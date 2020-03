L’équipe uruguayenne Montevideo City Torque, mise en quarantaine par COVID-19 | Réseaux sociaux sportifs

Les membres du couple de la ville de Montevideo sont en quarantaine après que l’ancien sénateur Pedro Bordaberry, le conseiller externe de l’institution, a été testé positif pour le coronavirus COVID-19.

Bordaberry, qui était sénateur, ministre du Tourisme (2003-2005) et candidat à la présidence en 2009 et 2014 pour le Colorado Party (PC, centre-droit), a annoncé dimanche à travers une vidéo diffusée sur le réseau social Twitter son bilan positif de la maladie et a fait remarquer qu’il a été enfermé dans sa maison depuis qu’il a ressenti les premiers symptômes.