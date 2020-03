Les 44 héros de l’ARA San Juan seront promus post mortem, a annoncé Alberto Fernández

“Je veux consacrer un moment aux victimes du sous-marin ARA San Juan”Alberto Fernández a déclaré en faisant la moyenne de son discours d’ouverture au Congrès devant l’Assemblée législative. Il se souvenait que ce fait tragique a non seulement marqué les parents et les camarades de l’équipage tombé, mais l’ensemble du pays.

«Il a marqué la société argentine: Les 44 sont présents dans les 44 millions d’Argentins et d’Argentins dit le président. Nous honorerons et garderons en vie la mémoire des plongeurs ordonner la montée post mortem de chacun d’eux ».

Alberto Fernández l’a confirmé une décision qui avait déjà été avancée par des membres de son cabinet aux proches des membres d’équipage du sous-marin coulé.

Le 10 février, le ministre de la Défense, Agustín Rossi, a reçu dans son bureau au 11e étage du bâtiment Libertador une bonne partie des 44 familles des marins qui ont perdu la vie en novembre 2017, lorsque le sous-marin ARA San Juan se précipita dans les profondeurs de l’Atlantique Sud sans les raisons qui ont motivé la tragédie sont toujours clarifiées de manière fiable.

A cette occasion, Rossi leur a fait part de l’intention présidentielle de considérer officiellement comme «mort en service»A tous les membres de l’équipage militaire du navire – tels qu’établis par la législation en vigueur -, tout en les informant que l’annonce serait faite à l’occasion de l’ouverture des sessions.

Au cours de l’année exacte entre la perte de contact avec le navire et son emplacement à une profondeur de 907 mètres, les membres d’équipage de l’unité navale malheureuse sont restés – à toutes fins utiles – en état de manquant. Cette situation a permis à la marine argentine de continuer à payer les salaires correspondants à chacun d’eux comme elle le fait habituellement avec le reste du personnel en activité de la force. Certains sont même montés le 31 décembre 2017, pour la simple raison qu’ils étaient en mesure de le faire.

Rappelons que, un jour après un an de sa disparition, Le sous-marin ARA San Juan a été trouvé à une profondeur de 907 mètres, à environ 500 kilomètres du golfe de San Jorge, à la hauteur de Comodoro Rivadavia. Dans le même temps, il a été signalé que le pays n’avait ni les moyens ni la technologie pour le renflouer.

Le navire avait disparu avec ses 44 membres d’équipage le 15 novembre 2017 et sa recherche a gardé le pays en suspens pendant plusieurs semaines. L’affaire a même suscité la solidarité de plusieurs pays du monde qui ont activement coopéré à la recherche du sous-marin.

Dans la pratique, la décision présidentielle de promouvoir l’équipage de l’ARA San Juan a deux effets curieusement opposés. D’une part, cela implique l’une des plus hautes reconnaissances que la Nation accorde à un officier militaire décédé, en exaltant sa condition de «tué par la patrie” Mais le paradoxe est que, par la main de l’augmentation post mortem, le paiement par l’Etat national des salaires militaires prendra fin comme cela se fait jusqu’à présent. En effet, la marine argentine cessera de payer les salaires et les membres de la famille ayant droit à pension ils commenceront à les recevoir – d’un montant évidemment moindre – par le biais de l’IAF (Financial Aid Institute pour le paiement des retraites et pensions militaires).

De cette manière, La veuve d’un membre d’équipage de San Juan ne recevra plus le salaire total correspondant au diplôme de son mari ou partenaire, pour percevoir environ 50% de ce qui correspondra au salaire du nouveau grade accordé au défunt.. En outre, de nombreux parents ou frères et sœurs qui, en leur qualité de «mandataires», perçoivent les actifs de leurs «mandataires» jusqu’à présent, cesseront de le faire, car la pension n’est reconnue qu’aux maris ou aux cohabitants et aux enfants. Les parents et les frères et sœurs n’héritent pas de pensions ou de pensions à moins qu’ils ne soient légalement responsables du défunt.

Avant l’annonce, Isabel Polo, sœur des disparus en premier Polo Daniel Alejandro, dans un bref dialogue avec InfobaeIl a reconnu – de la boîte spécialement destinée aux familles – qu’il était entré dans l’enceinte brisée par les larmes et qu’il attendait dans l’attente la juste reconnaissance que méritent les 44 héros.

Habituellement, il faut environ trois ans à la justice civile pour transformer la disparition d’un membre d’équipage de «Disparition avec présomption de décès». Ce n’est qu’à partir de cet état matrimonial que la famille survivante peut engager des procédures successorales et avoir accès à la pension correspondante, entre autres procédures.

Bien que l’épave – nom donné aux restes d’un navire coulé – de San Juan soit parfaitement identifiée, l’impossibilité de récupérer les corps du défunt, a créé un certain vide judiciaire qui a commencé à être clarifié il y a quelques mois lorsque la justice a rendu le premier des certificats de disparition avec présomption de décès.

Des sources proches du président Alberto Fernández ont assuré à Infobae que la soumission au Congrès national d’une loi spécifique réglementant une pension différentielle est évaluée -similaire à celle reçue par les vétérans de la guerre des Malouines- afin que la forte baisse de salaire subie par les familles des défunts soit compensée par un crédit complémentaire et que les parents des 44 membres d’équipage reçoivent également une compensation. Actuellement, les pensions de guerre nationales s’élèvent à environ 48 000 $ par mois.