Les 24 heures de Daytona: “Rien de tel que vivre une telle expérience” | Réseaux sociaux sportifs

Depuis que Ford a remporté Ferrari en 1966, les 24 heures de Daytona et que la ville est devenue pour beaucoup dans le berceau de ce sport, des milliers de fans viennent chaque année pour profiter d’un week-end d’asphalte et de moteur avec le sentiment que ” rien de tel que de vivre une telle expérience. “

Bien que les stands du circuit international de Daytona puissent accueillir plus de 165 000 personnes, l’action se déroule dans la zone intérieure du circuit, où les fans roulent parmi les voitures de course, les pilotes et les mécaniciens avant et après le début du test.