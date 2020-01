Les 18 minutes de fureur de Wanchope Ábila et le défi de Miguel Ángel Russo à la conférence

Boca Juniors, avec les débuts dans sa direction technique de Miguel Ángel Russo, imposée à l’Université du Pérou pour 2 à 0avec des objectifs de Sebastian Villa, de criminel, et Ramón Ábila dans le cadre d’un match amical disputé au stade Bicentenaire de San Juan.

Cependant, la fin n’a pas été comme prévu car dans une rencontre très calme, Wanchope a été expulsé et le jeu a été piqué et il y avait une jambe forte. Attaquant de Boca il a eu 18 minutes de fureur, car entré peu de temps avant dépassé verbalement avec l’arbitre Nestor Pitana.

À 21 ‘du complément, Ramón Ábila a fait sa présentation dans l’année en remplacement de Carlos Tevez, qui était le titulaire de la première équipe de Miguel Ángel Russo à son retour à la banque de Boca. Une minute plus tard, et sur la première balle qu’il a touchée, Wanchope a marqué le but, après un centre impeccable inauguré par le jeune Agustín Obando. Avec ce but, le Xeneize a clôturé le score qui avait été ouvert quatre minutes après la seconde mi-temps par Sebastián Villa, depuis le point de penalty.

Treize minutes après l’admission, Wanchope Ábila a reçu la cassette du capitaine, après le remplacement de Carlos Izquierdoz. Cependant, le bracelet a duré à peine cinq minutes vers l’avant xeneize, car à 39 ′, Il a été directement expulsé pour excès verbal sur l’arbitre Nestor Pitana.

Cette situation a provoqué le malaise de Miguel Ángel Russo, qui a ainsi évoqué lors de la conférence de presse: «Nous avons parlé Je n’aime pas que les joueurs soient expulsés et nous parlerons à nouveau à Wanchope en conséquence. Ce n’est pas bien que nous finissions avec dix. Ensuite, au milieu, il y a d’autres choses dont nous devrons parler davantage dans la vie privée et qui ont à voir avec tout cela. L’idée est de commencer et de regarder en arrière ici et non de regarder en arrière. Afin de ne pas avoir de revers, quittons le passé et pensons à aller de l’avant. »

En réponse à la question, l’entraîneur de Boca a ajouté: «Je ne parle pas de tirer l’oreille ou quoi que ce soit. Nous parlons d’autres types de choses. Il reste là pour nous et Si quelque chose se produit, il est bon que cela se produise maintenant. Je l’ai dit, nous cherchons à commencer et à terminer avec onze en permanence. Ce sont des choses dont il faut parler. Il y en a un que je comprends et un autre dans le groupe et la façon dont nous allons nous parler. Nous saurons résoudre entre nous. »