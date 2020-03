Les 1000 grottes de Mars

Ayant déjà parlé de Death on Mars et Surviving Mars sur ces pages, il semble raisonnable de pousser la discussion un peu plus loin. Surtout compte tenu des efforts extraordinaires déployés par SpaceX pour faire avancer l’infrastructure de transport pour amener des humains, beaucoup d’humains, sur la planète rouge – comme décrit dans cet article révélateur d’Eric Berger dans Ars Technica.

Plus précisément, une option assez claire pour atténuer certains des dangers sur Mars pour les humains est de se rendre sous terre. Comme je l’ai décrit précédemment, les rayons cosmiques de haute énergie peuvent pénétrer à quelques mètres dans le régolithe martien, projetant un rayonnement secondaire sur quiconque a la malchance d’y être. De plus, l’environnement de surface immédiat est riche en produits chimiques oxydants désagréables, en forte lumière ultraviolette, et parfois bombardé de petites météorites qui tombent intactes à cause de la mince atmosphère de Mars.

Mais voulons-nous vraiment essayer de construire à grande échelle des habitats profondément enfouis et protégés? Mieux vaut chercher des abris naturels.

Les données d’imagerie de surface à haute résolution prises au cours des deux dernières décennies par des instruments tels que le système de caméra de reconnaissance de Mars Reconnaissance Orbiter (CTX), ainsi que le système d’imagerie par émission thermique de Mars Odyssey (THEMIS), ont permis aux scientifiques de rechercher des signes de fosses profondes, de grottes et des structures de tubes de lave sur la surface planétaire.

En général, une ouverture vers une grotte suffisamment profonde présentera une combinaison d’ombrage extrême et de caractéristiques thermiques qui suggèrent un grand volume intérieur. En pratique, les données, souvent avec une résolution de 6 mètres par pixel, sont difficiles à interpréter. Néanmoins, des travaux étaient en cours au fil des ans sur un catalogue de candidats à la grotte globale de Mars, ou MGC3. Certains de ces résultats ont été présentés par Glen Cushing au US Geological Survey.

L’essentiel est que la meilleure région pour les candidats aux cavernes sur Mars semble faire partie du bombement spectaculaire de Tharsis. Une région contenant les trois énormes volcans boucliers, Arsia Mons, Pavonis Mons et Ascraeus Mons (avec Olympus Mons assis en fait un peu à l’écart de cette région). Sur ce terrain, un total de 1 029 bons candidats à la grotte ont été identifiés (voir la figure ci-dessous). Y compris 349 puits de lumière potentiels de tubes de lave (ouvertures dans ces structures) dans 27 tubes qui s’étendent sur une longueur totale d’environ 1 250 kilomètres.

Bien sûr, les données dont nous disposons pour le moment ne peuvent pas nous dire l’étendue réelle des grottes, ni détecter facilement des entrées plus petites ou non orientées vers le ciel. Mais, de manière assez remarquable, nous semblons savoir où sur Mars nous devrions envoyer des explorateurs humains s’ils veulent avoir le meilleur coup pour trouver un abri naturel, essentiel et permanent.

Candidats de la grotte Tharsis du catalogue MGC3. Crédit: G. Cushing et USGS

