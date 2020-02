L’équipe de baseball U23 du Nicaragua espère se qualifier pour la Coupe du monde | Réseaux sociaux sportifs

Le manager de l’équipe de baseball U23 du Nicaragua, Sandor Guido, a déclaré que son équipe avait de nombreuses options pour obtenir l’un des trois billets pour la Coupe du monde en octobre prochain, lors du tournoi de qualification qui débutera en octobre. Vendredi à Managua.

“Il existe de nombreuses possibilités pour faire le travail, vous devez aller étape par étape, sans faire confiance à personne et faire les choses comme nous le devons, travailler dur pour cela et donner des triomphes et des gloires au Nicaragua”, a déclaré Guido à Efe lors de la cérémonie de lever du drapeau de La sélection nicaraguayenne.