Les 10 plus belles voitures de la dernière décennie, selon les mathématiques | Moteur

Choisir les 10 plus belles voitures de la dernière décennie semble être une tâche ardue et compliquée dans laquelle différents goûts et points de vue peuvent rendre cette classification sans fin et problématique.

La société Carwow, pour ouvrir la voie et rendre cet objectif réalisable, a été aidée par le nombre d’or, également connu sous le nom de nombre d’or, nombre d’or ou proportion divine.

C’est un nombre algébrique découvert dans les temps anciens (utilisé depuis 300 avant JC) que les artistes et les architectes ont utilisé pour la poursuite de la perfection.

Carwow, le site Web pour comparer et recevoir des offres de voitures, a utilisé pour la première fois ce nombre dans le monde de la conception automobile et a pu vérifier que certains constructeurs suivent plus que d’autres cette proportion mathématique, surtout en ce qui concerne la pièce devant leurs véhicules.

Au total, il a analysé les points communs de l’avant (phares, rétroviseurs, calandre et pare-chocs) de 664 voitures (lancées sur le marché entre janvier 2010 et octobre 2019) et a calculé leurs cinquante proportions les plus importantes.

Le résultat est que la plus belle voiture de la dernière décennie a été la Smart Fortwo Cabrio de 2016, qui a été ajustée de 98,83% à la proportion scientifiquement parfaite.

Ils ont été suivis par la Volkswagen Up de 2011 (98,62%), la Vauxhall (Opel) Mokka X de 2016 (98,57%), la Toyota Corolla de 2019 (98,56%), la Nissan Micra de 2013-2017 (98, 55%), Suzuki Swift Sport 2018 (98,45%), Volkswagen Tiguan 2016 (98,45%), Seat Leon 2013 (98,44%), Volkswagen Up GTI 2018 (98,43%) et SsangYong Tivoli XLV 2016 (98,43%).

Le nombre d’or a également permis à Carwow d’identifier les dix voitures les plus laides des années 2010.

Le classement est dirigé par la Ford Fiesta ST 2012-2017 (34,31%), suivie par Mercedes GLC 63 AMG Coupé 2019 (35,25%), 2015-2017 Audi A1 Sportback (35,48%), Audi RS7 Sportback 2015 (35,54%), Ford Kuga Vignale 2016 (36,44%), Ford B Max 2013 (36,89%), Audi S3 Berline 2015 (37,08%), BMW Série 3 Tourisme 2015-2019 (38,12%), Ford KA + 2016 (41,79%) et Land Rover Range Rover 2017 (42,07%).

Pour Carwow, le nombre d’or ne vous dit pas tout sur la beauté d’une voiture ou le son qu’elle produit lors de l’accélération, mais il reflète la façon dont les fabricants appliquent la beauté et le design à l’avant de leurs modèles.

A titre d’exemple, les cas des supercars Lamborghini Aventador – qui occupe la 445e position – ou la Ferrari 448, qui descend à la 557e position, avec 82,35% conformément au nombre d’or.