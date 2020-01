L’équipe nationale U23 a battu le Venezuela 4-1 et a avancé en tant que chef de groupe pour la phase finale des Jeux pré-olympiques.

Argentine la phase de groupe du Pré-olympique colombien avec une performance ronde: il a battu le Venezuela 4-1 et a fini par devenir un leader dans sa région, en pensant à la phase finale qu’il accordera dLes billets pour les Jeux Olympiques, qui auront la discipline du football masculin dans un tournoi entre le 23 juillet et le 8 août dans différents stades au Japon.

Dans le Stade Hernán Ramírez Villegas dans la ville de Pereira et après les victoires contre la Colombie, le Chili et l’Équateur, le combiné Fernando Batista n’a pas eu besoin d’autres résultats pour atteindre l’objectif. Nazareno Colombo, Matías Zaracho, Julián Álvarez et Nahuel Bustos – aux tirs au but – ont crié pour le U23 sélectionné. Soteldo avait marqué pour le rival.

Avec un alignement totalement alternatif, l’équipe nationale a pris l’initiative devant un adversaire avec plusieurs noms connus, tels que Jesús Vargas (gymnastique), Jan Hurtado (Boca) ou Yeferson Soteldo (saints du Brésil). Il s’est positionné dans le champ opposé et, même avec des inexactitudes, il s’est inquiété de quelques interventions de Togni et Valentín Castellanos (qui a envoyé un délicieux centre de rabona, dans l’action la plus dangereuse de la première moitié pour l’Albiceleste).

Cependant, à 26 minutes, l’Argentine a trouvé une pénalité contre lui, que le talentueux Soteldo a exécuté avec une gelée de pétrole qui a presque coupé l’archerito de Cozzani. De là, l’équipe nationale a repris la poussée, mais a souffert de profondeur. Plus important encore: un coup franc de Brunetta tombé sur le toit de l’arche défendue par Varela.

Mais l’Argentine a été remplacée dans la première mesure du complément: à 3 minutes, Nazareno Colombo, tête, signé 1-1.

Le duel est entré dans une phase de frictions. soteldo aurait pu mettre Vinotinto en tête avec un tir croisé, mais à 30 ′, avec Urzi et Julián Álvarez sur le terrain, l’équipe nationale a inversé le score: Herrera, du côté de San Lorenzo, a envoyé un centre de poignard au cœur de la zone et Matías Zaracho, se jetant comme n ° 9, a tourné le 2-1.

Dans un comptoir furieux, à cinq minutes de la fin, Julián Álvarez piqué sur l’aile gauche, accroché à l’expertise et défini la première combinaison: 3-1.

Et, pour clore les chiffres, Bustes de Nahuel, un fantasme d’atelier, a fait du pénitencier qu’il a ensuite transformé en 4-1 (après que le gardien de but ait attaqué le tir initial).

L’équipe nationale entamera sa dernière route vers les Jeux Olympiques la prochaine Lundi 3 février à partir de 22h30 contre deuxième classé du groupe B. Ensuite, il devra faire face Colombie ou Chili Jeudi 6 février à partir de 22h30 et fermera contre Le Brésil le dimanche 9 Février également à 22h30.

Argentine: Juan Pablo Cozzani; Marcelo Herrera, Maximiliano Centurión, Nazareno Colombo et Facundo Mura; Tomás Belmonte, Matías Zaracho, Juan Brunetta et Nahuel Bustos; Gastón Togni et Valentín Castellanos.

Venezuela: Cristopher Varela; Cristian Larotonda, Jean Fuentes, Rommell Ibarra et Miguel Navarro; Cristian Casseres et Cristhian Rivas; Jesús Vargas et Anderson Contreras; Jeferson Soteldo et Jan Hurtado.

Stade: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

TV: TyC Sports