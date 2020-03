Cannelle vs. Julio César Chávez Les deux boxeurs sont très respectés au Mexique. Lequel des deux a le plus d’argent?

Nous sommes montés sur le ring de deux des boxeurs les plus respectés du Mexique pour savoir lequel d’entre eux prend le titre de plus riche.

Dans un coin: Saúl Álvarez, mieux connu de tous sous le nom de «Canelo».

Ce boxeur professionnel travaille dans la division poids moyen léger et est reconnu pour être un excellent retour en arrière.

Les combats auxquels il a participé ont laissé des gains incroyables. Par exemple:

Le 5 mai 2012, il a reçu 1,2 million de dollars en battant Sugar Shane Mosley.

Le 16 septembre 2012, il a gagné 2 millions de dollars en battant Josesito López. Ils lui ont également donné un bonus de 100 000 $ par KO.

Il a également combattu Floyd Mayweather en 2013 et bien qu’il ait perdu, le spectacle a laissé environ 12 millions de dollars.

Le 21 novembre 2015, lorsqu’il a vaincu Miguel Cotto, il a reçu 5 millions de dollars.

En mai 2016, Saúl Álvarez a gagné environ 15 à 25 millions de dollars en battant Amir Khan.

En mai 2017, il a battu Julio César Chávez Jr. pour porter son record de boxe professionnelle à 49-1-1 avec 34 KO.

Alvarez a combattu Gennady Golovkin le 16 septembre 2017 dans ce qui était un combat tant attendu.

Le combat a été appelé un match nul et Alvarez a conservé son titre de poids moyen The Ring.

Alvarez a remporté plus de 40 millions de dollars de la lutte.

Quand ils se sont à nouveau battus en septembre 2018, Canelo avait la garantie de 25 millions de dollars pour se présenter.

Alvarez a été classé comme le meilleur combattant livre par livre au monde en mai 2017 par BoxRec.

C’est ainsi que Canelo a une fortune de 120 millions de dollars.

Julio César Chávez «échoue» à la fortune de Canelo

De l’autre côté: Julio César Chávez. À qui beaucoup considèrent le meilleur boxeur que le Mexique a donné.

Il a actuellement 57 ans et se consacre à la voix off

Cependant, pendant 25 ans dans le sport, il a développé une carrière impressionnante.

Il a accumulé des titres dans six championnats du monde dans trois divisions de poids différentes.

Il a remporté le WBC Super Featherweight en 1984, le titre WBA Lightweight en 1987, le titre WBC Lightweight en 1988, le titre WBC Light Welterweight en 1989, le titre IBF Light Welterweight en 1990 et le titre WBC Light Welterweight en 1994.

En outre, il a une série de records tels que: la plupart des combats de titre à 37, la plupart des victoires de titre à 31 et les défenses de titre les plus réussies à 27. Sa séquence de matchs sans défaite de 13 ans est la plus longue de l’histoire de la boxe.

Il a perdu pour la première fois contre Frankie Randall, mais il avait déjà un dossier de 89-0-1.

ESPN l’a inclus dans sa liste des 50 meilleurs boxeurs de tous les temps à la 24e place.

Depuis 2011, il fait partie du International Boxing Hall of Fame.

C’est ainsi que Julio César Chávez a une valeur nette de 10 millions de dollars.

Sans aucun doute Canelo prend la victoire en ce qui concerne les plus riches, mais pour vous qui est le meilleur combattant Canelo ou Julio César Chávez?