L’Équateur utilise des conteneurs réfrigérés comme morgues alors que des décès dus à une pandémie sont abattus

Par Yury García et Vicente Gaibor del Pino

GUAYAQUIL, Équateur, 4 avril (.) – Le gouvernement de l’Équateur a commencé à utiliser des conteneurs réfrigérés comme morgues temporaires en raison du nombre croissant de décès qui dépassent la capacité des hôpitaux de Guayaquil, épicentre du coronavirus dans le pays andin.

L’Équateur a confirmé samedi que quelque 318 personnes sont mortes de contagion et de suspicion de coronavirus, mais le président Lenín Moreno a déclaré que le record officiel “ne répondait pas” et que jusqu’à 100 corps sont collectés par jour.

Le bureau du maire de la ville a déclaré avoir livré trois conteneurs réfrigérés au gouvernement. Vendredi, il a fait don d’un laboratoire d’environ 12 mètres, le plus grand qui existe, au laboratoire de police criminelle pour “héberger les corps des personnes actuellement collectées dans la ville”.

Jusqu’à présent, environ 150 personnes ont été enterrées dans un cimetière de la ville, l’un des plus peuplés d’Équateur.

À l’hôpital Teodoro Maldonado Carbo, dans le sud de Guayaquil, des travailleurs médicaux munis d’un équipement de protection mobilisaient des corps enveloppés de plastique dans un conteneur, selon un photographe de ..

“Cette pandémie submerge la capacité de soins de divers services hospitaliers”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié vendredi.

L’hôpital a confirmé dimanche qu’il avait placé un

conteneur réfrigéré pour les victimes décédées au milieu

pandémie, ajoutant qu’il opère conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé.

L’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), qui dirige Teodoro Maldonado Carbo, a déclaré samedi sur Twitter qu’ils avaient désinfecté toutes les zones de l’hôpital pour assurer la sécurité des patients et des professionnels de la santé.

Aux plaintes de dizaines de personnes sur les réseaux sociaux concernant le retard dans le retrait des personnes décédées des foyers de la ville se sont ajoutées le désespoir des proches des morgues de l’hôpital pour retirer les corps et les déplacer vers les cimetières surpeuplés .

Pour accélérer les processus d’enlèvement et d’enterrement des corps, le gouvernement mettra en place de nouveaux mécanismes pour aider les familles qui demandent de l’aide, notamment un nouveau canal pour signaler les décès dans les maisons et un site numérique pour en savoir plus sur les enterrements.

“Lundi, nous allons publier en ligne la page où les proches pourront savoir où leur parent est enterré rien qu’en entrant l’identifiant et le nom”, a déclaré Jorge Wated, délégué présidentiel chargé de la gestion des décès lors de la crise, dans son compte Twitter.

Moreno a déclaré cette semaine que le gouvernement s’attendait à ce que le nombre total de morts dans la province de Guayas, où se trouve Guayaquil, atteigne 3 500, et a indiqué qu’un “camp spécial” était en cours de construction pour enterrer les morts.

(Rapport supplémentaire d’Alexandra Valencia à Quito; édité par Rodrigo Charme et Carlos Serrano)