les deux matches en simple prévus vendredi, dans un duel qui se déroule à Miki (ouest du pays asiatique) à huis clos à cause du coronavirus.

Emilio Gómez a battu Go Soeda 7-5 et 7-6 (7/3), et Robert Quiroz a battu Yasutaka Uchiyama; 7-6 (7/4), 2-6 et 7-6 (10/8).

Quiroz, 276e sur la liste ATP, a basé son triomphe sur le service, avec 16 as et 78% de succès à son premier service, contre Uchiyama, 90e joueur mondial.

Avant Gomez (151º) battait avec plus d’autorité devant le vétéran Soeda, 35 ans et 117º de l’ATP.

De cette façon, l’équipe sud-américaine est à deux pas de la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis, qui se disputera à Madrid en novembre pour les 18 meilleures équipes nationales.

Le Japon paie la perte de ses deux meilleurs joueurs, sa star, le blessé Kei Nishikori, qui a soutenu ses coéquipiers dans les tribunes, et le 48e joueur mondial Yoshihito Nishioka, qui a décidé de ne pas voyager des États-Unis par précaution en raison de la coronavirus

Samedi, l’égalité est close avec deux duels en simple et un en double.