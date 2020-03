Le milieu de terrain équatorien Renato Ibarra, de l’Amérique mexicaine, sera transféré au Reclusorio Oriente de Mexico, où il sera emprisonné pendant au moins six jours de plus, accusé de violence familiale aggravée et de tentative de féminicide.

Un juge a ordonné la détention préventive du joueur équatorien après avoir prétendument battu sa femme enceinte.