Les 25 restaurants argentins les plus réservés de 2019

L’offre gastronomique en Argentine a eu une croissance soutenue et spécialisée pendant les dernières années. Les convives affinent de plus en plus leurs goûts et sont prêts à essayer de nouveaux aliments qui surprennent le palais et les invitent également à une expérience gastronomique qui dure dans la mémoire.

La plateforme de réservation de restaurant La fourchette, Il a révélé quels étaient les restaurants les plus réservés en 2019. Le podium était pour le célèbre grill de Buenos Aires Cabine Las Lilas: Les amateurs de rôtis sont ceux qui ont réservé leurs tables à l’établissement situé à Puerto Madero.

The Fork a analysé les réserves de 2019 en Argentine et a trouvé un top 25 très varié. Des grillades classiques aux restaurants spécialisés dans la cuisine italienne, indienne ou sushi, ils invitent les habitants, qui sont connus pour aimer la bonne nourriture et les boissons.

Cabaña Las Lilas a pris la première place et dans les positions suivantes se trouvaient: Tucson Soho, Mumbai, Tucson (Hippodrome de Palerme), La Bistecca (Puerto Madero), Puerto Cristal, Eretz Israel Cantina, Holster the Mandolin, Vaffanculo Cantina Italiana et Croque Madame (Collection Fortabat).

L’étude a également indiqué que types de cuisine les plus choisis étaient les grillades (16%), la Cuisine italienne de 14% et la cuisine internationale avec 7% des élections. Ils étaient suivis par ceux spécialisés dans le style japonais (7%), argentin (6%) et américain (4%). De plus, il y avait de la place pour ceux qui voulaient essayer des plats asiatiques (4%), espagnols (4%) ou fusion (4%).

Cupcake Barrenese, Le directeur marketing de la société pour l’Amérique latine, déclare que «l’utilisateur argentin remises et promotions de grande valeur, Et il est très attentif à la qualité et au service qu’offrira un établissement donné. Là alors, le équation prix-qualité lors d’une réservation. »De plus, il ajoute:« Souvent, ils se penchent vers un endroit ou un autre Suite à sa propre analyse des critiques des autres convives, car les expériences vécues par d’autres personnes ont généralement plus de poids dans leur facteur de choix. »

Aujourd’hui, la possibilité d’essayer des plats internationaux comme le falafel israélien ou un Pad thaï de cuisine thaïlandaise, Ce ne sont plus des options réservées à quelques-uns, mais il y a beaucoup de fans qui veulent les goûter pour la première fois et ensuite, ils sont fascinés par de tels aliments.

