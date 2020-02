Les 49ers de San Francisco surpassent les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl LIV

Ce dimanche, le sport américain a sa nuit de luxe dans une nouvelle édition de Super bol, un événement qui mesure les deux meilleurs de la saison de la NFL, cette fois le Chef de Kansas City et les San Francisco 49ers ils font face à la Miami Hard Rock Satdium.

Avant le début de la réunion, il y a eu une minute de silence à la mémoire de la légende du basket-ball Kobe Bryant, décédé dimanche dernier dans un accident d’avion lorsque son hélicoptère s’est écrasé sur une colline à Calabasas, à Los Angeles. Les joueurs des deux équipes étaient plantés sur l’herbe et respectaient l’hommage aux applaudissements du public. L’hymne, traditionnel avant le début de cet événement, était en charge de l’actrice et chanteuse américaine Demi Lovato. Avant, le chanteur de gospel américain Yolanda Adams Il a joué America the Beautiful.

Un coup de pied de 38 mètres a brisé le zéro sur le tableau de bord. Était le botteur Robbie Gould qui a célébré la conversion pour mettre son équipe en tête lors de la finale alors qu’ils étaient à sept minutes de jeu.

Le premier touché a eu lieu à la fin du premier trimestre, lorsque, après deux tentatives infructueuses avec la ligne offensive du Chefs au cours des cinq derniers mètres, Patrick Mohomes Il a pu traverser la défense et atteindre la ligne de marque.

La distance a été agrandie au deuxième trimestre grâce à une conversion de Butker de 31 yards pour mettre le 10-3 sur le tableau de bord. Cependant, ceux de San Francisco ont égalé les actions lors d’un touché Juszczyk. C’était 10-10 dans le tableau de bord qui a terminé la première mi-temps.

Cela allait être un avertissement de ce qui se passerait quelques minutes plus tard, car le toucher des roues pour la côte ouest est arrivé grâce à une pile sensationnelle de Raheem Mostert Le score de 20 à 10 a fait monter l’histoire pour Kansas City.

Comme chaque année, avec l’arrivée du plus grand événement sportif aux États-Unis, le différend sur Super Bowl de football américain (NFL), de nouveaux protagonistes sont également présentés ainsi que le quart-arrière Patrick Mahomes, des Kansas City Chiefs (American Conference Champions), et le coureur Raheem Mostert, des 49ers de San Francisco (propriétaires du National).

A côté d’eux deux équipes très équilibrées et égales qui donnent la Super Bowl LIV l’attrait d’être l’un des plus haut niveau de ces dernières années, et ce sera précisément le bras de Mahomes, ou les jambes de Mostert, qui pourra faire pencher la balance en faveur de la prise du trophée Vince Lombardi à la fin.

Les deux arrivent également sans blessure majeure à leur gabarit, ce que remercient les entraîneurs en chef, le vétéran And Reid, des Chiefs, et le jeune Kyle Shanahan des 49ers.

“Il est très important que nous puissions compter sur tous les joueurs pour le grand match, en plus d’avoir pu bien travailler à l’entraînement”, a expliqué Reid, 61 ans, lors de sa dernière présentation aux journalistes. “Nous sommes prêts pour le grand match et nous espérons être la meilleure équipe sur le terrain”.

De cette façon, le Super Bowl LIV se présente également comme l’un des plus compétitifs attendus ces dernières années, où tout peut arriver. Les Chiefs chercheront leur premier titre de champion depuis 1970, quand ils ont remporté le Super Bowl lors de la confrontation finale AFL-NFL contre les Vikings du Minnesota.

Pour sa part, les 49ers recherchent leur sixième trophée Vince Lombardi, qui égalerait le record des Pittsburgh Steelers et des New England Patriots. Les 49ers veulent également être seulement la deuxième équipe à aller 4-12 la saison avant la grande finale de la NFL, qui en 2019 a célébré sa 100e saison.

Comme les grandes entreprises et les spéculations générées autour de la célébration du Super Bowl, où pour une publicité télévisée de 30 secondes, 5,6 millions de dollars seront payés et la valeur moyenne des billets dépasse 7 000 $.

Tandis que chez les bookmakers, les Chiefs sont toujours en tête des favoris, Bien que les différences soient minimes, et dans le monde illégal, l’entreprise peut dépasser 7 000 millions de dollars, dans un duel original entre des équipes qui ne s’étaient jamais affrontées dans un Super Bowl.

Un Super Bowl qui cette année a la plus grande touche latine dont on se souvienne dans le spectacle de la mi-temps avec la présence des chanteurs colombiens Shakira et de l’américaine portoricaine Jennifer Lopez.

(Avec des informations de l’EFE)