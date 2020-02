L’Equatorien Caicedo marque dans la victoire historique de la Lazio

MILAN (AP) – La Lazio a établi un record du club dimanche dans une victoire 1-0 sur Parme lors du choc de Serie A et a placé un point en dessous du leader, la Juventus.

C’est la première fois dans l’histoire de la Lazio qui reste invaincue pendant 18 jours.

L’Inter affrontera Milan dans le derby de la ville plus tard. S’il l’emportait, l’Inter dépasserait la Lazio au classement et égaliserait en tête avec la Juve, profitant du fait que l’octocampeón a chuté étonnamment 2-1 lors de sa visite à Hellas Verona samedi.

La Lazio a marqué le seul but du match quatre minutes avant la mi-temps. Le milieu de terrain espagnol Luis Alberto a envoyé une passe flottante dans la zone depuis l’aile droite qui a rebondi dans la zone avant de tomber sur les bottines de l’attaquant équatorien Felipe Caicedo, qui a défini une courte distance et fait face au but.

Dans les autres résultats de la journée, Napoli est resté à la 11e place en s’inclinant 3-2 à domicile en duel avec un Lecce qui cherche à conserver la Serie A.

Lecce est 17e du tableau, trois points au-dessus de la zone de relégation après que Gênes, le 18e, a battu Cagliari 1-0.

Brescia a fait match nul 1-1 avec l’Udinese et la dernière place, Spal a perdu 2-1 à domicile contre Sassuolo.