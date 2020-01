Les 3 mesures de Justice pour déterminer si le détenu numéro 11 était à Villa Gesell lorsque les rugbiers ont tué Fernando

Le procureur Veronica Zamboni ordonné trois mesures d’essai pour déterminer si Pablo Ventura, 21 et l’un des 11 arrêtés pour le crime samedi dernier de Fernando Báez Sosa, qu’il soit ou non à la Villa Gesell. Les résultats, qui pourraient se situer entre aujourd’hui et demain, sont fondamentaux pour l’avenir du prévenu car ils détermineront s’il est libre et détaché de l’affaire, ou non.

Des sources judiciaires informées Infobae que le procureur a demandé à la société de téléphonie cellulaire Ventura sur quelles antennes son appareil avait impacté vendredi soir et samedi à l’aube; que la Direction des enquêtes de district (DDI) de Zárate, d’où viennent tous les accusés, séquestre les images d’un restaurant de cette ville où Ventura a dit qu’il avait dîné avec ses parents; et une comparaison des chaussures de tous les détenus avec une marque sur le visage de Fernando, qui a été abattu au visage devant le bowling Le Brique.

Pour confirmer ses propos, l’avocat de Ventura, Jorge Santoro, a emmené trois personnes chez le procureur pour témoigner. L’un d’eux est le voisin de la famille de l’accusé qui a déclaré que samedi à cinq heures du matin, il avait vu le garçon entrer dans sa maison. C’est pratiquement en même temps que Fernando est tué.

Ils ont également déclaré une fille et un garçon qui ont déclaré samedi matin qu’ils étaient avec Fernando au domicile du garçon. Les deux ont dit qu’ils parlaient et ont téléchargé une histoire sur le réseau social instagram Où l’accusé est vu. Les histoires durent 24 heures sur la plate-forme, mais le témoin a déclaré que lorsqu’il a appris l’arrestation, il a fait une capture d’écran.

Ventura a été arrêté samedi à son domicile de Zarate. Comment votre nom est-il lié au crime? Il a été remis aux 10 autres détenus, membres de l’équipe de rugby du club d’Arsenal de Zárate, lorsque la police a fait une descente dans la maison qu’ils avaient louée à Villa Gesell après l’homicide. Des sources de l’enquête ont indiqué que lorsque les agents ont effectué la procédure qu’ils ont mentionnée aux pantoufles dans la maison, les autres accusés ont donné le nom de Ventura comme l’une des personnes qui y séjournaient également, mais ont dit qu’il était parti. Les 10 rugbiers ont été identifiés par des caméras de sécurité du bowling, de la municipalité et des commerces de la région et par le témoignage.

Avec les images des caméras de sécurité du restaurant et l’emplacement du téléphone portable de Ventura, il sera possible de déterminer où il était samedi matin. Bien que les antennes ne donnent jamais un emplacement exact, elles permettent d’établir un rayon. Dans ce cas, il n’y aura aucun doute si Ventura était à Zárate ou Villa Gessel.

La troisième mesure test ordonnée par le procureur Zamboni est liée à Ventura, mais aussi au reste des accusés. Face à Fernando, 18 ans, étudiant en droit et il y a un an en couple, il y avait une trace ou une marque des coups qu’il avait reçus et on lui a ordonné de le vérifier avec les chaussures des 11 détenus qui sont entre les mains de la justice.

En plus de Ventura – qui n’intègre pas l’équipe de rugby, mais pratique l’aviron – le reste des détenus est Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19) et Blas Sinalli (18). La justice a conclu qu’aucun n’avait de casier judiciaire.

Tous sont accusés du crime d’homicide aggravé par la contestation préméditée de deux personnes ou plus, passible de la seule peine d’emprisonnement à perpétuité. Pour le Bureau du Procureur, deux des personnes arrêtées ont donné à Fernando les coups mortels et les neuf autres ont collaboré au crime, mais ont battu les amis de la victime pour l’empêcher d’être aidée.