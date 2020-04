Les 13 clés sur le fonctionnement des banques au cours de la semaine prochaine

La semaine prochaine, du 13 au 17 avril, les banques rouvriront les portes de leurs succursales pour servir le public, de 10 h à 17 h. Cependant, il y aura certaines limitations et restrictions, telles que la demande d’un quart de travail antérieur . L’attention par la fenêtre, quant à elle, sera exclusivement réservée au paiement des retraites et pensions

Voici les réponses aux principales questions sur qui peut assister et quelles procédures et opérations peuvent être effectuées:

Qui pourra assister aux succursales?

Au cours de la semaine du 13 au 17 avril, les personnes ayant des fonctions antérieures peuvent se présenter pour effectuer différentes opérations qui ne sont pas par la fenêtre, tant pour les comptes des personnes que des personnes morales.

Les retraités peuvent-ils opérer par la fenêtre?

Oui, l’attention par la fenêtre est exclusivement réservée au paiement des retraites et pensions. Mais seulement les jours indiqués par le calendrier Anses. Les retraités ou les retraités n’ont pas besoin d’un quart de travail, mais ils doivent vérifier les dates de paiement d’Anses avant d’approcher une succursale.

À quelles heures les banques seront-elles ouvertes?

Les heures d’ouverture seront de 10 h à 17 h dans la ville de Buenos Aires (CABA) et le Grand Buenos Aires (GBA). Dans d’autres juridictions, il est prolongé de deux heures après l’heure de fermeture normale.

Quelle condition est nécessaire pour aller à la banque?

Un changement doit être effectué par les canaux que la banque met à disposition (le site Web et autres). La banque accordera un décalage selon le dernier numéro du DNI pour les «personnes humaines» (personnes physiques et non les entreprises) ou le chiffre de vérification CUIT dans le cas des «personnes morales».

Quel jour pourront-ils participer à une succursale?

Vous ne pouvez y assister qu’avec le quart de travail et le jour qui sont attribués selon l’achèvement du DNI (pour les personnes humaines) ou le chiffre de vérification (pour les personnes morales). Le calendrier est le suivant:

Lundi 13, celles terminées en 0 et 1.

Mardi 14, celles se sont terminées en 2 et 3.

Mercredi 15, celles se sont terminées à 4 et 5.

Jeudi 16, celles se sont terminées à 6 et 7.

Vendredi 17, celles se sont terminées à 8 et 9.

À partir de quand le quart peut-il être demandé?

À partir du mercredi 8 avril. Vous ne pouvez vous rendre à la banque que si vous avez déjà travaillé.

Les retraités ou les retraités qui vont suivre une procédure qui ne recouvre pas la retraite, ont-ils besoin d’un quart de travail préalable?

Oui, selon le calendrier prévu pour l’achèvement des pièces d’identité.

Dois-je traiter un permis de conduire pour approcher la succursale?

La preuve du quart de travail précédemment géré servira de permis de circulation et sera demandée pour entrer dans la banque.

Puis-je me rendre à la banque pour ouvrir un compte bancaire?

Oui, mais vous devez d’abord prendre un tour et réserver une date pour le jour correspondant.

Quelles sont les opérations qui ne nécessitent pas d’attention à la fenêtre?

Gérer un prêt, présenter des documents, aller au coffre-fort, prendre les dispositions relatives aux comptes, tant pour les personnes humaines que morales. Pour tous ces cas, le quart de travail doit être géré à l’avance et respecter le calendrier des dates établi selon DNI ou CUIT.

Puis-je retirer de l’argent du GAB n’importe quel jour?

Oui, vous pouvez vous rendre tous les jours et à tout moment à celui le plus proche de chez vous. De plus, les opérations ATM ne génèrent ni frais ni commissions, que ce soit pour les clients de l’institution financière ou non, jusqu’au 30 juin.

Vous pouvez également retirer de l’argent dans les magasins ou points de retrait participants, tels que les supermarchés ou les pharmacies à proximité.

Si vous n’êtes pas un client régulier du GAB le plus proche de votre domicile, pouvez-vous retirer le même montant?

Ouais Toutes les personnes humaines et morales peuvent effectuer des retraits d’au moins 15 000 pesos par jour, qu’elles soient ou non clientes de l’entité propriétaire de l’appareil et du réseau qui l’administre. Aucune commission ou frais ne peut être facturé dans tous les cas.

Les maisons d’échange seront-elles ouvertes?

Non. Les bureaux de change resteront fermés pour attirer l’attention du public. Cependant, ils peuvent fonctionner à distance.