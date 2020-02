Les 10 recommandations de l’OMS pour prévenir la propagation du coronavirus

L’expansion du coronavirus ou Covid-19 dans 55 pays du monde, a forcé la Organisation mondiale de la santé (OMS) “Très élevé” la menace du nouveau viruset souviens-toi Les 10 mesures essentielles pour éviter d’être infecté.

Le coronavirus Elle se transmet en touchant une surface contaminée puis lorsque vous posez votre main sur votre visage. C’est pourquoi le lavage fréquent et fréquent des mains est important.

Le virus peut rester actif plusieurs jours sur une certaine surface, il est donc conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces de la maison ou du bureau que nous utilisons habituellement

Il est nécessaire d’obtenir des informations correctes auprès de sources fiables et officielles, car les fausses informations qui circulent n’aident pas à maîtriser l’épidémie

4- Évitez de voyager si vous avez de la fièvre ou de la toux, et si vous tombez malade pendant un vol, informez l’équipage immédiatement. Une fois à la maison, contactez un professionnel de la santé et dites-lui où vous êtes allé.

5- Si vous toussez ou éternuez, faites-le sur la manche ou utilisez un mouchoir. Jeter le tissu immédiatement dans un contenant à ordures fermé, puis se laver les mains

6- Si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez une condition sous-jacente comme: maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires, diabète, a un risque plus élevé de développer # COVID19 grave. Vous voudrez peut-être éviter les zones surpeuplées ou les endroits où vous pourriez interagir avec des personnes malades

7- Si vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison et appelez votre médecin, qui vous posera des questions sur vos symptômes, où vous vous êtes rendu et avec qui vous avez été en contact. Cela vous aidera à obtenir les bons conseils et à vous empêcher d’infecter les autres. “

8- Si vous êtes malade, restez à la maison et mangez et dormez séparément de votre famille, utilisez différents ustensiles et couverts pour manger

9- Si vous avez des difficultés à respirer, appelez votre médecin et consulter immédiatement un médecin

10- Il est normal et compréhensible de se sentir anxieux, surtout si vous vivez dans un pays ou une communauté touché. Découvrez ce que vous pouvez faire dans votre communauté. Discutez de la façon de rester en sécurité avec votre lieu de travail, votre école ou votre lieu de culte.

Le nouveau virus appelé Covid-19 a touché plus de 79 000 personnes en Chine et plus de 4 350 dans le reste du monde, avec près de 3000 morts dans le monde.

«Nous avons maintenant augmenté notre évaluation de risque de propagation et risque d’impact de COVID-19 à un très haut niveau mondial », a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse. Dans le compte Twitter de l’OMS, les mesures de prévention de la propagation du virus signalées par la Chine en décembre 2019 ont été mises en évidence.

Comment Covid-19 est transmis

Le virus aurait pu à l’origine être transmis par contact direct entre l’animal et l’homme (zoonose), simplement par avion. Il a été confirmé que le Le nouveau coronavirus peut être transmis d’une personne à l’autre.

La maladie est transmise d’une personne infectée à d’autres, dans l’air, lorsque vous toussez et éternuez, lorsque vous touchez ou serrez la main d’une personne malade, ou lorsque vous touchez un objet ou une surface contaminé par le virus, puis touchez votre bouche, votre nez ou vos yeux avant de vous laver les mains.

Le Les infections à coronavirus se propagent régulièrement lorsque les gens présentent des symptômes de la maladietels que fièvre, toux, malaise, maux de tête et difficulté à respirer.

Il convient de noter que il n’y a pas de traitement spécifique pour les coronavirus et dans les cas graves, il peut atteindre une pneumonie. La contagion est produite par la voie respiratoire, à travers des gouttes que les gens produisent lorsqu’ils toussent, éternuent ou parlent.

Le nouveau coronavirus COVID-19 est d’origine animale, car les premiers cas étaient liés à des animaux vivants dans la ville de Wuhan, en Chine.

Infographie: Marcelo Regalado