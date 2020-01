L’équipe masculine fait ses adieux à Tokyo 2020 après avoir perdu contre la Suède | Sports pratiques

La équipe masculine de tennis de table Il a couru ce jeudi sans avoir la possibilité de participer aux Jeux de Tokyo 2020, après avoir perdu 3-0 contre La Suède au premier tour du tournoi pré-olympique de Gondomar (Portugal).

Au contraire, l’équipe féminine, qui a imposé mercredi Grande Bretagne (3-0) est une égalité pour obtenir sa passe pour les Jeux de Tokyo 2020, qui auront lieu demain contre l’Autriche.

Carlos Machado et Álvaro Robles ils eurent options gagnantes lors du premier match contre les Suédois Kristian Karlsson et Jon Persson, car après avoir donné au premier tour 11-8, ils se sont affrontés au deuxième (10-12). Ils ont perdu dans le troisième 11-9 et ont égalisé à nouveau dans le quatrième 8-11, mais ont succombé dans la finale 11-7.

Lors de la première réunion individuelle, Jesús Cantero Il a également perdu par un serré 3-2 (11-5, 8-11, 7-11, 11-7 et 11-5) contre le Suédois Mattias Falck, dont l’équipe est la troisième tête de série.

Álvaro Robles Il a été forcé de gagner dans le troisième duel, mais n’avait aucune option contre Jon Persson 3-0 (16-14, 11-5 et 11-9), ce qui laisse l’équipe masculine sans aucune chance de place olympique.

Bon début féminin

Au contraire, l’équipe féminine est toujours bien vivante dans la compétition. Cela a commencé avec le match de double, où Sofia-Xuan Zhang et Galia Dvorak ils ont battu le couple britannique, Maria Tsapinos et Charlotte Carey, en quatre manches, 7-11, 11-7. 11-7 et 11-8.

Alors Maria Xiao Tin-Tin Ho a été imposé, dans un affrontement dans lequel les Britanniques n’ont soulevé que des problèmes au premier tour, ce qui a finalement rendu les Espagnols inégaux en sa faveur, 11-9. Xiao a conclu le match avec un confortable 11-3 et 11-8.

Le point décisif l’a marqué Galia Dvorak, en imposant à Charlotte Carey, pour une nette 11-5, 11-5 et 11-6, avec laquelle l’équipe espagnole cherchera sa qualification pour la grande épreuve olympique de cet été vendredi, devant le vainqueur de la qualification entre l’Autriche et la République tchèque.

practicodeporte@efe.com